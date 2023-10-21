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Матыцин оценил ситуацию с национальным спортивным арбитражем

вчера, 13:17

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением касательно спортивного арбитража.

Я неоднократно заявлял, что мы сами для себя должны определять стандарты, что мы и делаем. Задача — чтобы спорные вопросы разрешались максимально оперативно. Нам не надо стремиться к каким-то глобальным объединениям, надо создать правовое поле, в рамках которого спортсмены могли бы чувствовать себя комфортно.

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Матыцин Олег
Источник: tass.ru
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:03
Было бы хорошо, если бы в России было правовое поле, в рамках которого все люди чувствовали себя комфортно. Заранее на всякий случай извиняюсь перед лидерами отдельных регионов РФ ;)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:35
Возможно и так, но я не в восторге от "красноречия" наших чиновников.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:52
Думаю, что это цитата вырванная из контекста и поэтому не совсем понятно что он имеет ввиду.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:31
Привет, Володя. На такой должности человек должен внятно, понятно и на доступном языке выражать свои мысли.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:22
Анатолий, привет! Скорее всего Матыцин говорит о Арбитражном суде в Лозанне.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:14
Что то развил какую то деятельность... Все выражения в невпопад... Перевыборы скоро?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 2zuq65r6fdg6 (раскрыть)
вчера в 14:59, ред.
Попробую перевести его глубокую мысль на нормальный язык ( как я его понял). Он сказал, а на хрена нам Правила игры Фифа, мы свои напишем!
2zuq65r6fdg6
2zuq65r6fdg6
вчера в 14:18
Сам-то понял, чинушня, чего изрёк?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:49
Матицын - просто мастер балабольства.

"Нам не надо стремиться к каким-то глобальным объединениям, надо создать правовое поле, в рамках которого спортсмены могли бы чувствовать себя комфортно."

Что это вообще значит? И почему тогда РФС нанимает "эксперта" Мажича, который сидит у себя в Сербии, на все просьбы встретиться с клубами отвечает отказом и для общественности вообще не очевидно, что он хоть чем-то занимается.
Гость
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