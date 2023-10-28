У защитника «Зенита» Кругового родилась дочь

Пресс-служба «Зенита» поздравила защитника с рождением дочери.

27 октября в семье защитника «Зенита» произошло радостное событие — его супруга Кристина родила дочь!

Девочке дали имя Аделина; рост — 51 см, вес — 3100 гр.

«Сине-бело-голубые» поздравляют Данила и Кристину, желают малышке и ее маме прекрасного самочувствия и отличного настроения!