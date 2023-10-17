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Дубль Зайнутдинова принёс Казахстану победу над Финляндией

вчера, 21:09
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия1 : 2Логотип футбольный клуб КазахстанКазахстанМатч завершен

Сборная Финляндии проиграла сборной Казахстана (1:2) в матче отбора к Евро-2024.

На 28-й минуте первый гол в игре забил полузащитник Финляндии Роберт Тэйлор. На 77-й минуте хавбек Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов сравнял счёт с пенальти, а в дополнительное ко второму тайму время Зайнутдинов оформил дубль, чем принёс победу своей сборной.

Финляндия идёт на 4-м месте в группе Н (12 очков), Казахстан занимает 3-е место (15 очков).

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 05:40
Результаты игр сборных становятся все более непредсказуемыми, а впрочем Финляндия никогда и не относилась к великим футбольным державам.
adekvat
adekvat
сегодня в 04:57
Молодцф казахи, вперед.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:28
Что тут скажешь? Никто не ожидал гостевой победы от Казахстана, в они взяли и выиграли. Одно слово, молодцы!
leo2011-12
leo2011-12
сегодня в 03:19
Алга,Казахстан!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 23:24
Вот это номер...
После пропущенного гола переключил.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:58
С победой Казахстан!!!
Просто молодцы!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:56
Казахстан с победой.Молодцы,так держать!!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:10
Молодцы казахи! У финнов в хоккее лучше получается)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:00, ред.
Это должно быть нормой, мало того, что население Казахстана в четыре раза больше, уверен, казахстанцы и более увлечены футболом!
eleven LC
eleven LC ответ oldrussian (раскрыть)
вчера в 21:55
Ну пусть казахстанцы!
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:52
Саркис, Дорогой, каюсь!!! Старый дурак- снова всё перепутал... Вот, что значит старость. Спасибо Дружище, что так корректно и дипломатично поправили меня!!! Впредь, постараюсь быть внимательным.
Удачи!!!
oldrussian
oldrussian ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 21:52
Присоединяюсь к поздравлениям, с одной поправкой. Всё-таки не казахи а казахстанцы.
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:47
Доброй ночи,Виктор! Я так понимаб Вы сейчас про Файзуллаева имеете ввиду!? Очень надеюсь , что пошумит в РПЛ, а дальше поедет на повышение!
Что касается Зайнутдинова, то теперь Бахтияр точно будет одной из легенд Казахстанского футбола
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:39
Зайнутдинов стал лучшим бомбардиром КЗ
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:35
Приветствую, Саркис!!!
Гордитесь земляком- парень что надо!!! Очень он напоминает мне М.Ана!!! Думаю, у замечательного тренера Федотова- паренек вырастит в достойного футболиста!!!

И как всегда- удачи, Вашему Арсеналу!!!
протон
протон
вчера в 21:30
Финское проклятие снято. И вообще сразу говорил что датчане выйдут, а не финны. А то в середине отбора многие говорили про финнов. Куда там . Верил, что эту Финляндию может обыграть в гостях. У нас оч волевая сборная и я знал что если ближе к концу будем минимально отставать то Зайнутдинов включит свой ферги-тайм. Поэтому оч переживал чтоб в первом тайме второй не прилетел.
протон
протон
вчера в 21:25
С таким везением и на Евро можно замахнуться) Как они это делают?!
С пенальти люто повезло, но подарком воспользовались на все сто. Сан-Марино должны спокойно обыгрывать, и тогда, возможно, на последний тур в Словению поедут с шансами на выход.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:24
Молодцы!
Ёк-ки - кё - кен пока после одиннадцатиметрового с ручного тормоза снялись, братухи казахи бешбармак успели заказать и второй закатить...

НАЗБЕК!)))

С Победой! No pasarаn!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:22
Вырвать победу в гостях в самой концовке уже по сути проигранного матча - заслуживает самых лестных слов. Жаль, что шансы отобраться на Евро не очень велики. Но если казахам всё таки удастся попасть на ЧЕ - это будет здорово и вполне заслуженно!
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 21:20
Молодцы казахи! Бишпармак в студию!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:20
Дубль Зайнутдинова принёс Казахстану победу над Финляндией .
Мои искренние поздравления всем болельщикам сборной Казахстана .
Молодцы ребятушки порадовали. Подопечные Адиева действительно радуют не только результатами но и уверенной игрой ,не смотря на выездной матч с очень серьёзным соперником в лице сборной Финляндии . Кстати у которой сборная Казахстана ни разу не выиграла в гостях . Адиев ведёт сборную к исторической мечте ,попаданием на чемпионат Европы 2024 . Будем надеяться что это у сборной Казахстана получится и пожелаем Удачи в достижение новых свершений !
eleven LC
eleven LC
вчера в 21:15, ред.
Ну казахи ведь капитальные красавчики!
С победой
Есть шанс попасть на Евро 2024
Надо обыграть Сан-Марино и Словению,что вполне реально
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:15
Браво Казахстан! Смело играли за что и получили вознаграждение в виде победы! Удачи соседям в оставшихся матчах!!!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:14
Молодцы! 15 очков в группе тоже рекорд!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:10
Молодцы, с победой!!! Видимо, Теперь в последнем туре со Словенией будут решать, кто попадет на евро. Жаль, что на выезде будет игра. Но пожелаю удачи Казахам))
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