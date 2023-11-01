Адвокат Бугаева заявила, что экс-игрок отрицает причастность к наркотикам

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вчера, 12:35

Екатерина Макличенко, адвокат задержанного в Краснодаре бывшего защитника сборной России и ряда клубов , заявила, что спортсмен полностью отрицает какую-либо причастность к наркотикам.

Как отметила юрист, «версия в СМИ про наркошопы не имеет здравого смысла», информация о попытке экс-футболиста скрыться от полицейских при задержании не соответствует действительности, а наркотиков у него при себе не было.

Ранее о том, что Бугаев оказал сопротивление полиции, сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Как сказала Макличенко, юридически обвинения в адрес Алексея пока не выдвинуты.