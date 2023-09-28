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Роналдиньо признан лучшим игроком 2000-х по версии FourFourTwo

вчера, 09:38

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо признан лучшим футболистом 2000-х годов по версии FourFourTwo.

За свою карьеру он провёл 544 матча, забил 197 мячей и отдал 166 голевых передач. Бразилец выступал за следующие клубы: «Гремио», «Пари Сен-Жермен», «Барселона», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе». Бразилец является чемпионом мира до 17 лет, обладателем Южноамериканского кубка, обладателем Кубка Либертадорес, победителем Кубка Конфедераций, двукратным обладателем Суперкубка Испании, двукратным чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, победителем Копа Америки, чемпионом мира, двукратным победителем Клубного чемпионата мира, лучшим игроком Европы и обладателем «Золотого мяча».

Также в первую десятку вошли Зинедин Зидан, Кака, Тьерри Анри, Криштиану Роналду, Хави, Роналдо, Андрес Иньеста, Златан Ибрагимович и Лионель Месси.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 12:23
точно
не сложилось в голове
Igo0rek
Igo0rek ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 23:16
Роналдиньо по факту провел 3,5 года в супер праймовой форме. Трофеи то он взял, а вот личных регалий не хватает.
DXTK
DXTK ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 19:59, ред.
Жаль, нельзя проверить твою теорию ....... и провести суперматч между Аргентиной и МС, обладатель титула ЧМ против обладателя ЛЧ и золотого требла......... а чья команда победит тому игроку и отдать ЗМ.......выиграет Сити ЗМ у Холанда, выиграет Аргентина ЗМ Месси отдать...........это было бы справедливо решить весь спор одной игрой, а не голосованием. Заодно мы проверили бы уровень команд и сборников. А заодно и звание лучшего тренера Гвардиола или Скалони.......
Igo0rek
Igo0rek ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:42
Это очень спорная история. Я в принципе не считаю, что ЧМ это высшая награда в футболе. Особенно в период, когда защитники были маловариативными. Это лично мое мнение. Я уже много раз говорил, что уровень сборных, не равно уровню клубов. Поставь любую сборную, против Реала или Сити, они разорвут сборную в клочья.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:15
Это только твоё мнение. Не люблю, когда говорят от имени всех. Не уподобляйся Авейру..
DXTK
DXTK ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:53, ред.
Почему Роналдиньо бездарно отнеся к своей карьере? ЧМ 2002+ обладатель кубка Америки 1999+ кубка конфедерации 2005, обладатель золотого мяча 2005, победитель ЛЧ 2006, он выиграл обсалютно все, его как бы все признают лучшим.........может перепутал его с Неймаром, Робиньо, Пато, Адриано и тд.... вот они точно свою карьеру спустили
DXTK
DXTK ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:45
Ну как бы Пеле трехкратный чемпион мира, подобного не добивался никто. И не важно играл он полностью все игры или где-то отсутствовал.
Igo0rek
Igo0rek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:18
Пеле - это величайший шарлатан в истории футбола
Igo0rek
Igo0rek ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 16:17
Ну нет, ну прям вообще нет. Зидан крутейший футболист, но Роналдиньо был на совершенно другом уровне в отрыве от вообще всех.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:16
Роналдиньо, это лучший игрок планеты за всю историю по мастерству. Но как же бездарно он отнесся к своей карьере...
Karkaz
Karkaz
вчера в 15:48
Кстати в те времена было много классных бразильцев, не только Роналдиньо и куда то все сейчас подевались, даже одного бразильца топового неординарного не назовёшь, Неймара только с натяжкой.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 15:45
Кака чемпион Мира, другое дело, что на скамейке просидел, лишь с Коста-Рикой на замену вышел.
Incredulous
Incredulous
вчера в 14:08
Да, тут без вопросов. Роналдиньо - это был феномен. Пусть не долго, но ярко.
DAD81
DAD81
вчера в 13:48
Абсолютно заслуженно! Гений!!!
FenixSL
FenixSL ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 12:51
на сколько помню, там травмы были
но и собственно чего ему пыжиться
разве что ЧМ не взял, да
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 12:47
Внеземной талант, россыпь титулов (и личных, и командных) - спорить трудно. Столько ярких моментов у меня него в карьере - от оваций на Бернабеу до гола Симэну. А еще море видео с финтами в 240р, которые разлетались через ИК-порт по всему району. Рони показал, что такое магия в футболе.
Grizly88
Grizly88 ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 12:23
Вот только в Реале он растворился
DXTK
DXTK
вчера в 12:14
Тут написано нулевых а это значит с 2000 по 2010, но видимо кто-то читать не умеет. Роналдиньо лучший тут без вариантов, а Роналду и Месси начали себя больше показывать в десятых.
Realistroni
Realistroni
вчера в 12:07
Лучший игрок, без сомнения, Роналдо!
FenixSL
FenixSL ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 12:05
можно так говорить конечно
но свое он забрал
внес себя в историю громогласно
достижение весомое
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:47
Зидан был лучше.. Ну, пусть будет Роналдиньо..
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 11:46
Нужно включить в топ 5 лучших тренеров Райкаарда!!! Какую он волшебную Барсу создал в те года. Думаю такого волшебства больше не будет не будет. Раскрыл юного Месси и открыл Миру Роналдиньо (до этого в ПСЖ Роналдиньо балду гонял и мог бы растерять свой талант).
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 11:44
Маэстро!
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:42
По Кака есть вопросы быстро сдулся паренек
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:34
Никогда не являлся чьим то фанатом, но если бы вопрос стоял ребром, то наверное выбрал бы Роналдиньо!
До сих пор с удовольствием просматриваю его нарезки лучших моментов с его участием.
Так же я уже неоднократно говорил, что по таланту считаю Роналдиньо самым выдающимся футболистом в мире до сегодняшних дней.
Роналдиньо как мне кажется намного талантливее даже самого Месси, кстати Месси может называть Роналдиньо учитель или наставник.
Вот только сам Роналдиньо бездарно отнёсся к своему таланту, как мне кажется его больше интересовал сам процесс чем достижение каких либо целей, ну и конечно как же без жизни в удовольствие, что тоже помешало его карьере.
Так, что вполне заслуженная награда великого и ужасного Роналдиньо!!!
112910415
112910415
вчера в 11:26
про него и слов-то не подобрать !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:15
Настоящий волшебник!!! Шикарный игрок
FenixSL
FenixSL
вчера в 10:57
невероятный мастер
заслуженно
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:51
Я не только поставил вам лайк, но и мысленно поаплодировал.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 10:49, ред.
Спорить не буду и не хочу. Дело это неблагодарное. Но, посмотрев за последний год на Ю-Тубе добрый десяток матчей сборной ветеранов Бразилии, в которых он принимал участие, я убедился в одном: Роналдиньо - не один из лучших, а однозначно лучший футболист на сегодняшний день из тех классных мужиков, которые играли с ним бок о бок и визави.
ПризнАюсь, и не стесняюсь этого, что у меня во время просмотра этих матчей не сходила с лица благодарная к футболисту улыбка, как у пациента "Канатчиковой дачи". Если бы в такие моменты меня увидела жена, она решила, что её муж тронулся умом и немедленно вызвала "Скорую помощь", чтобы отправить меня в психушку.
Предлагаю другим пользователям не ломать копья по этому поводу и не хватать друг друга за грудки, отстаивая своё мнение, так как у каждого из нас свои предпочтения. Но любимчики, конечно, есть.
Гость
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