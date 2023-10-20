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Иванов рассудит «Локомотив» и «Динамо». Назначения арбитров на 12-й тур РПЛ

вчера, 13:15

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

21 октября (суббота)

«Оренбург» – «Факел»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Илья Елеференко; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Рубин» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Гвардис.

«Локомотив» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Зуев.

«Балтика» – «Краснодар»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.

22 октября (воскресенье)

«Урал» – «Сочи»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Мартынов.

«Спартак» – «Пари НН»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Игорь Князев, Владимир Миневич; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Хральцов.

«Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Роман Галимов; AVAR – Виталий Мешков; инспектор – Эдуард Малый.

«Ростов» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Александр Гончар.

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Все комментарии
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 10:15
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Unkle_Istwan (раскрыть)
    сегодня в 02:43
      pomor45
      pomor45
      вчера в 20:11
      Что-то уже вяло как-то обсуждают назначения. Приелось.
      Unkle_Istwan
      Unkle_Istwan ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      вчера в 19:27
      Ну да. При 0:6 помощь судьи - это то, что надо в первую очередь )))
      Спасибо, долго смеялся )))
      И тем не менее в этом сезоне Кукуляк принёс спартаку 6 очков против 1 ЦСКА. Так что главное первым крикнуть "Кукуля коням приглянулся". Авось никто и не заметит как с ним спартак только побеждает
      TheBoLt
      TheBoLt
      вчера в 19:15
      Только не Кукуляк... Поменяйте VAR арбитра на него. Безбородый и то лучше
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ Unkle_Istwan (раскрыть)
      вчера в 17:51
      Добавлю, что он судил не только нынешний год. Растет, как на дрожжах, уже без пяти минут, очередной джокер)
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 17:48
      А Оренбург в кубковом матче 0:6, скромно умолчал?). Когда молодежь горцевала у ворот Оренбурга 26 июля). А потом со свежими силами обыграли Ахмат с тремя пеньками Чалова с Безбородовым в чемпионате. Все по старой схеме. С Рубином будет, что-то подобное. Перед зимним перерывом надо укрепить команду в турнирной таблице). Каждый сезон так, чтобы весной легче было рвануть под узды. Для этого есть проверенные кадры.
      Проверим мое предчувствие).
      Unkle_Istwan
      Unkle_Istwan ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      вчера в 16:29
      Ну, например, при Кукуяне в этом сезоне ЦСКА проиграл Динамо и сыграл в ничью с Зенитом.
      Итого в текущем сезоне: спартак с Кукуяном - 6 очков, ЦСКА с Кукуяном - 1 очко
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ Unkle_Istwan (раскрыть)
      вчера в 16:10
      Ты посмотри сколько матчей в чемпионате и кубке судил Ку-ку главным и на ВАРе коней. Я сбился со счету).
      Unkle_Istwan
      Unkle_Istwan ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      вчера в 15:02
      Странно. При Кукуяне спартак в текущем чемпионате обе игры выиграл (у Балтики и Динамо). Вот уж кому он мил, люб и дорог
      Вещий
      Вещий
      вчера в 14:55
      Ну что, может быть этот тур обойдется без ляпов.... или нет?
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 13:50
      Че то коням Кукуян приглянулся. Надеюсь без взаимных симпатий. Под Балтику-Краснодар лица тоже попроще можно было сделать).
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 13:46
      В ожидании чудес, неужели никто не накосячит !?!))
      lotsman
      lotsman
      вчера в 13:34
      Хорошо бы без судейских ляпов и скандалов.
      j2jnu2heex5f
      j2jnu2heex5f
      вчера в 13:29
      Кто бы ни был, на любом матче может накукуянить нипадеццки
      Гость
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