Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминал

Адвокат Бугаева заявила, что экс-игрок отрицает причастность к наркотикам

вчера, 12:35

Екатерина Макличенко, адвокат задержанного в Краснодаре бывшего защитника сборной России и ряда клубов Алексея Бугаева, заявила, что спортсмен полностью отрицает какую-либо причастность к наркотикам.

Как отметила юрист, «версия в СМИ про наркошопы не имеет здравого смысла», информация о попытке экс-футболиста скрыться от полицейских при задержании не соответствует действительности, а наркотиков у него при себе не было.

Ранее о том, что Бугаев оказал сопротивление полиции, сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Как сказала Макличенко, юридически обвинения в адрес Алексея пока не выдвинуты.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиБывшего защитника сборной России Бугаева обвиняют в торговле наркотиками
Вчера, 09:10
Полиция готова дать 200 миллионов песо за информацию об отце Диаса
29 октября
Бандиты похитили родителей звезды «Ливерпуля». Через подобное проходили Ромарио, Тевес и Каладзе
29 октябряВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии2
В Колумбии похитили отца и мать Луиса Диаса
29 октября
Сыновья генерального директора «Црвены Звезды» напали на игрока «Лацио»
24 октября
Дом экс-игрока «Зенита» попытались ограбить
23 октября
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 14:46
Кто-то незаметно подложил в карман полкило наркотиков....
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:13
Правоохранители разберутся с этим сами.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:33
Ну, если сам он "чистый", мб еще как-то сможет отмазаться, если нет - всё, приехал! А кто-нибудь знает - это он пешкодралом с полкило топал? Если так, то точно наркоман
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:13
Сначала всё признал,а потом стал отрицать,адвокат подсуетилась!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:50
Как отметила юрист, информация о попытке экс-футболиста скрыться от полицейских при задержании не соответствует действительности, по словам Бугаева, он попытался скрыться от двух агрессивных синих крокодилов, которые хотели узнать дорогу на Северный Полюс.

"На этот момент наркотиков у него при себе уже не было." - заверила юрист.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:36
"....информация о попытке экс-футболиста скрыться от полицейских при задержании не соответствует действительности..."

Он же вроде признал вину и за это получил 7 суток?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 