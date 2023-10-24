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Нобоа в пустыне и знакомство Месси с Шираном. Лучшее из Сети

24 октября 2023, 09:01
Нобоа
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trtu99
trtu99
вчера в 17:51
Второй ребенок точно будет темринький:))
Напрасный труд
Напрасный труд
25 октября в 11:25
КАкая перекормленная утка,её даже в кулинарии уже использовать нельзя.
DraKoshka
DraKoshka ответ чемпионство с душком (раскрыть)
25 октября в 11:20
Ответ на все эти вопросы весьма прост. Есть такая наука - генетика. В ней поясняется, что в некоторых случаях у белой женщины, забеременевшей от темнокожего, может родиться вполне обычный белый ребёнок. А вот у этого ребёнка, в свою очередь, может родиться негритёнок, даже от белокожего мужчины.
Grizly88
Grizly88 ответ чемпионство с душком (раскрыть)
24 октября в 12:08
Ахахахаха
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ чемпионство с душком (раскрыть)
24 октября в 11:25
Вообще-то нет, на его лице очевидно прослеживаются негроидные черты, а цвет кожи - это лотерея.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
24 октября в 11:01
на месте Луиса Андриано у меня было бы к жене много вопросов.

shur
shur ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
24 октября в 09:51
...когда человек болеет, озлобленность на лицо в прямом и переносном смысле! Пожелать бы Ваське здоровья, так скорей всего и за ним не следит, одно дело быть полным по натуре, а другое дело пустить всё на самотёк! Однако здоровья!!!
Grizly88
Grizly88
24 октября в 09:47
Уткин давно с ума сошел
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
24 октября в 09:36
То, что Вася окончательно скатился, знает любой, кто иногда заглядывает в Футбольный клуб, он себя там как базарная бабка ведёт (я уж не говорю про половину времени рекламу) и две трети времени опять же тратит на оскорбления в комментах тех, кому выпуск не понравился))
Гость
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