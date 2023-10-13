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ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Команды РПЛ тратят 500 млн рублей за сезон на обеспечение судейства

вчера, 17:31

Команды Российской Премьер-Лиги тратят на обеспечение судейства 500 млн рублей за сезон. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

В данную сумму входят зарплаты арбитров, логистика и обслуживание VAR. Таким образом, одна команда РПЛ тратит на судейство немного больше 31 млн рублей.

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Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:49
А вот такие у нас "спортивные" СМИ :
" Советский спорт 13 октября 2023 21:59автор: Денис Владимиров
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков рассказал, как отреагировал на слова главного тренера столичного ЦСКА Гильермо Абаскаля. Ранее испанский специалист заявил, что в РПЛ есть два футболиста с сильной левой ногой – Обляков и полузащитник красно-белых Хесус Медина.
lotsman
lotsman
вчера в 21:06
Судьям нужно платить в зависимости от качества судейства. Только вот кто это качество определять будет?)
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:33
А не получится так, что, кто больше платит, тех честнее будут судить?
ABir
ABir
вчера в 20:24
А сами судьи, интересно знают, кто их содержит и во сколько они обходятся
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:48
А что РФС тогда делает? Штрафует только?
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:31
Свисток арбитра - тоже стоит денег...
Как вариант Казённый, Личный, Подарочный инкрустированный
izrafel
izrafel
вчера в 18:29
Как же дорого обходятся для клубов косяки судей.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:53
У клубов очень разные бюджеты...и вклады должны быть разными...
Допустим 4% от бюджета клуба...

А то одних судят честно...других - чуть честнее...))
А платят все одинаково...
Гость
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