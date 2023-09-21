Россия в рейтинге ФИФА опустилась с 38-го на 39-е место

Опубликован обновленный рейтинг ФИФА, в нем Россия теперь занимает 39-ю строчку, а не 38-ю, как это было ранее. Верхняя часть списка выглядит следующим образом:
1. Аргентина;
2. Франция;
3. Бразилия;
4. Англия;
5. Бельгия;
6. Хорватия;
7. Нидерланды;
8. Португалия;
9. Италия;
10. Испания;
11. США;
12. Мексика;
13. Марокко;
14. Швейцария;
15. Германия.
в 50
в 50
Только они могли составить рейтинг и включить туда команду отстраненную от игр...
Только они могли составить рейтинг и включить туда команду отстраненную от игр...