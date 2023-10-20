Представитель Евролиги предложил РФС создать турнир со странами Азии

Исполнительный директор тренерского совета баскетбольной Евролиги Горан Сашич предложил РФС организовать профессиональную лигу с Китаем, Индией и арабскими странами.

Санкции Международного олимпийского комитета, Международной федерации футбола — список можно продолжать бесконечно, что тоже очень странно. У нас есть американские структуры по восточным единоборствам — они не накладывали санкции, у нас есть Ассоциация теннисистов-профессионалов, при этом организаторы Уимблдона заставляли спортсменов России и Белоруссии отказаться от своих взглядов и это абсурдные требования. У нас тема — мир с Россией, новые форматы. Сейчас футбольный союз намеревается участвовать в азиатских играх. Думаю, Российскому футбольному союзу нужно об этом задуматься, может, они в будущем будут в них участвовать.

Вы можете организовать профессиональную лигу, может, между Россией, Китаем, странами арабского мира и Индией, и иметь достаточно регулярный формат соревнований.