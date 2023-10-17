Дубль Кейна помог Англии обыграть Италию в отборе к Евро-2024

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вчера, 23:41

Сборная Англии обыграла сборную Италии (3:1) в матче отбора к Евро-2024.

На 15-й минуте первый гол в игре забил нападающий Италии Джанлука Скамакка. На 32-й минуте форвард Англии Харри Кейн с пенальти сравнял счёт. На 57-й минуте Маркус Рэшфорд вывел англичан вперёд. На 77-й минуте Кейн оформил дубль.

Англия идёт на 1-м месте в группе С (16 очков), Италия занимает 3-е место (10 очков).