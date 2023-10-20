«Бавария» выступила с заявлением по Мазрауи, который поддержал Палестину

«Бавария» опубликовала официальное заявление в отношении защитника клуба и сборной Марокко , который ранее в своих социальных сетях поддержал Палестину в вооружённом конфликте с Израилем. Из-за этого игрок был отстранён от тренировок с командой.

На этой неделе футбольный клуб «Бавария» провёл подробную и разъяснительную беседу с Нуссаиром Мазрауи. Поводом для беседы послужили посты Мазрауи в социальной сети в связи с террором против Израиля почти две недели назад, которые вызвали раздражение и критику.

Нуссаир Мазрауи убедительно заверил нас, что как миролюбивый человек он решительно отвергает террор и войну и никогда не хотел вызвать раздражение своими постами. ФК «Бавария» осуждает нападение ХАМАС на Израиль. Более того, Нуссаир Мазрауи осуждает любой терроризм и террористические организации.

ФК «Бавария» и Нуссаир Мазрауи решительно выступают против переноса ближневосточного конфликта и его насилия в Германию, которая привержена миру. Ненависти и насилию любого рода нет места в политической культуре Германии.

ФК «Бавария» поддерживает еврейскую общину Германии и выступает на стороне Израиля; ничто не оправдывает убийства детей и семей.