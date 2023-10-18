У Соболева конфликт с Абаскалем

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вчера, 14:04

Главный тренер «Спартака» отстранил нападающего «красно-белых» и сборной России от общекомандных тренировок не из-за того, что он три раза подряд пропустил завтраки с командой.

Причиной отстранения стал конфликт между тренером и игроком. Абаскаль в жёсткой и оскорбительной форме выразил претензии форварду, на что он эмоционально ответил.

В «Спартаке» сообщили, что Соболев участвует в восстановительных тренировках после возвращения из сборной. Также в клубе отказались комментировать информацию о возможном конфликте между тренером и игроком.