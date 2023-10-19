В футболе появились белые карточки. А вот первую жёлтую в истории получил не Ловчев

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вчера, 15:35

Также предлагают ввести оранжевые карточки.

В Португалии тестируют белые карточки

В поединке низшей лиги защитник захромал и подарил мяч нападающему. Форвард мог забить, но остановил игру. Судья подошел к футболисту, совершившему джентльменский поступок, и показал ему карточку. Но на трибунах не возмущались, а устроили овацию, ведь арбитр наградил нападающего белой карточкой. В Португалии тестируют введение поощрения за соблюдения правил честной игры.

В футболе хватает негативных эмоций. И с вещами, которые портят футбол, вроде наглых симуляций, не ведут активную борьбу. Также мало внимания тем, кто соблюдает правила честной игры, хотя существует даже специальный приз от ФИФА . Ди Канио получил его, когда не забил после травмы голкипера. Эта награда вручается почти четыре десятилетия, но всего один победитель за год.

В позапрошлом году наградили врачей сборной Дании, которые спасли жизнь Эриксену. Также поощрили грузинского футболиста Лочошвили, который помог напарнику по команде после перелома черепа, потому что бедняга проглотил язык и задыхался. Лука оказал коллеге первую помощь. Не все джентльменские эпизоды такие масштабные, но неплохо иметь карточку, которая может вызвать овации трибун.

Жаль лишь, что белые карточки не могут влиять на игру, как желтые и красные карточки. Нельзя отменять предупреждения за благородные поступки, а то хулиганы будут пытаться перекрыть свой проступок. Также у арбитров нет критериев и методики для оценки положительных действий, как в случае с фолами. Но белые карточки не навредят и не будут надоевшим дополнением к футболу.

Но надо бороться за честную игру. Футболисты редко просят не ставить пенальти в чужие ворота, даже если знают, что фола не было. Памятным остается поступок Нетто – защитник подсказал, что мяч попал в ворота Уругвая на ЧМ -62 через дырку в сетке. А Клозе, играя за «Лацио», признался рефери, что подыграл рукой перед забитым мячом. Повторов у арбитров ещё не было, немец поступил благородно.

Озвучивали идею оранжевых карточек

Важно внести поправку в законы футбола, разрешить арбитрам просматривать нарушения, которые тянут на вторые желтые карточки. Пробелом в законах игры пользуются неграмотные арбитры, которые не удаляют хулиганов. Также в разное время предлагали оранжевые карточки. Но есть две концепции. Одна – удалять на время за оранжевые карточки именно симулянтов.

Вторая идея – показывать такой цвет за фолы на грани удаления. Идея третьей карточки выдвигалась Коллиной. Бывший арбитр и координатор рефери ФИФА давно отметил, что в футболе бывают нарушения, которые не тянут на прямое удаление, но желтой карточки мало. В таких случаях итальянец предложил показывать оранжевую карточку и удалять игрока с поля на определенное время.

У этой идеи видны слабые места. Нужны четкие критерии пограничных фолов, чтобы арбитры не плодили скандалы, удаляя одних игроков на 10 минут, а других футболистов прощая в аналогичных эпизодах. Также не продумали правовое расстояние между карточками. Удаление на первых минутах – это прощание с игроком до конца поединка, а оранжевая карточка лишь ненадолго.

Также была идея за все желтые удалять игроков на время. Но как на зрелищности и результатах скажется кратковременное отсутствие нескольких игроков? Футбол не хоккей, людей на поле больше, иные команды в меньшинстве играют чуть лучше. Также нечестные арбитры получат слишком много власти, если короткие удаления будут за каждое предупреждение, это опасно.

Карточки придумал ветеран мировой войны

Идею с символами предупреждений выдвинул бывший арбитр Кен Астон. Футболу более полутора столетий, а вот первую официальную желтую карточку в истории, если верить энциклопедиям, показали Евгению Ловчеву в 1970-м. И это точно неправда. До Ловчева карточку в матче ЧМ против хозяев турнира в Мексике получил Кахи Асатиани, хавбек «Динамо» Тбилиси.

Но и это не первый человек, которому выдали желтый цвет в истории футбола. Предупреждения в форме прямоугольников тестировали на футбольном турнире Олимпиады 1968 года. Скорее всего, первую желтую карточку увидел перед собой какой-то игрок Израиля или Ганы. Сыграли 13 октября 1968 года в матче с двумя удалениями и серией предупреждений.

Сами удаления были давно, футболистов разрешили выгонять с поля в 1881-м. Но у арбитров возникали проблемы с тем, чтобы заставить игрока покинуть поле. Например, сам Астон в 1962-м не справился в жестком поединке Италии и Чили на ЧМ . А через четыре года возникли проблемы у рефери матча Англии и Аргентины, ещё одной скандальной игры на мундиалях.

Астон видел побоище со стадиона, ехал домой с «Уэмбли» огорченным. Он был ветераном второй мировой. Сражался в Азии и был участником трибунала над японцами, которые пытками убили 15 сингапурцев, случайно схваченных в отместку за идеальную операцию австралийских коммандос, потопивших 7 военных кораблей японцев, воевавших на одной стороне с нацистами.

Будущий рефери видел, как вынесли 8 смертных приговоров военным преступникам, но футбол не война. Спустя 20 лет не мог понять, как заставить игроков уважать решения арбитров мягкими методами? Также Кену звонил защитник Джеки Чарльтон. Только из газеты игрок сборной Англии узнал, что судья его устно предупредил. Астон понимал, что нужна реформа.

А затем Кен увидел светофор. Аналогия со значением цветов сразу пришла в голову, но идея была сырой. Сами карточки для арбитров придумала Хильда Астон, жена бывшего арбитра. Супруга принесла цветную бумагу и вырезала прямоугольники. Позже Астон добавил в футбол резервного арбитра, чтобы помогал судье демонстрировать замены, и сами таблички с номерами.

Благодаря карточкам фанаты понимают решения арбитра с трибун и у экранов. Здоровяку Астону приходилось силой выводить удаленного игрока с поля, некоторые отбивались, а сейчас с этим нет проблем. Карточки пришли в другие виды спорта, оказались удачным изобретением. Даже странно, что их случайно придумали лишь в 1966-м.