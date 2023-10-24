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Агент Бонгонды рассказал об отношении Абаскаля к игроку

24 октября 2023, 18:18

Зухаир Эссикал, агент нападающего «Спартака» Тео Бонгонды, рассказал об отношении к игроку главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Тео не чувствует никакого особенного отношения к себе со стороны Абаскаля. Что касается слухов о недопонимании между легионерами и российскими игроками, то он мне ничего подобного не рассказывал.

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Все комментарии
ABir
ABir
24 октября в 21:52
Кому-то очень хочется, чтобы конфликт между российскими игроками и легионерами Спартака существовал
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 октября в 21:22, ред.
Агент Бонгонды : "Тео не чувствует никакого особенного отношения к себе со стороны Абаскаля.
Когда хочет.....во сколько вздумает....тогда и ходит на тренировки...
Но то что не чувствует Тео - почему то чувствует Соболев...."
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
24 октября в 19:59
Но игру с Пари выдал Шедевральную!!!
До сих пор под впечатлением!!!
shlomo
shlomo
24 октября в 19:44
Рыжий вообще индивидуум.... иногда вообще не поймешь что делает и что хочет.
Варвар7
Варвар7
24 октября в 19:29
В общем по принципу - "меньше знаешь - крепче спишь"
Гость
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