Отстранение Алехандро Гомеса не повлияет на результат чемпионата мира 2022

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вчера, 17:13

Полузащитник «Монцы» за употребление допинга дисквалифицирован на два года.

Это наказание не повлияет на результат чемпионата мира 2022, который выиграла сборная Аргентины, поскольку оно вступает в силу лишь в момент, когда об этом игроку официально сообщает ФИФА . Это произошло сегодня.

Во время мундиаля Гомес сыграл 2 раза — против Саудовской Аравии на групповом этапе (1:2) и с Австралией в матче 1/8 финала (2:1).