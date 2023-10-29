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«Аякс» уступил ПСВ и замыкает таблицу чемпионата Нидерландов

вчера, 18:47
ПСВЛоготип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)5 : 2Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

ПСВ крупно обыграл «Аякс» в 10-м туре чемпионата Нидерландов (5:2).

Бранко Ван ден Бумен вывел гостей вперед на 10-й минуте. Ирвинг Лосано на 20-й счет сравнял. Брайан Бробби на 40-й вновь обеспечил гостям преимущество. Вернул равенство на табло Люк Де Йонг на 49-й минуте. Исмаэль Сайбари на 53-й вывел хозяев вперед, а после этого Лосано отличился дважды, забив на 60-й и 72-й.

После этой игры ПСВ лидирует (30 очков), «Аякс» замыкает таблицу (5 баллов).

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Все комментарии
Doping_87
Doping_87
сегодня в 07:41
У Аякса что в чемпионате, что в ЕК сильнейший кризис.
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:56
Аякс великий клуб столько футболистов подарила миру , они вернутся еше.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:10
Думаю Аякс еще ход наберет. Место 6-7 будет.
протон
протон
вчера в 20:51
Нет Овермарса- нет результатов. Мужик грамотно вел трансферную политику, отлично продавал игроков, и находил новые кадры, которые без особого потеря в качестве заменяли ушедший на повышение.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:31
Падение Аякса привело его на последнее место, интересно "с низу уже стучат"?
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:29
Маэстро, ну что с Вами делать?!
Как не гениальное видео, так обязательно гениальный текст!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
😂😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:04
Зато с продажи своих воспитанников Аякс впереди планеты всей.
memphis
memphis
вчера в 20:01
Кошмар для Аякса...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 19:03
Очень плохой результат и счёт, и пока очень плохой сезон для Аякса, интересно, сможет ли он серьёзно исправить свои дела в течении этого сезона.
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
вчера в 18:59
Всё образуется, время ещё много, чтобы исправить турнирное положение.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:58
Остаётся только поздороваться по китайски:
Ни Хао!
Futurista
Futurista
вчера в 18:54
Не замыкает, а тылы прикрывает)...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:54
Отдайте уже им им лысого демона взад!
izrafel
izrafel
вчера в 18:51
Да уж....«Красно-белые» выиграли всего один матч в этом чемпионате и сейчас находятся на последнем месте.... нежданчик...
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