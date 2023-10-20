Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футбола

Представитель Евролиги предложил РФС создать турнир со странами Азии

вчера, 10:07

Исполнительный директор тренерского совета баскетбольной Евролиги Горан Сашич предложил РФС организовать профессиональную лигу с Китаем, Индией и арабскими странами.

Санкции Международного олимпийского комитета, Международной федерации футбола — список можно продолжать бесконечно, что тоже очень странно. У нас есть американские структуры по восточным единоборствам — они не накладывали санкции, у нас есть Ассоциация теннисистов-профессионалов, при этом организаторы Уимблдона заставляли спортсменов России и Белоруссии отказаться от своих взглядов и это абсурдные требования. У нас тема — мир с Россией, новые форматы. Сейчас футбольный союз намеревается участвовать в азиатских играх. Думаю, Российскому футбольному союзу нужно об этом задуматься, может, они в будущем будут в них участвовать.

Вы можете организовать профессиональную лигу, может, между Россией, Китаем, странами арабского мира и Индией, и иметь достаточно регулярный формат соревнований.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: tass.ru
Клубы из Беларуси могут войти в состав лиг из России
Сегодня, 12:16
Матыцин оценил вероятность проведения матчей с ЮАР, КНДР и Китаем
Сегодня, 10:35
Сборная России может сыграть с командой Гвинеи
Сегодня, 09:59
Дюков: «Есть проблемы с подготовкой спортивного резерва»
Сегодня, 08:58
Губернатор Приморского края ответил на вопрос о развитии местного футбола
Сегодня, 08:33
Моуриньо: «Три победы подряд – это не рай, будет и поражение»
Сегодня, 08:13
Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 10:23
Почему бы и нет? Вложить бабло и раскрутить ее.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:21
Сколько умных, добрых и участливых советчиков - только толку не .... нет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 