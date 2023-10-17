Дубль Кейна помог Англии обыграть Италию в отборе к Евро-2024

Сборная Англии обыграла сборную Италии (3:1) в матче отбора к Евро-2024.
На 15-й минуте первый гол в игре забил нападающий Италии Джанлука Скамакка. На 32-й минуте форвард Англии Харри Кейн с пенальти сравнял счёт. На 57-й минуте Маркус Рэшфорд вывел англичан вперёд. На 77-й минуте Кейн оформил дубль.
Англия идёт на 1-м месте в группе С (16 очков), Италия занимает 3-е место (10 очков).
Италия ничем не удивила- её футбол болен. Правильно говорят- сильные клубы- сильная сборная. А какие могут быть сильные клубы, если все клубы Италии, весной проиграли все три турнира... Да, господин Спалетти- это Вам не мертвую Серию А выигрывать после 1-го круга, здесь соперник покруче будет. Верю, Италия, всё-равно прорвется на ЧЕ, но, с Украиной придется пободаться... И, как сказал однажды Великий Пеле: "Без Италии- ни один турнир не стоит и начинать"!!!
Отбросим политику, и признаем откровенно- aнгличане сегодня выдали очень качественный футбол. Я бы даже сказал- с элементами неожиданности!!!
Италия ничем не удивила- её футбол болен. Правильно говорят- сильные клубы- сильная сборная. А какие могут быть сильные клубы, если все клубы Италии, весной проиграли все три турнира... Да, господин Спалетти- это Вам не мертвую Серию А выигрывать после 1-го круга, здесь соперник покруче будет. Верю, Италия, всё-равно прорвется на ЧЕ, но, с Украиной придется пободаться... И, как сказал однажды Великий Пеле: "Без Италии- ни один турнир не стоит и начинать"!!!
Отбросим политику, и признаем откровенно- aнгличане сегодня выдали очень качественный футбол. Я бы даже сказал- с элементами неожиданности!!!