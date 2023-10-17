Месси получит «Золотой мяч» в 2023 году

1697535372

вчера, 12:36

Нападающий клуба «Интер Майами» станет обладателем «Золотого мяча» в 2023 году.

При голосовании учитывалась победа аргентинца на чемпионате мира 2022, которая произошла уже после вручения награды в 2022-м. Это будет восьмой «Золотой мяч» для Месси.

В женском зачете победительницей станет Айтана Бонмати из «Барселоны» и сборной Испании. Это ее первая подобная награда.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в Париже 30 октября.