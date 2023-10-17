«Реал» рассматривает возможность приобретения брата Беллингема

1697534211

вчера, 12:16

«Реал» изучает возможность приобретения полузащитника «Сандерленда» и сборной Англии до 19 лет , который является братом . Президент «сливочных» Флорентино Перес хочет, чтобы братья воссоединились в Мадриде.

Скауты «Реала» просматривали Беллингема во время октябрьских матчей сборной Англии до 19 лет. В двух матчах он отыграл 135 минут и получил жёлтую карточку. Трансфер может состояться в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Чемпионшипа Беллингем провёл 11 матчей, забил 2 мяча, отдал голевую передачу и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего полузащитника в 5 миллионов евро.