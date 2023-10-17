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Месси получит «Золотой мяч» в 2023 году

вчера, 12:36

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2023 году.

При голосовании учитывалась победа аргентинца на чемпионате мира 2022, которая произошла уже после вручения награды в 2022-м. Это будет восьмой «Золотой мяч» для Месси.

В женском зачете победительницей станет Айтана Бонмати из «Барселоны» и сборной Испании. Это ее первая подобная награда.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в Париже 30 октября.

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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:49
Пфф.. А какое значение имеет просмотр или не просмотр футбола к ЗМ?. Не понимаю..
DXTK
DXTK
вчера в 20:49
Если не брать ЗМ от Фифа.......то тогда получается У Месси теперь будет 4 ЗМ от францфутбола, таким образом он опередит Кройфа, Платени, Роналду, Ван Бастена............у которых по 3.
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 20:42
Тут согласен, что за 2010 год ЗМ должны были вручить именно Андресу. Но и Рибери должен был получить в 2013 году, а не Роналду за игру против Швеции.
Но ЗМ - 2023 заслужил именно Месси!
Elliada
Elliada ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:58
Можно подумать, что у Холанна в отборе Евро были сильные соперники. Если не брать в расчет Испанию, то у Норвегии (16 место в рейтинге УЕФА) в соперниках Шотландия (27 место), Грузия (74 место), Кипр (92 место). Можно было выйти на Евро? Конечно, да. На крайний случай, могли выиграть свою группу в Лиге Наций, чтобы попасть в стыковые матчи, но опять не получилось.

ЧМ раз в 4 года. Можно потерпеть
Igo0rek
Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:40
Под слабой командой ты же Интер Майями подразумеваешь? Это же МЛС xD Там уровень ниже, чем в ФНЛ. Оставьте в Интере вратаря и Месси, аргентинец в соло выиграет трофей.

Что касается критериев вручения ЗМ, то я об этом и говорю, что ЗМ вручают неадекватно. Единственным адекватным решением будет, чтобы в течении сезона компьютер складывал все наиболее важные показатели игроков, потом это все умножалось на коэффициент турниров и лиг, и лучшему игроку вручить награду. Это единственное правильное решение. А то что ЗМ вручают за ЧМ, потому что это самое громкое событие, это бред.
Imrebellion
Imrebellion ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:30
Ахах, серьезно? Ты сам смотрел ЧМ? В режиме лайв от французов был только один ярко выраженный лидер вю это Гризман - чел вытащил сложные матчи до финала. Это после 3 голов Мбаппе кажется круто выступал, а на деле 85 минут был невидимым. Спасибо Кингсли Коману что нашел его и соперники устали бегать. Я тебе говорю, можно на принцип пересматривать все матчи, ещё и клубные. Очень сомневаюсь если даже так скажешь что Мбаппе был лучшим в сезоне... Есть факт статистика ещё - Килиан прессингует меньше даже Месси, а промахивается больше Холанда.
Elliada
Elliada ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:26
По-твоему, Холанн должен брать? Почему? Если не брать в расчет, что он пропал в важных матчах, то вот несколько мыслей для размышления:

1. Месси переходит в слабую команду и выигрывает трофей. Холанн играет в слабой сборной и не может пройти отбор. Опять пролетел мимо Евро.

2. В истории европейского футбола 10 раз выигрывались треблы. И только один футболист получил за это ЗМ. Это был Месси в 2009 и в 2015 годах. В остальных случаях победители требла пролетали. Требл никогда не был гарантией получения ЗМ. Например, 2013 год. Требл у Баварии, а ЗМ получает Роналду с 0 трофеем, за то, что вывел сборную на ЧМ. То есть, не выиграл ЧМ, а только вывел. Или 1999 год. Требл у МЮ, а ЗМ получает Ривалдо, который выиграл Кубок Америки, но в ЛЧ с Барселоной не вышел даже из группы. Вот и все.
Igo0rek
Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:19, ред.
Я же не умоляю заслуг Месси, он 100% лучший в истории. Это неоспоримый факт. Но он не был лучшим футболистом планеты в минувшем сезоне. И это тоже факт.

И я очень сомневаюсь в адекватности критериев вручения ЗМ. Сейчас Месси еще какой-нибудь рекорд побьет, и ему в следующем году вручат Золотой мяч. И будут такие же оправдания, ну мол этот рекорд никто не смог повторить, конечно достоин. А сколько голов он забил в лиге американских подворотен. Ну точно достоин.
Elliada
Elliada ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:17
А что Мбаппе был главной скрипкой? Выдал один матч против Аргентины и забил ничего не значащий гол в финале и всё. Гризманн куда более был достоин
Elliada
Elliada ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:15
Эти 7 матчей попробуй выиграть. Оказывается, некоторые даже попасть на эти 7 матчей не могут, не говоря о том, чтобы выиграть. Роналду не смог, хотя метит в лучшие в истории. Кстати, плей-офф ЛЧ тоже 7 матчей. Групповой раунд никто не считает.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 18:14
До последнего верил, что награду получит КДБ, но… Жаль. Если не он, то соглашусь, что Месси.
Igo0rek
Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:13
Но Мбаппе не получил ЗМ после ЧМ 2018
Igo0rek
Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:12
Я уже говорил, что 7 матчей на ЧМ не должны перекрывать собой сезон. Это тупо! Должна решать математика, сухие цифры, а не ощущения важности турнира.
Elliada
Elliada ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:12
Главную разницу между ними забыл. Месси выиграл трофей, а Мбаппе нет. Если Франция стала бы ЧМ, то Мбаппе получил бы ЗМ.
Igo0rek
Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:10
Статистика Месси и Мбаппе, практически равная. У Месси больше на один ассист, а Мбаппе меньше минут на гол требуется.
Igo0rek
Igo0rek ответ Agamaga........... (раскрыть)
вчера в 18:08
Иньеста в свое время тоже заслуживал ЗМ за победу на ЧМ и в целом за выдающийся сезон. Но кто получает ЗМ? Конечно Месси.
Elliada
Elliada ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:08
Ничего не видно
Elliada
Elliada ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:07
Каждый раз нужно говорить, что в период 2010-2015 ЗМ давали совместно с ФИФА по другим правилам??? Посмотри за другие годы. Всегда оценивали по ЧМ.
Igo0rek
Igo0rek ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 18:06
Ну прям лучшим был на ЧМ?
Igo0rek
Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:04
Особенно в 2010 и 2014 ЧМ сыграл решающую роль.
KTS_16
KTS_16
вчера в 17:52
Лучший без вариантов
Imrebellion
Imrebellion ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:51
Ну и? Это же очевидно общий неоспоримый факт по всей карьере, а не как аргумент для этого ЗМ. Потому что тут даже нечего добавлять. Все видели ЧМ, можно хоть 100500 раз ставить на перемотку. Никто не мешал другим также сыграть. Хорошо шли Гризман, Кейн, Бруно, Неймар. А Бензема сам отвалился ещё до начала, ВВД, КДБ и Лева не те в своих сборных.
А по клубному сезону хорош был КДБ и Родри, но все хайпуют другого, хотя тот же Кейн почти догнал по голам.
Сам Месси в ПСЖ ясно показал разницу игры рядом с Мбаппе и Неймаром. До зимы это трио зажгла круче всех по всем параметрам.
В общем, если номинированы Мбаппе с Холандом за голы и ассисты, то по ним тоже у Месси 57 (против 61 и 51). Теперь возвращаемся к индивидуальному перформансу и значимости ЧМ
Elliada
Elliada ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:48
Оценивают за сезон, а не за год. Был ли лучшим? Месси больше всех признавался лучшим игроком матча в сезоне. Ну и выиграл ЧМ. ЧМ всегда играет решающую роль.
Agamaga...........
Agamaga........... ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:45
Про какой провал идёт речь? Месси выиграл чемпионат Франции. Провал называется, когда игрок переходит в команду, которая занимает первую строчку, а затем своей игрой всё портит и команда упускает чемпионство 😀
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:44
Почему мой комментарий " В офисе лгбт горе после такой новости" попал в троллинг?

Ну во первых это отсылка к Роналду, это у него в офисе горе от новости, что Месси получит ещё один «Золотой мяч».
А во вторых троллинг футбольных персон не является троллингом по правилам соккера.
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:39
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 17:33
    Если в следующем году Месси получит Золотой мяч, клянусь, я больше никогда не буду смотреть футбол.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Imrebellion (раскрыть)
    вчера в 17:27
    "Пользы в команде выше всех - МВП матчей 315 раз, самый титулованный футболист,"
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 17:26, ред.
      Imrebellion
      Imrebellion ответ Igo0rek (раскрыть)
      вчера в 17:24
      Где я говорил что ЗМ этого года за заслуги всей карьеры?? За это отдельные награды, памятники и прочие даются и так ежегодно.
      Гость
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