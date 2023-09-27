Сайт FourFourTwo опубликовал топ-100 лучших тренеров в истории футбола

Сайт FourFourTwo показал рейтинг ста лучших тренеров в истории футбола. Его возглавил экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. Топ-10 списка выглядит следующим образом:
1. Алекс Фергюсон;
2. Ринус Михелс;
3. Йохан Кройфф;
4. Билл Шенкли;
5. Хосеп Гвардиола;
6. Арриго Сакки;
7. Мэтт Басби;
8. Эленио Эррера;
9. Эрнст Хаппель;
10. Валерий Лобановский;
Сэр Алекс, безусловно, велик, но именно в рейтинге тренеров, вряд ли он должен находиться на первом месте. Его "Ферги-тайм" не более чем стечение обстоятельств в единичных матчах, а не глобальная, ежематччевая задумка по давлению на последних минутах. Михелс, Лобановский и Гвардиола сделали больше для футбола по-тренерски.
Сэр Алекс, безусловно, велик, но именно в рейтинге тренеров, вряд ли он должен находиться на первом месте. Его "Ферги-тайм" не более чем стечение обстоятельств в единичных матчах, а не глобальная, ежематччевая задумка по давлению на последних минутах. Михелс, Лобановский и Гвардиола сделали больше для футбола по-тренерски.
я вот так выделил бы
1. Йохан Кройф
2. Ринус Михелс
3. Алекс Фергюсон
4. Хосеп Гвардиола
5. Валерий Лобановский
6. Брайан Клаф
7. Жозе Моуриньо
8. Эрнест Хаппель
9. Эленио Эррера
10. Карло Анчелотти/Висенте Дель Боске.
PS А также я бы выделил бы Гуса Хиддинка.............
я вот так выделил бы
1. Йохан Кройф
2. Ринус Михелс
3. Алекс Фергюсон
4. Хосеп Гвардиола
5. Валерий Лобановский
6. Брайан Клаф
7. Жозе Моуриньо
8. Эрнест Хаппель
9. Эленио Эррера
10. Карло Анчелотти/Висенте Дель Боске.
PS А также я бы выделил бы Гуса Хиддинка.............