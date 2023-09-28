Роналдиньо признан лучшим игроком 2000-х по версии FourFourTwo

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо признан лучшим футболистом 2000-х годов по версии FourFourTwo.
За свою карьеру он провёл 544 матча, забил 197 мячей и отдал 166 голевых передач. Бразилец выступал за следующие клубы: «Гремио», «Пари Сен-Жермен», «Барселона», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе». Бразилец является чемпионом мира до 17 лет, обладателем Южноамериканского кубка, обладателем Кубка Либертадорес, победителем Кубка Конфедераций, двукратным обладателем Суперкубка Испании, двукратным чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, победителем Копа Америки, чемпионом мира, двукратным победителем Клубного чемпионата мира, лучшим игроком Европы и обладателем «Золотого мяча».
Также в первую десятку вошли Зинедин Зидан, Кака, Тьерри Анри, Криштиану Роналду, Хави, Роналдо, Андрес Иньеста, Златан Ибрагимович и Лионель Месси.
Никто из современников, включая даже Месси и Зубастика, не сравнится с ним по богатству и разнообразию используемого технического арсенала футболиста.
Он обладал самой разносторонней биомеханикой тела в поле.
Ну а то, как он играл, заставляло не только сидеть у экранов, но и могло свести на нет любую хандру, присущую нашей жизни..., потому как Рональдиньо в футболе - это гениальный ребёнок, безмерно любящий мяч, но находящийся в теле взрослого.
По мне он самый самобытный и Уникальный кадр в игре № 1. Порой не хватало эпитетов описать то, что он вытворял, как игрок.
Никто из современников, включая даже Месси и Зубастика, не сравнится с ним по богатству и разнообразию используемого технического арсенала футболиста.
Он обладал самой разносторонней биомеханикой тела в поле.
Ну а то, как он играл, заставляло не только сидеть у экранов, но и могло свести на нет любую хандру, присущую нашей жизни..., потому как Рональдиньо в футболе - это гениальный ребёнок, безмерно любящий мяч, но находящийся в теле взрослого.
По мне он самый самобытный и Уникальный кадр в игре № 1. Порой не хватало эпитетов описать то, что он вытворял, как игрок.
ПризнАюсь, и не стесняюсь этого, что у меня во время просмотра этих матчей не сходила с лица благодарная к футболисту улыбка, как у пациента "Канатчиковой дачи". Если бы в такие моменты меня увидела жена, она решила, что её муж тронулся умом и немедленно вызвала "Скорую помощь", чтобы отправить меня в психушку.
Предлагаю другим пользователям не ломать копья по этому поводу и не хватать друг друга за грудки, отстаивая своё мнение, так как у каждого из нас свои предпочтения. Но любимчики, конечно, есть.
ПризнАюсь, и не стесняюсь этого, что у меня во время просмотра этих матчей не сходила с лица благодарная к футболисту улыбка, как у пациента "Канатчиковой дачи". Если бы в такие моменты меня увидела жена, она решила, что её муж тронулся умом и немедленно вызвала "Скорую помощь", чтобы отправить меня в психушку.
Предлагаю другим пользователям не ломать копья по этому поводу и не хватать друг друга за грудки, отстаивая своё мнение, так как у каждого из нас свои предпочтения. Но любимчики, конечно, есть.
До сих пор с удовольствием просматриваю его нарезки лучших моментов с его участием.
Так же я уже неоднократно говорил, что по таланту считаю Роналдиньо самым выдающимся футболистом в мире до сегодняшних дней.
Роналдиньо как мне кажется намного талантливее даже самого Месси, кстати Месси может называть Роналдиньо учитель или наставник.
Вот только сам Роналдиньо бездарно отнёсся к своему таланту, как мне кажется его больше интересовал сам процесс чем достижение каких либо целей, ну и конечно как же без жизни в удовольствие, что тоже помешало его карьере.
Так, что вполне заслуженная награда великого и ужасного Роналдиньо!!!
До сих пор с удовольствием просматриваю его нарезки лучших моментов с его участием.
Так же я уже неоднократно говорил, что по таланту считаю Роналдиньо самым выдающимся футболистом в мире до сегодняшних дней.
Роналдиньо как мне кажется намного талантливее даже самого Месси, кстати Месси может называть Роналдиньо учитель или наставник.
Вот только сам Роналдиньо бездарно отнёсся к своему таланту, как мне кажется его больше интересовал сам процесс чем достижение каких либо целей, ну и конечно как же без жизни в удовольствие, что тоже помешало его карьере.
Так, что вполне заслуженная награда великого и ужасного Роналдиньо!!!