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Россия в рейтинге ФИФА опустилась с 38-го на 39-е место

вчера, 11:38

Опубликован обновленный рейтинг ФИФА, в нем Россия теперь занимает 39-ю строчку, а не 38-ю, как это было ранее. Верхняя часть списка выглядит следующим образом:

1. Аргентина;

2. Франция;

3. Бразилия;

4. Англия;

5. Бельгия;

6. Хорватия;

7. Нидерланды;

8. Португалия;

9. Италия;

10. Испания;

11. США;

12. Мексика;

13. Марокко;

14. Швейцария;

15. Германия.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 20:35
Мы кому то проиграли ?
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 18:48
Чем меньше играем, тем медленнее опускаемся.
FenixSL
FenixSL ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 16:24
да сразу с запасом надо
в 50
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:35
РФС ФИФА не перегнать)
Futurista
Futurista
вчера в 13:51
протон
протон
вчера в 13:32
Рейтинг все-таки не по 1 турниру должен составляться, а за много лет. Например если Ланс выиграет ЛЧ, то он точно не должен быть номером 1 в списке УЕФА, ведь список ведется за пятилетний отрезок. Бельгия очень стабильно занимала высокие места, пока другие сборные прыгали от провала до успеха через турнир
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:26
ФИФА занимает 1-е место среди самых глупых организаций Мира.....
Только они могли составить рейтинг и включить туда команду отстраненную от игр...
lotsman
lotsman
вчера в 13:19
Этот рейтинг уже ничего не значит. Весь мир перевернулся. Спорт стал инструментом политики, в Испании запретили применять к командам значения - мужская, женская, на олимпийских играх во Франции будут выступать спортсмены гендеры................. В общем, кошмар.
Сп62
Сп62 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:56
Хотелось бы дожить до этого потом.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:52
Россия под санкциями, в Европе не играет, по этому на этот "рейтинг" можно просто наплевать..
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:52
Зато потом, как попрем вверх)))
nubom
nubom
вчера в 12:41
Комитет по этики РФС посчитал новый рейтинг оскорблением российского футбола. На заседании принято решение: в случае повторения инцидента, к ФИФА буду применены санкции в виде штрафа в размере 100 000 рублей…
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:24
Предлагаю заголовок: "Россия по-прежнему уверенно входит в число 40 лучших сборных мира!".
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:05
Вообще плевать....
RomM84
RomM84
вчера в 11:54
И чо? Ну смысл этих рейтингов если они политизированы и ангажированы??? Тупость
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