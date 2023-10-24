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Роналду подарил бойцу смешанных единоборств дорогие часы

24 октября 2023, 12:00

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду подарил бойцу смешанных единоборств Франсису Нганну часы Jacob & Co стоимостью более 120 тысяч евро.

О подарке на своей странице в социальной сети сообщил сам Нганну.

Франсису предстоит провести поединки в Эр-Рияде.

Роналду подарил бойцу смешанных единоборств дорогие часы

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Аль-Наср  Криштиану Роналду
Источник: soccer.ru Фото: Соцсети Франсиса Нганну
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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
24 октября в 20:43
я не говорил, что это плохо. Я говорю, что это маркетинг, а не просто человеческий поступок.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
24 октября в 20:30
А что плохого если подарили часы? Возможно может быть пиар ход, ничего плохого в этом нет. я думаю и вы бы не отказались от такого подарка.
Валерыч
Валерыч
24 октября в 17:20
Рон, а простым и бедным или больным людям слабо такие подарки сделать?
Варвар7
Варвар7
24 октября в 16:29
Пошла сегодня жена в магазин, встала в очередь в кассу, в очереди три человека - впереди рассчитывается бабка , за ней стоит девица, хорошо и модно "прикинута" и губы у неё "накачены" и на ногтях , которыми она тыкает в навороченный телефон, дорогой маникюр - в общем вся из себя. Так вот - не хватает бабке денег на кусок колбасы. "Ну, что убираем" - спрашивает продавщица. " Убираем" - вздыхает бабка. "Не надо не чего убирать" - говорит девушка - рассчитывается за двоих и молча выходит.
Вот и не знаю теперь, чей подарок весомей - часы от Криштиану Роналду подаренные не бедному бойцу, о котором "расструбили" все СМИ, или более сытный обед от незнакомой девушки подаренный пожилой женщине, свидетелями чего было всего три человека?
Байкал-38
Байкал-38
24 октября в 16:00
Бадр Хари уже вызвал на бой Франсису Нганну.
Он так и сказал: "Я не отдам тебе мою королеву".
Байкал-38
Байкал-38
24 октября в 15:53
Тянет гея-нарцисса на бойцов, Бадр Хари не даст соврать.
Elliada
Elliada ответ Capral (раскрыть)
24 октября в 15:12
Я про Месси ни слова не написал. А Роналду действительно редиска.
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
24 октября в 14:44
Тебя послушать, так Рон- редиска, и только Месси Святой.
Elliada
Elliada ответ Capral (раскрыть)
24 октября в 14:33
Он и не дарил. Организаторы боя подарили, а боец выложил это в соцсети. Дело сделано. Внимание привлекли.
Варвар7
Варвар7
24 октября в 14:27
А чего у Нгану даже телефона нет - время и по телефону можно посмотреть...)))
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
24 октября в 14:24
Возможно. Но он же мог и не дарить. А историю с телефонами помнишь- твоего любимца?
Elliada
Elliada ответ Capral (раскрыть)
24 октября в 14:20
Спасибо, посмеялся. Какой же "человечный" Роналду. Ответь на вопрос: почему Роналду вдруг подарил часы незнакомому человеку? На мой взгляд, более правдоподобно, что это организаторы боя подарили бойцу часы. Логотип Роналду там из-за того, что он амбассадор поединка. Скорей всего, Роналду получил за этого деньги. Это чисто маркетинг.
Grizly88
Grizly88 ответ Шлёпни Бромантана (раскрыть)
24 октября в 13:46
Он как носки меняет парней
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана
24 октября в 12:39
Бадр уже не тот? У Кристинки новый фаворит?
Capral
Capral ответ asraeil (раскрыть)
24 октября в 12:18
Это чисто человеческий жест, на который, кое-кто, просто не способен. Всё правильно, кто-то дарит дорогие часы, а кто-то угрожает санкциями аэропорту...
asraeil
asraeil
24 октября в 12:05
Рон может себе позволить дорогие подарки.
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