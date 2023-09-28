Роналдиньо признан лучшим игроком 2000-х по версии FourFourTwo

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вчера, 09:38

Бывший полузащитник сборной Бразилии признан лучшим футболистом 2000-х годов по версии FourFourTwo.

За свою карьеру он провёл 544 матча, забил 197 мячей и отдал 166 голевых передач. Бразилец выступал за следующие клубы: «Гремио», «Пари Сен-Жермен», «Барселона», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе». Бразилец является чемпионом мира до 17 лет, обладателем Южноамериканского кубка, обладателем Кубка Либертадорес, победителем Кубка Конфедераций, двукратным обладателем Суперкубка Испании, двукратным чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, победителем Копа Америки, чемпионом мира, двукратным победителем Клубного чемпионата мира, лучшим игроком Европы и обладателем «Золотого мяча».

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