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Сайт FourFourTwo опубликовал топ-100 лучших тренеров в истории футбола

сегодня, 08:59

Сайт FourFourTwo показал рейтинг ста лучших тренеров в истории футбола. Его возглавил экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. Топ-10 списка выглядит следующим образом:

1. Алекс Фергюсон;

2. Ринус Михелс;

3. Йохан Кройфф;

4. Билл Шенкли;

5. Хосеп Гвардиола;

6. Арриго Сакки;

7. Мэтт Басби;

8. Эленио Эррера;

9. Эрнст Хаппель;

10. Валерий Лобановский;

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2 ответ DraKoshka (раскрыть)
сегодня в 10:03
Согласен......Дель Боске недооценили, помню в Реал пришел чуть ли не временщиком, а в итоге выиграл ЛЧ. А потом еще ЧМ и ЧЕ со сборной. По итогу единственный тренер в мире, выигравший ЛЧ, ЧМ, ЧЕ..... можно еще вспомнить Боба Пейсли, который за 9 сезонов карьеры главным тренером выиграл 3 Кубка Чемпионов, 1 Кубок Уефа и 6 чемпионств в очень конкурентном чемпионате Англии....... Все, что нужно знать об этом рейтинге.
DXTK
DXTK
сегодня в 09:58, ред.
Вот сколько бы я не просматривал подобных списков в нем практически одни и те же имена.........странно что в 10 ке нету Моуриньо и Дель Боске.

я вот так выделил бы
1. Йохан Кройф
2. Ринус Михелс
3. Алекс Фергюсон
4. Хосеп Гвардиола
5. Валерий Лобановский
6. Брайан Клаф
7. Жозе Моуриньо
8. Эрнест Хаппель
9. Эленио Эррера
10. Карло Анчелотти/Висенте Дель Боске.

PS А также я бы выделил бы Гуса Хиддинка.............
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 09:57, ред.
Сэр Алекс во многих подобных рейтингах его возглавляет и это вызывает вопросы. Я, пожалуй, соглашусь, что Фергюсон - лучший тренер-менеджер. В этом амплуае ему и правда равных практически нет. Но именно как тренер? Здесь вопросы. Он не придумал ничего нового в своей профессии. Михелс придумал тотальный футбол. Кройф развил эти идеи, а Гвардиола отточил их же практически до идеала. Лобановский тоже ввёл очень много интересного, именно как тренер, он очень силен был в плане мотивации игроков, что не менее важно для тренера, помимо чисто технических нюансов. Сакки - это тактика, скрупулезное изучение соперника и игра на его сильных и слабых сторонах...

Сэр Алекс, безусловно, велик, но именно в рейтинге тренеров, вряд ли он должен находиться на первом месте. Его "Ферги-тайм" не более чем стечение обстоятельств в единичных матчах, а не глобальная, ежематччевая задумка по давлению на последних минутах. Михелс, Лобановский и Гвардиола сделали больше для футбола по-тренерски.
DraKoshka
DraKoshka
сегодня в 09:51
Абсурд. На первых местах должен быть Дель Боске, а его даже в десятке нет.
memphis
memphis
сегодня в 09:38
Особенного нет
stanichnik
stanichnik
сегодня в 09:33
Лобановский конечно же достоин быть в этом списке, но не будь он киевлянином его навряд ли в него внесли.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 09:28
Лобановский должен быть выше..
Catenaccio_86
Catenaccio_86
сегодня в 09:24
А, ну всё понятно. Это же английский портал.
Catenaccio_86
Catenaccio_86
сегодня в 09:21
Очень сомнительно, что Фергюссон номер один. Учитывая, что в списке есть тренеры выигравшие больше. А также добивавшиеся побед на ЧМ. А тем более есть тренеры, которые вносили в футбол что-то новое.
Гость
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