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Опубликован рейтинг лучших вратарей мира в XXI веке

сегодня, 09:16

Сайт FourFourTwo показал рейтинг 10 лучших голкиперов мира в XXI веке. Список имеет следующий вид:

1. Джанлуиджи Буффон, Италия;

2. Икер Касильяс, Испания;

3. Эдвин ван дер Сар, Нидерланды;

4. Петр Чех, Чехия;

5. Мануэль Нойер, Германия;

6. Оливер Кан, Германия;

7. Виктор Вальдес, Испания;

8. Давид Де Хеа, Испания;

9. Жулио Сезар, Бразилия;

10. Уго Льорис, Франция

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Все комментарии
Бабка за Питер
Бабка за Питер ответ x85zq3wm9r4d (раскрыть)
сегодня в 10:24
Он будет в рейтинге вратарей ЛЧ
Ванечка
Ванечка
сегодня в 10:10
Мне кажется Нойер заслужил быть повыше. Очень сильное влияние оказал на то как играют современные вратари, да и выиграл все что можно...
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 10:06, ред.
Де Хеа в десятке, а скромного трудяги с кучей титулов и реального вытаскивания своей команды на чемпионате мира нету? Речь о Кейларе Навасе. Незаметный трудяга просто не распиарен, но как вратарь, он очень силен. Вряд ли слабее, как минимум половины из этого списка.

Ну и я бы ещё добавил Тольдо. Были времена, когда великий и ужасный Буффон вчистую проигрывал конкуренцию Франческо. И пусть его лучшие годы пришлись все же на конец 90-х годов, но так и Буффон с Каном и ван дер Саром именно оттуда.
x85zq3wm9r4d
x85zq3wm9r4d
сегодня в 09:46
Почему про Игорька забыли
Catenaccio_86
Catenaccio_86
сегодня в 09:36
Убрал бы из десятки Вальдеса с Сезаром и поставил бы Каньисареса с Леманном.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:34
Супер БУФФОНИЩЕ !!!
Catenaccio_86
Catenaccio_86
сегодня в 09:34
Чеха и Нойера поставил бы выше Каильяса.
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