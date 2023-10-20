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Хави поддержал заявление Лапорты о «социологическом мадридизме»

вчера, 16:56

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался на тему «социологического мадридизма», которую в своём заявлении поднял президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

Внутри команды мы это не обсуждаем. Мы говорим о футболе. Но загляните в архивы газет: вильяррато (дело, связанное с бывшим главной RFEF Анхелем Марией Вильяром), допинг... Я на сто процентов поддерживаю президента. Эти ситуации создаются для дестабилизации. Слишком много разговоров о том, что происходит вокруг спорта. В мои времена говорили о допинге и вильяррато, и эти истории придумали газеты из Мадрида.

Не знаю, переварил ли «Реал» наш успех. Это вопрос для них. Я на сто процентов согласен с президентом, абсолютно. Обвинения, предъявленные Лапорте, – это следствие социологического мадридизма.

Лапорта настроен позитивно и спокойно. Он смел и говорит открыто. Это лидер проекта. И я с ним.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:44
Ну да, ну да, знаем: это не мы, нас там не было, они завидуют нашим успехам, закулисные кукловоды и пр. и пр. Ну и конечно: сплачиваемся и движемся вперед под руководством нашего лидера (в данном случае это Лапорта).
Sddffggghj
Sddffggghj
вчера в 19:20
О каком успехе речь? О позорных вылетах из группы ЛЧ? Впрочем, позора тут нет. Это новый уровень Барселоны. И Лапорта приложил к этому руку. Вместе с гномиком.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:51
Попытка увести стрелки в сторону, чисто на прессу
Futurista
Futurista
вчера в 17:42
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 17:03
    И, более того, все ли решения и ситуации, которые неблагоприятны для "Барселоны", включая неприятные погодные условия и внезапные травмы игроков, являются проявление социологического мадридизма или только те, которые возникают после того, как "Барселона", как уже доказано, под смехотворными предлогами переводит важному судейскому чиновнику Федерации Испании 7.5 миллионов евро, тут тоже надо пояснить))
    Djebrael
    Djebrael
    вчера в 17:00
    Ну что, а если бы Хави не поддержал, то сколько бы он продержался у руля команды...
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 16:59, ред.
    Вылеты каждый год из группы в ЛЧ - это тоже последствия социологического мадридизма в "Барселоне"? А дёрганье рычагов вместо жизни по средствам, которым они уже подорвали своё будущее?

    Хотелось бы поподробнее по этим пунктам.
    Гость
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