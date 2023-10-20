Иванов рассудит «Локомотив» и «Динамо». Назначения арбитров на 12-й тур РПЛ

В матче девятого тура чемпионата Италии «Аталанта» принимает «Дженоа».

В девятом туре чемпионата Италии «Болонья» принимает на своем поле «Фрозиноне».

В девятом туре чемпионата Италии «Монца» приедет в гости к «Роме». Предлагаем