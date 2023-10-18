У Соболева конфликт с Абаскалем

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил нападающего «красно-белых» и сборной России Александра Соболева от общекомандных тренировок не из-за того, что он три раза подряд пропустил завтраки с командой.
Причиной отстранения стал конфликт между тренером и игроком. Абаскаль в жёсткой и оскорбительной форме выразил претензии форварду, на что он эмоционально ответил.
В «Спартаке» сообщили, что Соболев участвует в восстановительных тренировках после возвращения из сборной. Также в клубе отказались комментировать информацию о возможном конфликте между тренером и игроком.
Скорее всего,группа игроков,недовольных Абаскалем,пытавтся его сплавить.Кто-то не попадает в состав (как Джикия,например),у кого-то ещё какая причина. Выбор невелик - либо Абаскаля в отставку,либо избавляться от группы игроков.
Скорее всего,группа игроков,недовольных Абаскалем,пытавтся его сплавить.Кто-то не попадает в состав (как Джикия,например),у кого-то ещё какая причина. Выбор невелик - либо Абаскаля в отставку,либо избавляться от группы игроков.