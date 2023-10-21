«Факел» отстранил защитника из-за отказа выходить на замену

«Факел» объявил о санкциях в отношении защитника Игоря Калинина в связи с отказом выходить на замену в матче 12-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:1).
В заявлении клуба на официальном сайте говорится:
Уважаемые болельщики, поздравляем вас с тяжелейшей выездной победой!
«Факел» – это семья, в которой все сохраняют единство в любой ситуации. И мы считаем правильным сообщить вам об инциденте с защитником Игорем Калининым.
Во втором тайме он отказался выйти на замену. К данному игроку применены санкции, также он отстранён от тренировок с первой командой. Далее решение по этому футболисту будут принимать главный тренер и руководство клуба.
А я даже не знал, что если игрок отказывается выходить на замену из-за того, что он же не женщина.
Теперь буду знать!
А я даже не знал, что если игрок отказывается выходить на замену из-за того, что он же не женщина.
Теперь буду знать!
Ну да, допустим я водитель междугороднего автобуса. 40 пассажиров ждут своего рейса. А 1-й водитель после ночного рейса устал, или там руку (ногу) повредил. И везти пассажиров надо мне, 2-му водителю. А я говорю: да мне там по-хрену, что люди ждут - у меня предчувствие плохое, я в плохую погоду не хочу выходить на работу...
Так, что ли?
- ТЫ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ С РАБОТОДАТЕЛЕМ - ТАК БУДЬ ЛЮБЕЗЕН ВЫПОЛНЯЙ ЕГО. Проблемы со здоровьем и готовность к работе определяет ВРАЧ. А кому и когда выходить на работу - определяет тренер (начальник). А если у нас каждый будет ходить на работу только тогда, когда ему захочется, или когда "карты правильно лягут" - такой бардак начнётся... Потом не разгребёшь...
Ну да, допустим я водитель междугороднего автобуса. 40 пассажиров ждут своего рейса. А 1-й водитель после ночного рейса устал, или там руку (ногу) повредил. И везти пассажиров надо мне, 2-му водителю. А я говорю: да мне там по-хрену, что люди ждут - у меня предчувствие плохое, я в плохую погоду не хочу выходить на работу...
Так, что ли?
- ТЫ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ С РАБОТОДАТЕЛЕМ - ТАК БУДЬ ЛЮБЕЗЕН ВЫПОЛНЯЙ ЕГО. Проблемы со здоровьем и готовность к работе определяет ВРАЧ. А кому и когда выходить на работу - определяет тренер (начальник). А если у нас каждый будет ходить на работу только тогда, когда ему захочется, или когда "карты правильно лягут" - такой бардак начнётся... Потом не разгребёшь...