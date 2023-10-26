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Тонали согласился с 10-месячной дисквалификацией

26 октября 2023, 11:05

Адвокаты полузащитника «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали встретились с представителями прокуратуры Итальянской федерации футбола для заключения соглашения. Игрок выразил согласие со сроком дисквалификации на 10 месяцев. В ближайшие часы об этом объявят официально.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» подаст в суд на «Милан», если Тонали дисквалифицируют.

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
26 октября в 19:29
Тонали согласен, а сороки в "пападосе": и игрока потеряли и на деньги попали))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 октября в 11:35
Да согласен я.....согласен...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
26 октября в 11:15, ред.
А что тут не соглашаться, радоваться надо) Всего 10 месяцев за игры на ставках, для футболистов сроки обычно куда больше.

Только вот в "Ньюкасле" ему насуют по самое не балуй теперь, ведь он по факту клуб подвёл во всех смыслах.
sihafazatron
sihafazatron
26 октября в 11:08
А куда он делся бы?
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