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«Факел» отстранил защитника из-за отказа выходить на замену

вчера, 17:15
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 2Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Факел» объявил о санкциях в отношении защитника Игоря Калинина в связи с отказом выходить на замену в матче 12-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:1).

В заявлении клуба на официальном сайте говорится:

Уважаемые болельщики, поздравляем вас с тяжелейшей выездной победой!

«Факел» – это семья, в которой все сохраняют единство в любой ситуации. И мы считаем правильным сообщить вам об инциденте с защитником Игорем Калининым.

Во втором тайме он отказался выйти на замену. К данному игроку применены санкции, также он отстранён от тренировок с первой командой. Далее решение по этому футболисту будут принимать главный тренер и руководство клуба.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 05:26
Что серьёзно?
А я даже не знал, что если игрок отказывается выходить на замену из-за того, что он же не женщина.
Теперь буду знать!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:47, ред.
Отлично... С большим удовольствием ставлю Вам лайк.
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:34
- Да... Вот почитал ваши сообщения, типа: игрок травматичный, побоялся "сломаться", ему, мол, виднее...
Ну да, допустим я водитель междугороднего автобуса. 40 пассажиров ждут своего рейса. А 1-й водитель после ночного рейса устал, или там руку (ногу) повредил. И везти пассажиров надо мне, 2-му водителю. А я говорю: да мне там по-хрену, что люди ждут - у меня предчувствие плохое, я в плохую погоду не хочу выходить на работу...
Так, что ли?
- ТЫ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ С РАБОТОДАТЕЛЕМ - ТАК БУДЬ ЛЮБЕЗЕН ВЫПОЛНЯЙ ЕГО. Проблемы со здоровьем и готовность к работе определяет ВРАЧ. А кому и когда выходить на работу - определяет тренер (начальник). А если у нас каждый будет ходить на работу только тогда, когда ему захочется, или когда "карты правильно лягут" - такой бардак начнётся... Потом не разгребёшь...
Сп62
Сп62
вчера в 19:27
Действительно, почему не озвучена причина отказа защитника? Ведь он же не женщина.
Vadik
Vadik
вчера в 19:17
Никакой конкретики.... А что сам игрок говорит?
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:30
Карьера у товарища должна закончиться... слово контракт ещё что то значит?
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:29
Это может быть основанием для расторжения контракта.
adekvat
adekvat
вчера в 18:08
Наверно ставку поставил на этот матч, хотел не вмешиваться в ход матча.
протон
протон
вчера в 17:56
Тут у меня вопрос к врачам. Сначала мы полтора года лечим Шипилова, не долечиваем и продаем. Теперь супертравматичного Калинина после травмы хотим выпустить на мокрый синтетический газон. А, может, он прав? И не стоило бы?
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:39
В Дубль до конца сезона.
Capral
Capral
вчера в 17:31
Очень надеюсь- это никак не связано с политикой...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:21
Хотелось бы услышать самого защитника. Мож ему белую карточку надо дать!).
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:17
Посмотрим, что сам игрок ответит. Причина наверняка была какая-то
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