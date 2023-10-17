Дубль Зайнутдинова принёс Казахстану победу над Финляндией .

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вчера, 21:09

Сборная Финляндии проиграла сборной Казахстана (1:2) в матче отбора к Евро-2024.

На 28-й минуте первый гол в игре забил полузащитник Финляндии Роберт Тэйлор. На 77-й минуте хавбек Казахстана сравнял счёт с пенальти, а в дополнительное ко второму тайму время Зайнутдинов оформил дубль, чем принёс победу своей сборной.

Финляндия идёт на 4-м месте в группе Н (12 очков), Казахстан занимает 3-е место (15 очков).