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Агент полузащитника Кутицкого рассказал о состоянии здоровья своего клиента

25 октября 2023, 13:40

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Александра Кутицкого, рассказал о состоянии травмированного игрока.

Футбол — травматичный вид спорта. Прошло небольшое хирургическое вмешательство. С новыми силами будет двигаться дальше. Это лишний раз для тех, кто говорит, футболисты получают много или мало. Профессиональный спорт здоровья не прибавляет.

Сроки восстановления? Будем надеяться, что Кутицкий восстановится раньше (весны 2024 года). Пожелал Саше здоровья и удачи. Тюкавин также написал, россияне друг друга поддерживают, этого не отнять. Кутицкий с Тюкавиным вообще прошли огонь, воду и медные трубы.

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idres
idres
25 октября в 13:54
Хочется пожелать здоровья и скорейшего восстановления и дальше играть без травм.
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