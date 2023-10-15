Глава департамента судейства РФС Мажич зарабатывает около 420 тысяч евро

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вчера, 11:07

Стали известны условия работы главы департамента судейства РФС . Серб имеет полный карт-бланш на все решения. Также Мажич не хочет вести диалог с клубами и запретил судьям давать комментарии. 50-летний специалист выступает против видео переговоров с матчей.

Мажич реформировал ЭСК. Теперь туда входят четыре человека (сам серб, Джюнейт Чакыр, Равшан Ирматов и Николай Иванов).

Зарплата сербского специалиста по контракту с РФС составляет около 420 тысяч евро в год.