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Объявлены арбитры матчей 5-го раунда Пути регионов Кубка России

вчера, 15:33

Объявлены арбитры на матчи 5-го раунда Пути регионов Кубка России.

17 октября (вторник)

«СКА-Хабаровск» — «Амкар» (Пермь): судья — Владимир Шамара, ассистенты судьи — Максим Белокур, Александр Захаров; резервный судья — Иван Пожидаев; инспектор — Андрей Комаров.

18 октября (среда)

«Динамо-Владивосток» — «Ротор» (Волгоград): судья — Максим Чембулатов, ассистенты судьи — Александр Павлов, Никита Матиеску; резервный судья — Максим Скорочкин; инспектор — Игорь Писанко.

«Волгарь» (Астрахань) — «Енисей» (Красноярск): судья — Владимир Фалов, ассистенты судьи — Рустам Равилов, Андрей Кужелев; резервный судья — Дмитрий Прокопов; инспектор — Виктор Лебедев.

«Черноморец» (Новороссийск) — «КАМАЗ» (Набережные Челны): судья — Ярослав Хромей, ассистенты судьи — Артур Тиракьянц, Денис Мирошник; резервный судья — Виктор Лацвиев; инспектор — Виктор Клепиков.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Форте» (Таганрог): судья — Юрий Матвеев, ассистенты судьи — Игорь Золотарёв, Шалва Циклаури; резервный судья — Артур Сагдиев; инспектор — Алексей Монахов.

«Химки» (Московская область) — «Уфа»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Алексей Амелин; VARРоман Сафьян; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Олег Соколов.

19 октября (четверг)

«Акрон» (Тольятти) — «Шинник» (Ярославль): судья — Алексей Лапатухин, ассистенты судьи — Виктор Медведев, Екатерина Курочкина; резервный судья — Кирилл Силантьев; инспектор — Александр Костин.

«Арсенал» (Тула) — «Родина» (Москва): судья — Герман Коваленко, ассистенты судьи — Михаил Кистанов, Станислав Попков; резервный судья — Антон Сидорин; инспектор — Евгений Волнин.

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Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:23
Без разницы,кто кого судить будет.Проигравшие будут недовольны,победившие-промолчат.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:58
Будем надеяться, что всё у них пройдет "путём", хотя кого обманываю - так не бывает...)
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:39
Желаю всем судьям хорошо отсудить и без косяков!
Гость
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