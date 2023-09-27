Опубликован рейтинг лучших вратарей мира в XXI веке

Сайт FourFourTwo показал рейтинг 10 лучших голкиперов мира в XXI веке. Список имеет следующий вид:
1. Джанлуиджи Буффон, Италия;
2. Икер Касильяс, Испания;
3. Эдвин ван дер Сар, Нидерланды;
4. Петр Чех, Чехия;
5. Мануэль Нойер, Германия;
6. Оливер Кан, Германия;
7. Виктор Вальдес, Испания;
8. Давид Де Хеа, Испания;
9. Жулио Сезар, Бразилия;
10. Уго Льорис, Франция
Ну и я бы ещё добавил Тольдо. Были времена, когда великий и ужасный Буффон вчистую проигрывал конкуренцию Франческо. И пусть его лучшие годы пришлись все же на конец 90-х годов, но так и Буффон с Каном и ван дер Саром именно оттуда.
Ну и я бы ещё добавил Тольдо. Были времена, когда великий и ужасный Буффон вчистую проигрывал конкуренцию Франческо. И пусть его лучшие годы пришлись все же на конец 90-х годов, но так и Буффон с Каном и ван дер Саром именно оттуда.