Тонали согласился с 10-месячной дисквалификацией

Адвокаты полузащитника «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали встретились с представителями прокуратуры Итальянской федерации футбола для заключения соглашения. Игрок выразил согласие со сроком дисквалификации на 10 месяцев. В ближайшие часы об этом объявят официально.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» подаст в суд на «Милан», если Тонали дисквалифицируют.
Только вот в "Ньюкасле" ему насуют по самое не балуй теперь, ведь он по факту клуб подвёл во всех смыслах.
Только вот в "Ньюкасле" ему насуют по самое не балуй теперь, ведь он по факту клуб подвёл во всех смыслах.