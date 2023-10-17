Дубль Зайнутдинова принёс Казахстану победу над Финляндией .

Сборная Финляндии проиграла сборной Казахстана (1:2) в матче отбора к Евро-2024.
На 28-й минуте первый гол в игре забил полузащитник Финляндии Роберт Тэйлор. На 77-й минуте хавбек Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов сравнял счёт с пенальти, а в дополнительное ко второму тайму время Зайнутдинов оформил дубль, чем принёс победу своей сборной.
Финляндия идёт на 4-м месте в группе Н (12 очков), Казахстан занимает 3-е место (15 очков).
Мои искренние поздравления всем болельщикам сборной Казахстана .
Молодцы ребятушки порадовали. Подопечные Адиева действительно радуют не только результатами но и уверенной игрой ,не смотря на выездной матч с очень серьёзным соперником в лице сборной Финляндии . Кстати у которой сборная Казахстана ни разу не выиграла в гостях . Адиев ведёт сборную к исторической мечте ,попаданием на чемпионат Европы 2024 . Будем надеяться что это у сборной Казахстана получится и пожелаем Удачи в достижение новых свершений !
Мои искренние поздравления всем болельщикам сборной Казахстана .
Молодцы ребятушки порадовали. Подопечные Адиева действительно радуют не только результатами но и уверенной игрой ,не смотря на выездной матч с очень серьёзным соперником в лице сборной Финляндии . Кстати у которой сборная Казахстана ни разу не выиграла в гостях . Адиев ведёт сборную к исторической мечте ,попаданием на чемпионат Европы 2024 . Будем надеяться что это у сборной Казахстана получится и пожелаем Удачи в достижение новых свершений !