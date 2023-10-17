Месси получит «Золотой мяч» в 2023 году

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2023 году.
При голосовании учитывалась победа аргентинца на чемпионате мира 2022, которая произошла уже после вручения награды в 2022-м. Это будет восьмой «Золотой мяч» для Месси.
В женском зачете победительницей станет Айтана Бонмати из «Барселоны» и сборной Испании. Это ее первая подобная награда.
Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в Париже 30 октября.
Самый титулованный футболист в истории имеет самое большое количество золотых бутс и самое большое количество золотых мячей 👍
Но, что ещё важно, так это и в женской номинации ЗМ уедет в Барселону.
Прошлый раз уже было такое, когда вместе с Месси на сцене стояла Путельяс, Педри. Оккупанты из Ла Масии.
Самый титулованный футболист в истории имеет самое большое количество золотых бутс и самое большое количество золотых мячей 👍
Но, что ещё важно, так это и в женской номинации ЗМ уедет в Барселону.
Прошлый раз уже было такое, когда вместе с Месси на сцене стояла Путельяс, Педри. Оккупанты из Ла Масии.
Снова подкуп виноват.
Где победы, где ЛЧ?
Там Зидан всех смял вообще.
Барселону гном доил,
Месси Переса купил,
А потом ещë на сдачу,
Транш Негрере был уплачен.
Конкурент не нужен даром,
В ПСЖ продал Неймара.
А потом и сам за братом,
Ведь не выдали зарплату.
Управлял давно футболом,
Увольняя Гвардиолу.
Ибрагимович, Пике,
Всех убрал он в бардаке.
И как вишенка на торте,
Взял ЧМ и вы не спорьте,
А не то наступит час,
С потрохами купит вас.
(с) комментатор до меня. Извини, друг, если посягнул, но это гениально)
Снова подкуп виноват.
Где победы, где ЛЧ?
Там Зидан всех смял вообще.
Барселону гном доил,
Месси Переса купил,
А потом ещë на сдачу,
Транш Негрере был уплачен.
Конкурент не нужен даром,
В ПСЖ продал Неймара.
А потом и сам за братом,
Ведь не выдали зарплату.
Управлял давно футболом,
Увольняя Гвардиолу.
Ибрагимович, Пике,
Всех убрал он в бардаке.
И как вишенка на торте,
Взял ЧМ и вы не спорьте,
А не то наступит час,
С потрохами купит вас.
(с) комментатор до меня. Извини, друг, если посягнул, но это гениально)