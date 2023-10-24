Нобоа в пустыне и знакомство Месси с Шираном. Лучшее из Сети

Выбрали для вас самые интересные посты из футбольных соцсетей.
Хавбек «Ювентуса» Поль Погба с женой сходил на концерт французской певицы Аи Накамуры.
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов набрался сил на природе.
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа с женой посетили модное мероприятие.
А до этого познакомился с жирафами.
Игрок «Краснодара» Никита Кривцов подарил своей девушке 101 пион.
В семье защитника «Зенита» Марио Фернандеса родился второй сын.
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов с женой посетил концерт L’One.
Известный комментатор Василий Уткин поразил общественность своим внешним видом.
Защитник «Спартака» Павел Маслов женился.
У бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано ожидается пополнение в семье.
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа решил набраться сил в пустыне. Вчера стало известно, когда он вернётся к тренировкам в общей группе.
Наставник «Атлетико» Диего Симеоне отпраздновал день рождения дочери.
Защитник «Севильи» Серхио Рамос — заботливый отец.
Форвард «Атлетико» Мемфис Депай решил приобщиться к искусству.
Лидер «Интер Майами» Лионель Месси познакомился с певцом Эдом Шираном.
Наслаждайтесь осенью! Берите пример с голкипера «Интера» Янна Зоммера.