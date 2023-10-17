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«Реал» рассматривает возможность приобретения брата Беллингема

вчера, 12:16

«Реал» изучает возможность приобретения полузащитника «Сандерленда» и сборной Англии до 19 лет Джоба Беллингема, который является братом Джуда Беллингема. Президент «сливочных» Флорентино Перес хочет, чтобы братья воссоединились в Мадриде.

Скауты «Реала» просматривали Беллингема во время октябрьских матчей сборной Англии до 19 лет. В двух матчах он отыграл 135 минут и получил жёлтую карточку. Трансфер может состояться в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Чемпионшипа Беллингем провёл 11 матчей, забил 2 мяча, отдал голевую передачу и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего полузащитника в 5 миллионов евро.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 21:11
И статистика неплохая... Будет интересно,если это ход сработает )
На какой позиции он играет?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:00
Родители не парились придумывая сыновьям имена
kazakoff
kazakoff
вчера в 12:22
Будет мощная поддержка для Джуда и большой рывок в карьере для Джоба
Гость
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