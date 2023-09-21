Россия в рейтинге ФИФА опустилась с 38-го на 39-е место

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вчера, 11:38

Опубликован обновленный рейтинг ФИФА , в нем Россия теперь занимает 39-ю строчку, а не 38-ю, как это было ранее. Верхняя часть списка выглядит следующим образом:

1. Аргентина;

2. Франция;

3. Бразилия;

4. Англия;

5. Бельгия;

6. Хорватия;

7. Нидерланды;

8. Португалия;

9. Италия;

10. Испания;

11. США ;

12. Мексика;

13. Марокко;

14. Швейцария;

15. Германия.