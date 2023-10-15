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Глава департамента судейства РФС Мажич зарабатывает около 420 тысяч евро

вчера, 11:07

Стали известны условия работы главы департамента судейства РФС Милорада Мажича. Серб имеет полный карт-бланш на все решения. Также Мажич не хочет вести диалог с клубами и запретил судьям давать комментарии. 50-летний специалист выступает против видео переговоров с матчей.

Мажич реформировал ЭСК. Теперь туда входят четыре человека (сам серб, Джюнейт Чакыр, Равшан Ирматов и Николай Иванов).

Зарплата сербского специалиста по контракту с РФС составляет около 420 тысяч евро в год.

Ранее сообщалось, сколько клубы РПЛ тратят на судейство.

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Все комментарии
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 21:45
Желаю каждому найти свое место, где можно получить свои 420 тыс евро. Хоть за 10 лет! Денег в мире много, на всех хватит!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:20
Отлично устроился, по словам Алаева, общаться он ни с кем не общается, с клубами ни разу не встречался, конкретно по его решениям мы ничего не слышали, значится на сайте РФС просто как "эксперт".

Всё больше кажется, что он просто, сидя в Сербии, деньги получает, и всё.
pomor45
pomor45
вчера в 18:03
Тут работать некогда. Времени на всё, что может себе позволить, едва, едва хватит.
протон
протон
вчера в 17:44
Удивительные цифры для результата его работы и коллег ))) красиво живем
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 14:49, ред.
КАкая мелочь! Кодла лавочников получает много больше,а этот служит громоотводом для всех разновидностей футбольных бездарей,оправдывающих свою творческую немощь. У нас блоХеры стригут с баранов больше,нанося прямой вред.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:01
За что он получает такие деньги?
Что происходит?
particular
particular
вчера в 12:54, ред.
Наделённый полномочиями, как в обвесе доспехов...
Суровый запретитель с набитыми карманами...
А, всё равно, - Дон Кихот...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:47
Не понравилось "Имеет карт - бланш на все решения". Напомнило молчаливое согласие Главы РФС на все действия Карпина по формированию сборной. Есть что-то порочное в этом молчаливом согласии и карт - бланше.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:05
А должно быть 420 тыс. руб. В год.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:02
Скорее противо-полезная структура.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 12:00
Не..., не надо в рубли переводить. Рубль - фантик, который в кармане у Нас. А у Мажича - реальная валюта с содержанием золота.
ОПС
ОПС
вчера в 11:54
А если еще эти евры перевести в рубли, то какая же сумма большая получается.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:32
Судите нас как Зенит за 420 тыщ
MishaBigdan
MishaBigdan
вчера в 11:27
Надо судей штрафовать,за явные ошибки в судействе,а это почти в каждом матче происходит
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:22
Божевич со психу все рассказал, что и как обрубив все концы веревки и себе в том числе. Хоть кого ставь будет 0. А з/пл, это обычно один из аргументов оппонентов. Так убирали многих. Убрать одного, чтобы посадить другого на его место более сговорчивого.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:11
Абсолютно бесполезная и очень затратная структура для футбольных клубов.
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