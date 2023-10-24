Роналду подарил бойцу смешанных единоборств дорогие часы

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24 октября 2023, 12:00

Нападающий «Аль-Насра» подарил бойцу смешанных единоборств Франсису Нганну часы Jacob & Co стоимостью более 120 тысяч евро.

О подарке на своей странице в социальной сети сообщил сам Нганну.

Франсису предстоит провести поединки в Эр-Рияде.