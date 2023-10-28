Альтернативный «Золотой мяч». Награды нашли «не тех»

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вчера, 15:21

Разбираем десять самых «обидных» примеров.

История «Золотого мяча» полна споров о том, что в тот или иной год награду не получил футболист, который больше остальных этого заслуживал. Конечно, чаще случаются годы, когда более-менее понятна логика выбора, и больших споров не возникает. Но есть и особенно неоднозначные примеры, когда после награждения звучало особенно много критики в адрес выбиравших победителей.

В конце концов «Золотой мяч» обречен на такие споры, потому что в его основе лежит выбор, предпочтения живых людей, а не объективные показатели: цифры, голы, секунды и так далее. Издание FourFourTwo составило свой рейтинг самых спорных, по мнению футбольной общественности, выборов обладателя «Золотого мяча», точнее, список тех, кто должен был его получить в конкретном году.

10. 2006 год: Буффон должен был получить вместо Каннаваро

На фоне успешного выступления сборной Италии гремело эхо «Кальчополи». И это сильно ограничило выбор итальянских звезд, которые могли бы претендовать на «Золотой мяч». Каннаваро был удостоен награды. Он был лидером обороны, потом перешел в «Реал», оставался на виду, что и сделало его главным кандидатом. А вот Буффон при ярчайшей игре в сборной остался в «Ювентусе» и отправился с ним на понижение. Это затрудняло чисто психологически выбор – «Золотой мяч» для игрока второго эшелона, пусть и оказавшегося там принудительным образом.

9. 1960 год: Пушкаш должен был получить вместо Луиса Суареса

Этот спор не такой свежий, поэтому о нем мало кто знает. В 1960 году «Барселона» выиграла чемпионат Испании, а «Реал» взял Кубок Европейских чемпионов. Талисман «Барсы» Луис Суарес получил «Золотой мяч», но у сторонников «Реала» была масса аргументов в пользу Пушкаша. Ференц забил 47 мячей в 36 матчах сезона, забил четыре гола в финале КЕЧ , когда «Реал» разгромил франкфуртский «Айнтрахт». Но в голосовании за «Золотой мяч» Пушкаш стал вторым.

8. 2001 год: Оливер Кан или Рауль должны были получить вместо Майкла Оуэна

Надо заметить, что «Золотой мяч» Оуэна – решение, над которым смеялись очень многие. Молодой нападающий сборной Англии в том сезоне даже не играл в Лиге чемпионов, не завоевал чемпионский титул и забил всего 16 голов. Он разве что стал лучшим игроком «Ливерпуля». Но разве за это дают такую награду? Да, в том году была слабая конкуренция, никто себя толком не проявил. Однако мы знаем, что в «Золотом мяче» порой голосуют по совокупности заслуг. И выигравший в том году чемпионат Испании Рауль либо выигравший Лигу чемпионов Кан могли бы претендовать на этот приз.

7. 1956 год: Ди Стефано должен был получить вместо Стэнли Мэтьюза

Сложно предполагать, что герой Англии, сэр Мэтьюз, который стал единственным футболистом, посвященным в рыцари до завершения карьеры, не заслужил своей славы. Он стал первым обладателем «Золотого мяча». Но отчетный сезон был выдающимся для его «Блэкпула», а сам Мэтьюз к тому времени уже был за пределами своего пика. Награда скорее была данью уважения. А вот Ди Стефано находился на пике.

6. 2018 год: Роналду, Салах или Гризманн могли получить вместо Модрича

Кажется довольно странным говорить, что после многих лет утомительного доминирования Месси и Роналду вручение награды кому-то другому – это неправильно. И многие с радостью восприняли, что «Золотой мяч» достался Модричу. Но нашлось и много несогласных. Тот же Роналду забил 44 мяча в 44 матчах и выиграл Лигу чемпионов, где был бесспорной звездой. Салах проиграл в финале ЛЧ , но вывел «Ливерпуль» на новый уровень своей игрой и забил 32 мяча в 36 матчах в АПЛ . Оба они нашумели сильно. Как и Гризманн, ставший опорой сборной Франции, которая выиграла чемпионат мира, а также «Атлетико», который выиграл Лигу Европы.

5. 2019 год: Вирджил ван Дейк должен был получить вместо Месси

Со времен Каннаваро у центрального защитника не было лучших шансов получить «Золотой мяч». В тот момент ван Дейк был лучшим в своем деле в мире. Титул в Лиге чемпионов был его выдающимся достижением, он был близок и к победе в Лиге Наций, что помогло бы ему в борьбе за награду. Да и сезон-2019/20 «Ливерпуль» начал могуче. Если это награда лучшему футболисту мира прямо сейчас, то лучшего претендента не сыскать. Но выборщики решили иначе. Да, 2019 год был стандартно хорошим для Месси. Он выиграл еще одно чемпионство с «Барселоной», но в то же время вылетел из Лиги чемпионов от «Ромы». Бывали и лучше примеры. А сейчас капитан «Ливерпуля» уже не на былом пике.

4. 2013 год: Рибери должен был получить вместо Роналду

Этот год был годом «Баварии». И никто там не был ярче Рибери. Баварцы добились тройного успеха, выиграв Лигу чемпионов, побив тридцать рекордов немецкого футбола. И Рибери был центральной фигурой в этом успехе. Конечно, он забил меньше, чем Роналду или Месси, но у Франка и роль на поле несколько иная. Тем не менее это яркий пример, когда голосовавшие поддались общему фону доминировавшей в те годы двойки звезд.

3. 2010 год: Снейдер должен был получить вместо Месси

Еще один подобный пример. Причем об этом «Золотом мяче» спорят до сих пор – настолько впечатлило это публику. Про легендарный год Снейдера говорят и сейчас. Если бы не нога Касильяса в финале чемпионата мира, возможно, Уэсли закончил бы год культовыми четырьмя трофеями. Снейдер был гением «Интера», который взял «требл» под руководством Жозе Моуриньо, а также лидером сборной Нидерландов. И награда, врученная Месси в 2010 году, все еще раздражает некоторых поклонников футбола.

2. 2003 и 2004 год: Анри должен был получить награду вместо Недведа и/или Шевченко

Анри проиграл финалы Лиги чемпионов и чемпионата мира в 2006 году. Если бы те два матча сложились иначе, он наверняка бы взял «Золотой мяч». Но речь пойдет не о том голосовании. На самом деле очень странно, что такой футболист не получил награду ранее. Самые лучшие шансы у Анри были в 2003 и 2004 году, когда он вместе с «Арсеналом» устраивал шоу и был настоящей суперзвездой, разрывая персональной статистикой рекорды. Но в обоих случаях награды уходили звездам из Серии А. За давностью лет ощущения подзабылись, однако многие сходились во мнении, что Тьерри «прокатили» незаслуженно.

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