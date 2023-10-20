Хави поддержал заявление Лапорты о «социологическом мадридизме»

Главный тренер «Барселоны» высказался на тему «социологического мадридизма», которую в своём заявлении поднял президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

Внутри команды мы это не обсуждаем. Мы говорим о футболе. Но загляните в архивы газет: вильяррато (дело, связанное с бывшим главной RFEF Анхелем Марией Вильяром), допинг... Я на сто процентов поддерживаю президента. Эти ситуации создаются для дестабилизации. Слишком много разговоров о том, что происходит вокруг спорта. В мои времена говорили о допинге и вильяррато, и эти истории придумали газеты из Мадрида.

Не знаю, переварил ли «Реал» наш успех. Это вопрос для них. Я на сто процентов согласен с президентом, абсолютно. Обвинения, предъявленные Лапорте, – это следствие социологического мадридизма.

Лапорта настроен позитивно и спокойно. Он смел и говорит открыто. Это лидер проекта. И я с ним.