Месси сообщили о том, что он выиграл «Золотой мяч» в этом году

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сегодня, 00:59

Нападающего «Интер Майами» проинформировали о том, что он выиграл «Золотой мяч» 2023 года.

По данным источника, инсайдерскую информацию передал человек из окружения футболиста — Алессандро Доссетти.

Церемония вручения награды состоится 30 октября.