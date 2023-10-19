Вратарь «Енисея» дисквалифицирован на 3 матча из-за конфликта с болбоем

Вратарь «Енисея» получил трёхматчевую дисквалификацию в Первой лиге за конфликт с мальчиком, подающим мячи. Об этом сообщил глава КДК РФС .

После гостевой игры 14-го тура с «Химками» (0:1) голкипер, а также другие футболисты красноярцев в агрессивной манере высказали претензии болбою в связи с его действиями во время поединка. Ставер получил красную карточку. Пресс-служба «Енисея» позднее выложила видео с действиями болбоя, который не раз на протяжении встречи выбрасывал мяч в сторону от вратаря.

Ставер вышел на связь по видеосвязи. Очно присутствовал руководитель по безопасности «Химок». В регламенте Первой лиги есть статья, в которой указано: клубы в том числе несут ответственность за поведение своих сотрудников до, во время и после матча. Лица, подающие мячи, являются сотрудниками клуба, выполняющими функциональные обязанности.

Посмотрели видео, установили все случаи, когда лицо, подающее мяч, умышленно не выполняло свои функциональные обязанности — он бросал мяч на сетку ворот и прочее. Ставер нам рассказал, что 17‑летний парень стоял за его воротами в первом тайме, а во втором перешёл за ним.

За невыполнение своих функциональных обязанностей, за нарушение регламента «Химки» оштрафованы на 25 тысяч рублей. Что касается Ставера, он ударил сотрудника «Химок» рукой в область головы — это агрессивное поведение. Евгений сказал, что его провоцировали, постоянно был разговор, игроки ставили судью в известность и только в конце игры резервный арбитр подошёл и сделал замечание мальчику. Ответили Ставеру, что это не является оправданием, самосуд нельзя проявлять, а футбольное поле — место для игры в футбол. Дисквалификация — три матча.