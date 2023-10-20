Иванов рассудит «Локомотив» и «Динамо». Назначения арбитров на 12-й тур РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
21 октября (суббота)
«Оренбург» – «Факел»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Илья Елеференко; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Рубин» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Гвардис.
«Локомотив» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Зуев.
«Балтика» – «Краснодар»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.
22 октября (воскресенье)
«Урал» – «Сочи»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Мартынов.
«Спартак» – «Пари НН»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Игорь Князев, Владимир Миневич; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Хральцов.
«Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Роман Галимов; AVAR – Виталий Мешков; инспектор – Эдуард Малый.
«Ростов» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Александр Гончар.
Теперь скажи мне. Куда делась эта прыть Федотова и Ко?). Я понимаю. Каждый год нельзя тянуть команду в элиту. Будет слишком явно. Для этого и существуют джокеры, чтобы вреня от времени доставать из рукава их, чтобы утопить соперника, конкурента в другом матче, или поднять себя. При этом карьера судьи растет. Там отмажут при очередном скандале, здесь прикрою его.
Все как в жизни).
Теперь скажи мне. Куда делась эта прыть Федотова и Ко?). Я понимаю. Каждый год нельзя тянуть команду в элиту. Будет слишком явно. Для этого и существуют джокеры, чтобы вреня от времени доставать из рукава их, чтобы утопить соперника, конкурента в другом матче, или поднять себя. При этом карьера судьи растет. Там отмажут при очередном скандале, здесь прикрою его.
Все как в жизни).
Спасибо, долго смеялся )))
И тем не менее в этом сезоне Кукуляк принёс спартаку 6 очков против 1 ЦСКА. Так что главное первым крикнуть "Кукуля коням приглянулся". Авось никто и не заметит как с ним спартак только побеждает
Спасибо, долго смеялся )))
И тем не менее в этом сезоне Кукуляк принёс спартаку 6 очков против 1 ЦСКА. Так что главное первым крикнуть "Кукуля коням приглянулся". Авось никто и не заметит как с ним спартак только побеждает
Проверим мое предчувствие).
Проверим мое предчувствие).
Итого в текущем сезоне: спартак с Кукуяном - 6 очков, ЦСКА с Кукуяном - 1 очко
Итого в текущем сезоне: спартак с Кукуяном - 6 очков, ЦСКА с Кукуяном - 1 очко