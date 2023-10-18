Германия сыграла вничью с Мексикой в товарищеском матче

Сборные Мексики и Германии сыграли вничью в товарищеском матче (2:2).
На 25-й минуте поединка счёт открыл Антонио Рюдигер. Карлос Антуна на 37-й сравнял счёт, а Эрик Санчес на 47-й вывел «трёхцветных» вперёд. На 51-й гости отыгрались — отличился Никлас Фюллькруг.
На сколько Рюдигер полезен в атаке, на столько он ужасен в обороне.
Нагельсману предстоит проделать огромную работу, чтобы немцы не обделались на Евро.
На сколько Рюдигер полезен в атаке, на столько он ужасен в обороне.
Нагельсману предстоит проделать огромную работу, чтобы немцы не обделались на Евро.