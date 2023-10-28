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У защитника «Зенита» Кругового родилась дочь

вчера, 12:17

Пресс-служба «Зенита» поздравила защитника Данила Кругового с рождением дочери.

27 октября в семье защитника «Зенита» произошло радостное событие — его супруга Кристина родила дочь!

Девочке дали имя Аделина; рост — 51 см, вес — 3100 гр.

«Сине-бело-голубые» поздравляют Данила и Кристину, желают малышке и ее маме прекрасного самочувствия и отличного настроения!

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:38
Во первых, поздравления родителям.

Во вторых, у Кругового не может родиться дочь, ибо он - мужчина!!! Родилась она у его жены. А он стал отцом девочки!
Если бы у Кругового родилась дочь, он бы стал богаче на миллион долларов)))
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:29
Сердечные поздравления с здоровье маме и малышке!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 13:04
Благая весит, мои поздравления!!!
idres
idres
вчера в 12:40
Остается пожелать здоровья дочке и поздравить родителей!
нечитайло
нечитайло
вчера в 12:36
ну все должен забить гол
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:35
Здоровья Аделине!
P.s: Сейчас все реже и реже детей называют "обычными" русскими именами))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:29
Поздравляю Данилу с таким великим для него днём !
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:19
Сердечные поздравления с счастливым прибавлением!!!
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