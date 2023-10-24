Сыновья генерального директора «Црвены Звезды» напали на игрока «Лацио»

Агент Урош Янкович, представляющий интересы полузащитника «Лацио» и сборной Черногории , заявил о нападении после матча национальной команды с Сербией.

Сообщается, что были арестованы сыновья генерального директора «Црвены Звезды» Звездана Терзича — Никша и Костадин.

Они на джипе, двигавшемся с противоположной стороны, сбили машину, в которой находился мой водитель, напали на меня, Марушича, его жену и мать. Они ударили меня пистолетом в висок, а сыновья Звездана Терзича и хозяин клуба «Нана» с помощью нескольких нападавших неистово били меня пистолетами по голове и жизненно важным частям тела. У меня были сломаны скула и левая нога. Меня перевели в клинический центр, где сделали операцию.

На видео хорошо видно троих, то есть видно, что Терзичи и он бьют меня пистолетами. Также видно, что Костадин Терзич направил пистолет в сторону головы и груди Марушича, чтобы он не помогал мне, пока меня жестоко избивали. Его мать, шестидесятилетнюю женщину, толкнули и ударили.

Нас окружили несколько машин. Мой водитель пытался покинуть место, затем его сбила машина со встречной стороны. Я даже не успел сесть в машину, на меня напали сзади. В какой-то момент я потерял сознание, а меня продолжали бить.