Художница из Ирана, которую посетил Роналду, выступила в защиту игрока

Иранская художница Фатеме Хамами Насрабади отреагировала на слухи о возможном наказании нападающего «Аль-Насра» .

Португалец нанёс визит женщине, которая нарисовала его портрет ногой (у художницы парализовано 85% тела).

Криштиану Роналду — чрезвычайно профессиональный и этичный человек, который всегда участвует в благотворительных делах, и он принял меня с любовью и нежностью.

Безработные адвокаты выдвинули против него обвинения без моего разрешения или разрешения моей семьи. В Иране он совершил преступление за то, что обнял меня, тогда как у нас никогда не было никаких жалоб... Я очень благодарна Роналду за его проявление любви по отношению ко мне. Надеюсь, с ним произойдёт самое лучшее в жизни и футболе.

Никто ему ничего не говорил о законах Ирана, и он этого тоже не знал, но объятия Роналду были из-за его любви и братства, у него не было плохих намерений. У меня и моей семьи нет претензий по этому поводу, мы просто хотим опровергнуть эти обвинения в адрес Криштиану.

Никто не имеет права его осуждать, если на него нет судебной жалобы. Во-первых, Криштиану Роналду не знал об этом законе в Иране, а во-вторых, у меня и моей семьи нет претензий, поэтому эти слухи и новости полностью отвергаются.

Знакомство с Роналду? Это был сон. Я несколько лет рисовала его портреты и не могла поверить, что эта мечта сбылась: увидеть Криштиану в нашей стране, Иране, и подарить ему картины.

Я давно мечтала о встрече с ним. Когда «Аль-Наср» играл с «Персеполисом» в Тегеране, я приехала с семьёй из родного города, чтобы встретиться с Криштиану в отеле, где остановилась его команда. Это было очень ценно для меня. И он подарил мне свою футболку! Оставлю на память... Для меня это очень важно и ценно.