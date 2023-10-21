Матыцин оценил ситуацию с национальным спортивным арбитражем

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением касательно спортивного арбитража.
Я неоднократно заявлял, что мы сами для себя должны определять стандарты, что мы и делаем. Задача — чтобы спорные вопросы разрешались максимально оперативно. Нам не надо стремиться к каким-то глобальным объединениям, надо создать правовое поле, в рамках которого спортсмены могли бы чувствовать себя комфортно.
"Нам не надо стремиться к каким-то глобальным объединениям, надо создать правовое поле, в рамках которого спортсмены могли бы чувствовать себя комфортно."
Что это вообще значит? И почему тогда РФС нанимает "эксперта" Мажича, который сидит у себя в Сербии, на все просьбы встретиться с клубами отвечает отказом и для общественности вообще не очевидно, что он хоть чем-то занимается.
"Нам не надо стремиться к каким-то глобальным объединениям, надо создать правовое поле, в рамках которого спортсмены могли бы чувствовать себя комфортно."
Что это вообще значит? И почему тогда РФС нанимает "эксперта" Мажича, который сидит у себя в Сербии, на все просьбы встретиться с клубами отвечает отказом и для общественности вообще не очевидно, что он хоть чем-то занимается.