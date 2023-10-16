Месси сообщили о том, что он выиграл «Золотой мяч» в этом году

Нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси проинформировали о том, что он выиграл «Золотой мяч» 2023 года.
По данным источника, инсайдерскую информацию передал человек из окружения футболиста — Алессандро Доссетти.
Церемония вручения награды состоится 30 октября.
И я не в коем случае не принижаю заслуг самого Месси, это легендарный футболист в прошлом, и было время, когда эту награду он получал абсолютно справедливо. А сейчас он и власть имущие (в футбольной сфере) продолжают увеличивать свои доходы за счёт искусственного поддержания былого величия аргентинца.
И я не в коем случае не принижаю заслуг самого Месси, это легендарный футболист в прошлом, и было время, когда эту награду он получал абсолютно справедливо. А сейчас он и власть имущие (в футбольной сфере) продолжают увеличивать свои доходы за счёт искусственного поддержания былого величия аргентинца.
Вывод: медийность - не последнее дело в котировке присуждения наград, пускай ФИФА и избавились от журналистов далеких от европейского футбольного сообщества, того, кого больше знают и любят, за того и голосуют. Смиритесь
Вывод: медийность - не последнее дело в котировке присуждения наград, пускай ФИФА и избавились от журналистов далеких от европейского футбольного сообщества, того, кого больше знают и любят, за того и голосуют. Смиритесь