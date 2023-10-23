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Модрич может стать одноклубником Месси

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Igo0rek
Igo0rek ответ ESY (раскрыть)
24 октября в 16:34
На Месси и Роналду мне вообще плевать, я не страдаю лизоблюдством к людям, а тем более к футболистам. А вот города и их уровень жизни интересно сравнить.
Agamaga...........
Agamaga........... ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
24 октября в 12:16
Именно так и считаю. Я про МЛС знал очень давно, но про СА услышал после перехода Роналду.
И в рейтинге МЛС выше. Чем ещё нужно руководствоваться? Переходом возрастных игроков уровень ближневосточного чемпионата сильнее не стал.
Как китайский чемпионат в одно время, привлекали игроков.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Agamaga........... (раскрыть)
24 октября в 06:40
Ха-ха-ха, я уверен, что ты не считаешь так.
Agamaga...........
Agamaga........... ответ ESY (раскрыть)
24 октября в 06:19
Ну им же надо как-то оправдать высокое положение криша в СА.
Agamaga...........
Agamaga........... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
24 октября в 06:17
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    24 октября в 04:45
    «Интер Майами» решил таки собрать всех золотомячистов и замахнуться на 12-е место в своей таблице...

    Если Бэкхем позовёт 10 игроков старше Месси ...то Лео будет на поле самым молодым в команде...
    Мудрый ход...
    ESY
    ESY ответ Igo0rek (раскрыть)
    23 октября в 23:28, ред.
    Как - то это , всё смешно, раньше говорили, кто круче, Месси или Роналду. А теперь Штаты или СА , бред!
    Romeo 777
    Romeo 777
    23 октября в 22:59
    Тоже в дворовой МЛС заманивают
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Agamaga........... (раскрыть)
    23 октября в 22:18
    Если не смотреть СА.
    Любой обзор даст понять ,что носятся как угорелые на сорокоградусной жаре
    Agamaga...........
    Agamaga........... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    23 октября в 22:03
    МЛС уровнем выше.
    Aleks Captain
    Aleks Captain
    23 октября в 21:46
    И тога Лука почувствует разницу игры между тем кому он доносил снаряды в реале до ленточки , и тем как и он тащёр эстет только Гениальней ...
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Igo0rek (раскрыть)
    23 октября в 18:33
    Ну вот мне важна эстетика города. Мне неприятно ходить по усыпанным мусором улицам, неприятно видеть бездомных людей, от которых исходит неприятный запах, неприятно гулять по улицам, где тебя могут ограбить или докопаться на ровном месте. Мне неприятно видеть шизоидов, которые ходят и разговаривают сами с собой или творят иную дичь. Важна инфраструктура, сервис, постоянный доступ к товарам и услугам. Москва мне может предоставить все, что я только захочу 24/7, в отличии от Европы, где все закрывается рано. Единственный минус, это зима. Ее я ненавижу! Если бы зима в Москве была +10-+15, я бы вообще был в раю.
    izrafel
    izrafel
    23 октября в 18:25
    Если это хотя бы на 50% правды, то хорошая банда собирается в Майами.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    23 октября в 18:18
    Роналду убедит его хорвата одним звонком.Не годе в любительский гонять в рассвете сил
    Elliada
    Elliada ответ Igo0rek (раскрыть)
    23 октября в 18:06
    Не знаю, как в Москве, никогда не хотелось там побывать. Был в Питере, Казани, Краснодарском крае, это если российские города перечислять. Но это неважно. У каждого свое определение хорошего. Для кого-то деревня лучше города, а кто-то жизнь вне города не представляет.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
    23 октября в 17:58
    Я живу в Москве, и крыс я тут не вижу, как и не вижу мусор, бомжей, наркоманов. Напротив, я вижу транспорт, который превосходит США, я вижу чистое, красивое метро, хоть и спускаюсь в него всего пару раз в год, в отличии от штатов, где с потолка побелка сыплется и все заблевано вокруг. Для меня отдых в Дубаи, куда лучше, чем в Лос-Анджелес, и уж тем более в Нью-Йорке.
    Поэтому все, кто насмотрелись американских фильмов, и думают, что там сказка, приезжайте, потом вместе посмеемся с "ожидание-реальность".
    Elliada
    Elliada ответ Igo0rek (раскрыть)
    23 октября в 17:47
    Ну так такое в каждой стране есть. Скажешь в России такого нет? Или в Париже, где крысы хозяева? В СА крыс, может, нет, но есть другие твари. Например, змеи. В СА других вещей похуже хватает. Например, права граждан. Или климат. Языковой барьер и т. д. Если бы СА была бы привлекательна, то не заманивали бы Роналду за 200 млн. Хватило бы 50 млн.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
    23 октября в 17:42
    В Саудовской аравии как минимум не валяются бомжи, через каждые два метра, нет мусора, нет крыс бегающих по улицам, там не курят травку на каждом шагу и не продают ее... Ну очень комфортно. И я не об окраинах говорю, а о центральных районах.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ ответ Igo0rek (раскрыть)
    23 октября в 17:37
    Согласен. Если в Штатах тебя ждёт турма, то лучше и у пингвинов.. А-ха-ха-ха.. 😄🤭
    Elliada
    Elliada ответ w1345ds (раскрыть)
    23 октября в 17:34
    Доит родной клуб? Ему выплачивают его зарплату, честно заработанные годами раннее.
    Elliada
    Elliada ответ Igo0rek (раскрыть)
    23 октября в 17:33
    .Чем же? Тот же Роналду, как появляется возможность, уезжает отдыхать в другие места
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
    23 октября в 17:32
    Саудовская аравия в миллион раз комфортнее США...
    w1345ds
    w1345ds ответ Elliada (раскрыть)
    23 октября в 17:22
    Кто-то терпит дискомфорт ради денег, кто-то доит родной клуб ради денег и приводит его на грань банкротства.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    23 октября в 17:10
    Зимой он никуда не уйдёт. А до лета далеко..
    Elliada
    Elliada
    23 октября в 17:02
    Кто-то продался за деньги, а кому-то комфорт важнее денег.
    Гость
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