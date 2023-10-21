«Факел» отстранил защитника из-за отказа выходить на замену

«Факел» объявил о санкциях в отношении защитника в связи с отказом выходить на замену в матче 12-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:1).

В заявлении клуба на официальном сайте говорится:

Уважаемые болельщики, поздравляем вас с тяжелейшей выездной победой!

«Факел» – это семья, в которой все сохраняют единство в любой ситуации. И мы считаем правильным сообщить вам об инциденте с защитником Игорем Калининым.

Во втором тайме он отказался выйти на замену. К данному игроку применены санкции, также он отстранён от тренировок с первой командой. Далее решение по этому футболисту будут принимать главный тренер и руководство клуба.