Тонали согласился с 10-месячной дисквалификацией

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26 октября 2023, 11:05

Адвокаты полузащитника «Ньюкасла» и сборной Италии встретились с представителями прокуратуры Итальянской федерации футбола для заключения соглашения. Игрок выразил согласие со сроком дисквалификации на 10 месяцев. В ближайшие часы об этом объявят официально.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» подаст в суд на «Милан», если Тонали дисквалифицируют.