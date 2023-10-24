Роналду подарил бойцу смешанных единоборств дорогие часы

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду подарил бойцу смешанных единоборств Франсису Нганну часы Jacob & Co стоимостью более 120 тысяч евро.
О подарке на своей странице в социальной сети сообщил сам Нганну.
Франсису предстоит провести поединки в Эр-Рияде.
Вот и не знаю теперь, чей подарок весомей - часы от Криштиану Роналду подаренные не бедному бойцу, о котором "расструбили" все СМИ, или более сытный обед от незнакомой девушки подаренный пожилой женщине, свидетелями чего было всего три человека?
Вот и не знаю теперь, чей подарок весомей - часы от Криштиану Роналду подаренные не бедному бойцу, о котором "расструбили" все СМИ, или более сытный обед от незнакомой девушки подаренный пожилой женщине, свидетелями чего было всего три человека?