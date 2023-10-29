«Аякс» уступил ПСВ и замыкает таблицу чемпионата Нидерландов

ПСВ крупно обыграл «Аякс» в 10-м туре чемпионата Нидерландов (5:2).
Бранко Ван ден Бумен вывел гостей вперед на 10-й минуте. Ирвинг Лосано на 20-й счет сравнял. Брайан Бробби на 40-й вновь обеспечил гостям преимущество. Вернул равенство на табло Люк Де Йонг на 49-й минуте. Исмаэль Сайбари на 53-й вывел хозяев вперед, а после этого Лосано отличился дважды, забив на 60-й и 72-й.
После этой игры ПСВ лидирует (30 очков), «Аякс» замыкает таблицу (5 баллов).
Как не гениальное видео, так обязательно гениальный текст!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
😂😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏
Как не гениальное видео, так обязательно гениальный текст!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
😂😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏
Ни Хао!
Ни Хао!