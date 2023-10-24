Агент Бонгонды рассказал об отношении Абаскаля к игроку

Зухаир Эссикал, агент нападающего «Спартака» , рассказал об отношении к игроку главного тренера «красно-белых» .

Тео не чувствует никакого особенного отношения к себе со стороны Абаскаля. Что касается слухов о недопонимании между легионерами и российскими игроками, то он мне ничего подобного не рассказывал.