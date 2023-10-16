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Месси сообщили о том, что он выиграл «Золотой мяч» в этом году

сегодня, 00:59

Нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси проинформировали о том, что он выиграл «Золотой мяч» 2023 года.

По данным источника, инсайдерскую информацию передал человек из окружения футболиста — Алессандро Доссетти.

Церемония вручения награды состоится 30 октября.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 05:52
А кто был ближайшим конкурентом гнома и на сколько отстал в рейтинге?
yvgfvwqefa3a
yvgfvwqefa3a
сегодня в 05:40
У дномяры давно ежегодный абонемент на этот ставший уже фарсом трофейчик
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 05:01
Гея-нарцисса тоже проинформировали, о том, что он даже не рассматривался.
Incredulous
Incredulous ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 02:43
Да тут все намного проще. ЗМ - это уже давно не награда за достижения в футболе, а инструмент маркетинга. И Месси, получающий эту "награду", это уже не Месси - футболист, а Месси - коммерческий бренд. То есть по сути ЗМ - это один из способов раскрутки и популяризации этого самого коммерческого бренда Месси. И пока этот бренд приносит огромную прибыль, его будут раскручивать. Да, Холанд или Мбаппе тоже могут приносить хорошую прибыль, и будут её приносить в будущем, но сейчас Чеферину и компании нет смысла переключаться на новые потенциальные источники прибыли, пока исправно работает старый, проверенный. Посмотри, сколько только на этом сайте людей, которые слепо, не задумываясь оправдывают и защищают "честь" Месси в любых ситуациях, а теперь представь сколько их в о всем мире...
И я не в коем случае не принижаю заслуг самого Месси, это легендарный футболист в прошлом, и было время, когда эту награду он получал абсолютно справедливо. А сейчас он и власть имущие (в футбольной сфере) продолжают увеличивать свои доходы за счёт искусственного поддержания былого величия аргентинца.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 01:56
Вообще не сомневаюсь. Но, тут такая мысль навеяла: если бы ЧМ22 выиграла Франция, ни у кого бы и сомнения не было что ЗМ достанется Мбаппе, и похрен на то, что ПСЖ в очередной раз облажался в ЛЧ, и Холанн с его рекордами в АПЛ идёт лесом... Но, сейчас идет много споров, ведь в году профессионального футболиста выступающего за топ-клуб около 70 матчей, ЧМ - это 7 или 8, кто подскажет? А в чем достижения Месси, кроме этих 8 матчей? Пускай провел еще 15 на топовом уровне за ПСЖ? Может быть... ну и всё... Получается главный резонанс в том, что он сломал гештальт относительно ЧМ, но, разве этого может быть достаточно, чтобы вручить ему главный индивидуальный приз? Разве Холанн с ходу поломавший все рекорды АПЛ(а это 38 матчей на минуточку), пускай не во всех матчах блиставший и его заслуги можно соотнести с заслугами его ассистентов, еще и выиграв ЛЧ в этом сезоне, не заслуживает награды?
Вывод: медийность - не последнее дело в котировке присуждения наград, пускай ФИФА и избавились от журналистов далеких от европейского футбольного сообщества, того, кого больше знают и любят, за того и голосуют. Смиритесь
Sddffggghj
Sddffggghj
сегодня в 01:29
Тоже мне - удивили. Мячик входил в стоимость ЧМ!
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