Полузащитник «Монцы» Алехандро Гомес за употребление допинга дисквалифицирован на два года.
Это наказание не повлияет на результат чемпионата мира 2022, который выиграла сборная Аргентины, поскольку оно вступает в силу лишь в момент, когда об этом игроку официально сообщает ФИФА. Это произошло сегодня.
Во время мундиаля Гомес сыграл 2 раза — против Саудовской Аравии на групповом этапе (1:2) и с Австралией в матче 1/8 финала (2:1).
1) Погба просит шамана наложить проклятие на Мбаппе – несколько месяцев спустя у Поля обнаруживают допинг;
2) Папу Гомес просит ведьму замедлить восстановление Ло Чельсо, чтобы вместо него поехать на ЧМ, – несколько месяцев спустя у него тоже находят допинг.
1) Погба просит шамана наложить проклятие на Мбаппе – несколько месяцев спустя у Поля обнаруживают допинг;
2) Папу Гомес просит ведьму замедлить восстановление Ло Чельсо, чтобы вместо него поехать на ЧМ, – несколько месяцев спустя у него тоже находят допинг.