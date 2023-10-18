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У Соболева конфликт с Абаскалем

вчера, 14:04

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил нападающего «красно-белых» и сборной России Александра Соболева от общекомандных тренировок не из-за того, что он три раза подряд пропустил завтраки с командой.

Причиной отстранения стал конфликт между тренером и игроком. Абаскаль в жёсткой и оскорбительной форме выразил претензии форварду, на что он эмоционально ответил.

В «Спартаке» сообщили, что Соболев участвует в восстановительных тренировках после возвращения из сборной. Также в клубе отказались комментировать информацию о возможном конфликте между тренером и игроком.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:02
Тренеришка! ©️
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 18:33
Похоже Абаскаль конфликтный товарищ...первым был Литвинов,потом Пруцев,затем Умяров,потом Джикия,а теперь Соболев.По той же причине покинули клуб Николсон и Бальде.Да,все перечисленные игроки откровенно плохо проводили те,или иные матчи,но на то ты и тренер,чтобы все приобретали лучшие качества.
протон
протон
вчера в 15:03
Надо было этого бездарного дельфина отстранять до зимнего перерыва и зимой сливать за любые бабки, любой быстроногий и одноногий Абелардо будет в разы нужнее и полезнее, чем он)
Скорее всего,группа игроков,недовольных Абаскалем,пытавтся его сплавить.Кто-то не попадает в состав (как Джикия,например),у кого-то ещё какая причина. Выбор невелик - либо Абаскаля в отставку,либо избавляться от группы игроков.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:53
Ну не ест Соболев после 6 часов... утра... гыгыгы. За фигурой следит. А вот за языком не следит.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 14:19
Абаскаль три раза подряд пропустил ночные гуляньки и отправится домой
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:10
Так это "ежу было ясно" по предыдущим "обтекаемым" заметкам...)
Futurista
Futurista
вчера в 14:10
"Игрочишка VS тренеришка" 2.0...
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