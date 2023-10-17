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Дубль Кейна помог Англии обыграть Италию в отборе к Евро-2024

вчера, 23:41
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия3 : 1Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Сборная Англии обыграла сборную Италии (3:1) в матче отбора к Евро-2024.

На 15-й минуте первый гол в игре забил нападающий Италии Джанлука Скамакка. На 32-й минуте форвард Англии Харри Кейн с пенальти сравнял счёт. На 57-й минуте Маркус Рэшфорд вывел англичан вперёд. На 77-й минуте Кейн оформил дубль.

Англия идёт на 1-м месте в группе С (16 очков), Италия занимает 3-е место (10 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер сборной Англии
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:16
Сборная Англии сыграет на чемпионате Европы в 4-й раз подряд. В последний раз она не проходила отбор в 2008 году.

Все мы помним, как в последний раз Англия не проходила отбор - спасибо Павлюченко и хорватам! Эх, вернуть бы 2008 год...
Capral
Capral
вчера в 23:57
Ну что же- мои поздравления британцам!!! Молодцы!!! К своей традиционной дисциплине и прагматичности, британцы добавили еще и креатив в атаке!!! Я бы даже сказал- изысканность в отдельных атакующих действиях. Ну а второй гол англичан- просто как по учебнику для футбольной академии!!! Слаженная игра, надежная оборона, гармоничная, симпатичная и чисто тренерская победа, как по нотам!!! Идеальная игровая схема Англии- против неподготовленной и маловыразительной игры Италии. Англия великолепно использовала короткий и средний пас, и что особенно важно отметить- креатив в атаке, чем, раньше, британцы отличались не часто...

Италия ничем не удивила- её футбол болен. Правильно говорят- сильные клубы- сильная сборная. А какие могут быть сильные клубы, если все клубы Италии, весной проиграли все три турнира... Да, господин Спалетти- это Вам не мертвую Серию А выигрывать после 1-го круга, здесь соперник покруче будет. Верю, Италия, всё-равно прорвется на ЧЕ, но, с Украиной придется пободаться... И, как сказал однажды Великий Пеле: "Без Италии- ни один турнир не стоит и начинать"!!!

Отбросим политику, и признаем откровенно- aнгличане сегодня выдали очень качественный футбол. Я бы даже сказал- с элементами неожиданности!!!
Рой Макай
Рой Макай ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:51
Ну в матче отбора к ЧМ против Македонии точно всей сборной поставили на свой невыход. Ждем таких же фокусов в матче против сборной Украины.
sihafazatron
sihafazatron ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 23:47
Походу Спаллети тоже на ставках играет)))
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 23:45, ред.
Хах, так у итальянцев есть все шансы очередной турнир пропустить. Отдельный вопрос к Спалетти: что делал в таком важном матче на скамейке запасных лучший итальянский защитник на данный момент по фамилии Бастони? Ну а когда уже понял, что обо..рались, то начали выходить и Бастони, и Димарко…только толку то, если уже надо усиливать атаку? Гений тренерской мысли.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:43
Осталось игру в обороне наладить и тогда можно будет и евро выиграть)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:42
Кейн и Джуд молодцы, с победой англичан и выходом на евро!!))
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