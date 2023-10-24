Сыновья генерального директора «Црвены Звезды» напали на игрока «Лацио»

Агент Урош Янкович, представляющий интересы полузащитника «Лацио» и сборной Черногории Адама Марушича, заявил о нападении после матча национальной команды с Сербией.
Сообщается, что были арестованы сыновья генерального директора «Црвены Звезды» Звездана Терзича — Никша и Костадин.
Они на джипе, двигавшемся с противоположной стороны, сбили машину, в которой находился мой водитель, напали на меня, Марушича, его жену и мать. Они ударили меня пистолетом в висок, а сыновья Звездана Терзича и хозяин клуба «Нана» с помощью нескольких нападавших неистово били меня пистолетами по голове и жизненно важным частям тела. У меня были сломаны скула и левая нога. Меня перевели в клинический центр, где сделали операцию.
На видео хорошо видно троих, то есть видно, что Терзичи и он бьют меня пистолетами. Также видно, что Костадин Терзич направил пистолет в сторону головы и груди Марушича, чтобы он не помогал мне, пока меня жестоко избивали. Его мать, шестидесятилетнюю женщину, толкнули и ударили.
Нас окружили несколько машин. Мой водитель пытался покинуть место, затем его сбила машина со встречной стороны. Я даже не успел сесть в машину, на меня напали сзади. В какой-то момент я потерял сознание, а меня продолжали бить.
Янкович сообщил, что чуть больше года назад у него произошёл конфликт со Звезданом Терзичем, который, как он утверждает, пытался у него вымогать деньги.
Я не позволял ему меня трясти, и он не мог с этим смириться. Полтора года назад он пытался сделать то же самое, но безуспешно. С тех пор у меня проблема с ним и его семьёй, точнее, с того времени продолжается преследование. Меня ждали в нескольких местах.