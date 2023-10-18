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Германия сыграла вничью с Мексикой в товарищеском матче

вчера, 08:01
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика2 : 2Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Сборные Мексики и Германии сыграли вничью в товарищеском матче (2:2).

На 25-й минуте поединка счёт открыл Антонио Рюдигер. Карлос Антуна на 37-й сравнял счёт, а Эрик Санчес на 47-й вывел «трёхцветных» вперёд. На 51-й гости отыгрались — отличился Никлас Фюллькруг.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 10:11
Есть один нюанс. Самый прямой и дорогой рейс из Берлина в Мехико продолжительностью 15 часов, 12 из которых это полет из точки заправки во Франции через Атлантику. При этом я замечу, те кто летал, знают, "ровно сутки от Москвы до Магадана", ты летишь в Магадан против движения солнца, а обратно ты вылетаешь в 10 утра и прилетаешь в 10 утра того же числа. магия. Так вот, вылетел ты с востока на запад, вместе с движением солнца и прилетел примерно в то же время по местному, а время-то прошло. акклиматизация ужасная. Я бы посмотрел, как Мексиканцы пару дней летели бы в Берлин
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:51
Молодцы Мексиканцы, хорошо сыграли и могли еще выиграть...
asraeil
asraeil
вчера в 08:45
Ну что, немецкая машина отскочила в этом матче... нужно что то менять и ремонтировать.
A.S.A
A.S.A
вчера в 08:26, ред.
Немцам вообще повезло, что смогли сыграть вничью с Мексиканцами! Будь легконогие мексиканцы чуть более профессиональными или мастеровитыми, немцы бы точно пропустили бы в разы больше!

На сколько Рюдигер полезен в атаке, на столько он ужасен в обороне.

Нагельсману предстоит проделать огромную работу, чтобы немцы не обделались на Евро.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 08:12
Багаж бывшего тренера забыли отдать.
Василий 50
Василий 50 ответ d7zhuwupdt47 (раскрыть)
вчера в 08:10
И правда сброд...
Жалко мне Германию.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 08:09
Нужно подарить Германии талантливого тренера Карпина.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 08:08
Они собираются что-то выигрывать?
d7zhuwupdt47
d7zhuwupdt47
вчера в 08:04
Многонациональный сброд под вывеской Германия уверенно становится заурядным середнячком
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