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Сыновья генерального директора «Црвены Звезды» напали на игрока «Лацио»

24 октября 2023, 10:24
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия3 : 1Логотип футбольный клуб ЧерногорияЧерногорияМатч завершен

Агент Урош Янкович, представляющий интересы полузащитника «Лацио» и сборной Черногории Адама Марушича, заявил о нападении после матча национальной команды с Сербией.

Сообщается, что были арестованы сыновья генерального директора «Црвены Звезды» Звездана ТерзичаНикша и Костадин.

Они на джипе, двигавшемся с противоположной стороны, сбили машину, в которой находился мой водитель, напали на меня, Марушича, его жену и мать. Они ударили меня пистолетом в висок, а сыновья Звездана Терзича и хозяин клуба «Нана» с помощью нескольких нападавших неистово били меня пистолетами по голове и жизненно важным частям тела. У меня были сломаны скула и левая нога. Меня перевели в клинический центр, где сделали операцию.

На видео хорошо видно троих, то есть видно, что Терзичи и он бьют меня пистолетами. Также видно, что Костадин Терзич направил пистолет в сторону головы и груди Марушича, чтобы он не помогал мне, пока меня жестоко избивали. Его мать, шестидесятилетнюю женщину, толкнули и ударили.

Нас окружили несколько машин. Мой водитель пытался покинуть место, затем его сбила машина со встречной стороны. Я даже не успел сесть в машину, на меня напали сзади. В какой-то момент я потерял сознание, а меня продолжали бить.

Янкович сообщил, что чуть больше года назад у него произошёл конфликт со Звезданом Терзичем, который, как он утверждает, пытался у него вымогать деньги.

Я не позволял ему меня трясти, и он не мог с этим смириться. Полтора года назад он пытался сделать то же самое, но безуспешно. С тех пор у меня проблема с ним и его семьёй, точнее, с того времени продолжается преследование. Меня ждали в нескольких местах.

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Все комментарии
Viollator
Viollator
24 октября в 12:01
90ые там ещё а хотят в ес
Рой Макай
Рой Макай
24 октября в 11:24, ред.
Вот они, братушки, во всей красе
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
24 октября в 11:17
Трансферная политика Сербии, однако!
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