Агент Бонгонды рассказал об отношении Абаскаля к игроку

Зухаир Эссикал, агент нападающего «Спартака» Тео Бонгонды, рассказал об отношении к игроку главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.
Тео не чувствует никакого особенного отношения к себе со стороны Абаскаля. Что касается слухов о недопонимании между легионерами и российскими игроками, то он мне ничего подобного не рассказывал.
Когда хочет.....во сколько вздумает....тогда и ходит на тренировки...
Но то что не чувствует Тео - почему то чувствует Соболев...."
Когда хочет.....во сколько вздумает....тогда и ходит на тренировки...
Но то что не чувствует Тео - почему то чувствует Соболев...."
До сих пор под впечатлением!!!
До сих пор под впечатлением!!!