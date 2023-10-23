Модрич может стать одноклубником Месси

Полузащитник Лука Модрич может покинуть «Реал».
По данным источника, в подписании хорвата заинтересован «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси.
Полузащитник Лука Модрич может покинуть «Реал».
По данным источника, в подписании хорвата заинтересован «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси.
И в рейтинге МЛС выше. Чем ещё нужно руководствоваться? Переходом возрастных игроков уровень ближневосточного чемпионата сильнее не стал.
Как китайский чемпионат в одно время, привлекали игроков.
И в рейтинге МЛС выше. Чем ещё нужно руководствоваться? Переходом возрастных игроков уровень ближневосточного чемпионата сильнее не стал.
Как китайский чемпионат в одно время, привлекали игроков.
Переход нарцисса не должен затмевать разум. Пусть играет себе хоть до 50 лет, но это уже ни на что не влияет.
Переход нарцисса не должен затмевать разум. Пусть играет себе хоть до 50 лет, но это уже ни на что не влияет.
Если Бэкхем позовёт 10 игроков старше Месси ...то Лео будет на поле самым молодым в команде...
Мудрый ход...
Если Бэкхем позовёт 10 игроков старше Месси ...то Лео будет на поле самым молодым в команде...
Мудрый ход...
Любой обзор даст понять ,что носятся как угорелые на сорокоградусной жаре
Любой обзор даст понять ,что носятся как угорелые на сорокоградусной жаре
Поэтому все, кто насмотрелись американских фильмов, и думают, что там сказка, приезжайте, потом вместе посмеемся с "ожидание-реальность".
Поэтому все, кто насмотрелись американских фильмов, и думают, что там сказка, приезжайте, потом вместе посмеемся с "ожидание-реальность".