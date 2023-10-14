Объявлены арбитры матчей 5-го раунда Пути регионов Кубка России

Объявлены арбитры на матчи 5-го раунда Пути регионов Кубка России.
17 октября (вторник)
«СКА-Хабаровск» — «Амкар» (Пермь): судья — Владимир Шамара, ассистенты судьи — Максим Белокур, Александр Захаров; резервный судья — Иван Пожидаев; инспектор — Андрей Комаров.
18 октября (среда)
«Динамо-Владивосток» — «Ротор» (Волгоград): судья — Максим Чембулатов, ассистенты судьи — Александр Павлов, Никита Матиеску; резервный судья — Максим Скорочкин; инспектор — Игорь Писанко.
«Волгарь» (Астрахань) — «Енисей» (Красноярск): судья — Владимир Фалов, ассистенты судьи — Рустам Равилов, Андрей Кужелев; резервный судья — Дмитрий Прокопов; инспектор — Виктор Лебедев.
«Черноморец» (Новороссийск) — «КАМАЗ» (Набережные Челны): судья — Ярослав Хромей, ассистенты судьи — Артур Тиракьянц, Денис Мирошник; резервный судья — Виктор Лацвиев; инспектор — Виктор Клепиков.
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Форте» (Таганрог): судья — Юрий Матвеев, ассистенты судьи — Игорь Золотарёв, Шалва Циклаури; резервный судья — Артур Сагдиев; инспектор — Алексей Монахов.
«Химки» (Московская область) — «Уфа»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Роман Сафьян; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Олег Соколов.
19 октября (четверг)
«Акрон» (Тольятти) — «Шинник» (Ярославль): судья — Алексей Лапатухин, ассистенты судьи — Виктор Медведев, Екатерина Курочкина; резервный судья — Кирилл Силантьев; инспектор — Александр Костин.
«Арсенал» (Тула) — «Родина» (Москва): судья — Герман Коваленко, ассистенты судьи — Михаил Кистанов, Станислав Попков; резервный судья — Антон Сидорин; инспектор — Евгений Волнин.