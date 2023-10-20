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Отстранение Алехандро Гомеса не повлияет на результат чемпионата мира 2022

вчера, 17:13

Полузащитник «Монцы» Алехандро Гомес за употребление допинга дисквалифицирован на два года.

Это наказание не повлияет на результат чемпионата мира 2022, который выиграла сборная Аргентины, поскольку оно вступает в силу лишь в момент, когда об этом игроку официально сообщает ФИФА. Это произошло сегодня.

Во время мундиаля Гомес сыграл 2 раза — против Саудовской Аравии на групповом этапе (1:2) и с Австралией в матче 1/8 финала (2:1).

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 23:19
Конечно не повлияет, этот ЧМ был куплен
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:24
Папу не влиял на результат альбиселесте .. А лучше проверьте на допинг игрока, забивавшем на ЧМ "волосами".. У него точно что-то не в порядке с головой.. До сих пор.. Милинкович подтвердит .. Хе-хе..
протон
протон
вчера в 20:39
Совпадение или нет, но всё же:
1) Погба просит шамана наложить проклятие на Мбаппе – несколько месяцев спустя у Поля обнаруживают допинг;
2) Папу Гомес просит ведьму замедлить восстановление Ло Чельсо, чтобы вместо него поехать на ЧМ, – несколько месяцев спустя у него тоже находят допинг.
Cympak-05
Cympak-05 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:50
Так вроде допинг в пробке взятый ещё до ЧМ. И до сих пор шло расследование
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 19:48
Так по правилам вроде. Что бы повлиять на результат тот игрока должны плпастья ( и кажется трое которые играли в не числились в составе ) В данном случаи тут плюс только для самого футболиста, что не лишен титула
Elliada
Elliada
вчера в 17:35
Ну так и не должно влиять. Допинг принимал не во время ЧМ. Так что всё нормально.
Гость
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