Матыцин оценил ситуацию с национальным спортивным арбитражем

Министр спорта РФ поделился мнением касательно спортивного арбитража.

Я неоднократно заявлял, что мы сами для себя должны определять стандарты, что мы и делаем. Задача — чтобы спорные вопросы разрешались максимально оперативно. Нам не надо стремиться к каким-то глобальным объединениям, надо создать правовое поле, в рамках которого спортсмены могли бы чувствовать себя комфортно.