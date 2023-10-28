У защитника «Зенита» Кругового родилась дочь

Пресс-служба «Зенита» поздравила защитника Данила Кругового с рождением дочери.
27 октября в семье защитника «Зенита» произошло радостное событие — его супруга Кристина родила дочь!
Девочке дали имя Аделина; рост — 51 см, вес — 3100 гр.
«Сине-бело-голубые» поздравляют Данила и Кристину, желают малышке и ее маме прекрасного самочувствия и отличного настроения!
Во вторых, у Кругового не может родиться дочь, ибо он - мужчина!!! Родилась она у его жены. А он стал отцом девочки!
Если бы у Кругового родилась дочь, он бы стал богаче на миллион долларов)))
Во вторых, у Кругового не может родиться дочь, ибо он - мужчина!!! Родилась она у его жены. А он стал отцом девочки!
Если бы у Кругового родилась дочь, он бы стал богаче на миллион долларов)))
P.s: Сейчас все реже и реже детей называют "обычными" русскими именами))
P.s: Сейчас все реже и реже детей называют "обычными" русскими именами))