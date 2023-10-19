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Вратарь «Енисея» дисквалифицирован на 3 матча из-за конфликта с болбоем

вчера, 14:23
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Вратарь «Енисея» Евгений Ставер получил трёхматчевую дисквалификацию в Первой лиге за конфликт с мальчиком, подающим мячи. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

После гостевой игры 14-го тура с «Химками» (0:1) голкипер, а также другие футболисты красноярцев в агрессивной манере высказали претензии болбою в связи с его действиями во время поединка. Ставер получил красную карточку. Пресс-служба «Енисея» позднее выложила видео с действиями болбоя, который не раз на протяжении встречи выбрасывал мяч в сторону от вратаря.

Ставер вышел на связь по видеосвязи. Очно присутствовал руководитель по безопасности «Химок». В регламенте Первой лиги есть статья, в которой указано: клубы в том числе несут ответственность за поведение своих сотрудников до, во время и после матча. Лица, подающие мячи, являются сотрудниками клуба, выполняющими функциональные обязанности.

Посмотрели видео, установили все случаи, когда лицо, подающее мяч, умышленно не выполняло свои функциональные обязанности — он бросал мяч на сетку ворот и прочее. Ставер нам рассказал, что 17‑летний парень стоял за его воротами в первом тайме, а во втором перешёл за ним.

За невыполнение своих функциональных обязанностей, за нарушение регламента «Химки» оштрафованы на 25 тысяч рублей. Что касается Ставера, он ударил сотрудника «Химок» рукой в область головы — это агрессивное поведение. Евгений сказал, что его провоцировали, постоянно был разговор, игроки ставили судью в известность и только в конце игры резервный арбитр подошёл и сделал замечание мальчику. Ответили Ставеру, что это не является оправданием, самосуд нельзя проявлять, а футбольное поле — место для игры в футбол. Дисквалификация — три матча.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 19:05
Пора что то делать с этими "лицами,подающими мячи"
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:52
Скоро на гостевые игры будут возить своих болбоев
протон
протон
вчера в 17:25
Так заставьте клубы выполнять регламент! Если не можете - добро пожаловать в отставку.
альсато
альсато
вчера в 16:02
Детский сад какой то!...если в игре разрешено использовать 8-мь футбольных мячей, то почему нужно дожидаться какого то криворукого мальчика))))
XtraDigger
XtraDigger ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 15:52
Болбою - премию! Установку выполнил.
nubom
nubom
вчера в 15:40, ред.
Не удивлюсь, если этот мальчик, в недалеком будущем возглавит КДК РФС...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:36
Замечательное решение от КДК. По сути, теперь сотрудники клуба всеми техническими силами могут срывать игру соперника, и это будет наказано штрафом в 25 тыс. Уже готово ноу-хау - в следующем матче "Химки", если вдруг ведут, выкатывают на поле автобус и ставят перед воротами, победа за 25 тыс будет вполне неплохо.
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:24
А что толку от этих штрафов, очки за это никто не добавит
lotsman
lotsman
вчера в 15:22
Мальчик спровоцировал Ставера на дисквалификацию.)
nik9373
nik9373
вчера в 14:53
За 25 т. дисквалификация на три матча. Недорого.
adekvat
adekvat
вчера в 14:35
Болбоя тоже дисклалифицируют, зачем он мяч отбрасывал ?
Futurista
Futurista
вчера в 14:29
Образец общения с нагловатым болбоем...

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