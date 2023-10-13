Команды РПЛ тратят 500 млн рублей за сезон на обеспечение судейства

Команды Российской Премьер-Лиги тратят на обеспечение судейства 500 млн рублей за сезон. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.
В данную сумму входят зарплаты арбитров, логистика и обслуживание VAR. Таким образом, одна команда РПЛ тратит на судейство немного больше 31 млн рублей.
" Советский спорт 13 октября 2023 21:59автор: Денис Владимиров
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков рассказал, как отреагировал на слова главного тренера столичного ЦСКА Гильермо Абаскаля. Ранее испанский специалист заявил, что в РПЛ есть два футболиста с сильной левой ногой – Обляков и полузащитник красно-белых Хесус Медина.
" Советский спорт 13 октября 2023 21:59автор: Денис Владимиров
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков рассказал, как отреагировал на слова главного тренера столичного ЦСКА Гильермо Абаскаля. Ранее испанский специалист заявил, что в РПЛ есть два футболиста с сильной левой ногой – Обляков и полузащитник красно-белых Хесус Медина.
Как вариант Казённый, Личный, Подарочный инкрустированный
Как вариант Казённый, Личный, Подарочный инкрустированный
Допустим 4% от бюджета клуба...
А то одних судят честно...других - чуть честнее...))
А платят все одинаково...
Допустим 4% от бюджета клуба...
А то одних судят честно...других - чуть честнее...))
А платят все одинаково...