Бандиты похитили родителей звезды «Ливерпуля». Через подобное проходили Ромарио, Тевес и Каладзе

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вчера, 12:52

Полицейские уже спасли маму футболиста «красных».

В Колумбии мотоциклисты похитили родителей Диаса

Луис Диас родился в городке Барранкас на несколько десятков тысяч человек. Вингер «Ливерпуля» из простой семьи. У него трое братьев, в детстве дома даже не было телевизора. Успех Луиса в большом футболе вытащил семью из нищеты, но родители – Луис Мануэль и Силентис, оказались в опасности в родном городе. Вооруженные мотоциклисты окружили их авто, вытащили и похитили с целью получить выкуп.

Отец Диаса обычный детский футбольный тренер, развивает маленькую школу в родном городке. Барранкас одноэтажный, прятаться там негде, поэтому военные и полиция, имея опыт войны с картелями, сразу спасли маму футболиста. А вот отца увезли тропами на мотоцикле. Дело государственной важности. В Колумбии процветает преступность, но семьи игроков сборной не трогают, понимают последствия. Надеемся, старший Диас быстро вернется домой.

Часто похищали близких звезд из Аргентины и Бразилии

Почти каждый футболист в Аргентине и Бразилии лично знаком с бандитами. Даже у брата Месси друзья из криминала. Ремарка важна, чтобы понимать суть. Были десятки похищений, о которых не знают. Футболисты не обращались в полицию, а шли к знакомым бандитам. Халк, Графите и многие другие платили выкуп. Другие находили знакомых бандитов, чтобы те передали деньги и закрыли вопрос.

В 2002-м похищали брата Рикельме. Кристиан провел в заложниках 24 часа, футболист заплатил 60 000 долларов, хотя похитители требовали триста тысяч. Сомнительная «легкость» в получении больших денег толкала на похожие преступления. А полицейские в Бразилии и Аргентине работают не очень здорово. Братья Милито выкупали отца у похитителей, а Тевес освободил папу через 8 часов.

Кроме Южной Америки, опасно в Африке. Похищали родственников Микела и Йобо. Впрочем, уровень африканских похитителей ниже, полицейские нередко освобождали родственников игроков без выкупа. Бразильские бандиты, к сожалению, умнее. Например, сестру Рикардо Оливейры – бывшего форварда «Милана», держали 160 дней. А вот Милнеру повезло, с Ягелкой убежал от бандитов.

В прошлом брали в заложники футболистов и тренеров

Бывшего наставника «Крус Асуль» – аргентинца Рубена Омара Романо, похитили в 2005-м в столице Мексики. Странная история, Рубен пропал на 65 дней. Романо освободил мексиканский аналог ФБР . Аргентинец через несколько дней вышел на работу. А в прошлом веке похищали больших звезд футбола. Ди Стефано на 72 часа стал заложником в Венесуэле.

Двукратный обладатель «Золотого мяча» прилетел за океан на товарищеские матчи «Реала». Сантьяго Бернабеу – президент «сливочных», был связан со строительством. Старик дружил с баском, который избежал расстрела при фашисте Франко, выжил в концентрационном лагере и стал миллионером в Венесуэле. Сантьяго привез «Реал», чтобы развлечь друга.

А Ди Стефано подумал, что развлекаются коллеги, когда среди ночи администратор отеля разбудил его, заявив, что пришли полицейские. Незнакомцы сказали, что Альфредо допросят в деле о наркотиках. Это были местные фанатики-коммунисты, мечтали попасть на первые полосы. Ди Стефано заклеили глаза скотчем. Альфредо испугался, запаниковал.

Аргентинец знал, что другой любитель похожих преступлений – Фидель Кастро, похищал знаменитостей на Кубе. Ди Стефано не повезло, что легендарный петербуржский композитор Стравинский, которого планировали похитить первым, оказался дряблым стариком. Коммунисты испугались, что дед умрет, поэтому изменили план и задержали Ди Стефано.

У Альфредо был подвешен язык, Ди Стефано захватил инициативу в общении. Играл с террористами в шашки, шахматы и домино. Альфредо отправил родителям и жене Саре телеграмму, что с ним всё в порядке. Но когда игроку снова завязали глаза, то аргентинец подумал, что его пристрелят, ведь всех видел. Но нет, его высадили рядом с испанским консульством.

На этом история не закончилась. Ди Стефано увидел похитителей в зале для пресс-конференций, а затем среди полицейской охраны в аэропорту. Террористы не врали, у них всюду свои люди. Ди Стефано не выдал. Испуганный и токсичный от природы Альфредо понял, что имеет дело с фанатиками. Форвард был рад, когда самолет «Реала» поднялся в воздух.

Из-за террористов «Барселона» потеряла чемпионство

Кроме звезды «Реала», похищали звезду «Барселоны». Лучшего снайпера Ла Лиги Кини захватили в 1981-м представители батальона, который выступал против сепаратизма в Каталонии. Террористы требовали 1.2 млн долларов на счет в швейцарском банке и отказа «Барселоны» от борьбы за титул. «Блаугранас» заставляли играть без Кини, лидер набрал один пункт в шести турах.

Власти перевели похитителям деньги. Один из террористов оказался тупым, побежал обналичивать средства. Его поймали и выяснили, что Кини держат в пригороде Сарагосы. Полицейские взяли штурмом ангар с заложником в крошечном подвале, убили одного из похитителей. По легенде форвард заплакал, когда узнал, что «Барселона» без него играет ужасно и потеряла шансы на титул.

За 25 дней в плену Кини натерпелся. Избивали, оскорбляли, почти не кормили и включали песни Хулио Иглесиаса, фаната «Реала». Бандиты, выкравшие Кини, не объяснили цель похищения. Над нападающим издевались, называя предателем и сепаратистом за переход в «Барселону». Но позже Кини не хотел свидетельствовать против похитителей и отказался от денежной компенсации.

Форварду приписали стокгольмский синдром. Состояние, когда заложник начинает симпатизировать похитителям из-за сильного стресса. Термин появился после того, как Ян-Эрик Олссон захватил банк в Стокгольме. Обязательный бандит расположил к себе заложников, они были на его стороне. Испанские террористы не были такими приятными, но Кини хотел забыть кошмар, играть в футбол.

Благодаря дублю форварда «Барселона» победила в финале Кубка Испании. Вот только из-за похищения Кини так ни разу не стал чемпионом Испании, хотя пять раз получал «Трофей Пичини» лучшему снайперу сезона в Ла Лиге. «Барселоне» отказали в апелляциях и не разрешили переиграть матчи, в которых не мог выйти на поле лучший нападающий команды и страны.

Не у всех историй страшных похищений счастливый конец

Грузинский защитник Каладзе потерял младшего брата. 18-летнего студента Левана похитили в Тбилиси в 2001-м. Хотя семья готова была заплатить выкуп, криминальные авторитеты убили беднягу, ведь показалось, что парень запомнил лицо одного из похитителей. Страшнее эта история становится из-за того, что тело Левана нашли лишь через много лет.

Каладзе допускает, что власти боялись волны критики. Каха ругал полицию, поэтому те нашли массовое захоронение рядом с домом криминальных авторитетов Апрасидзе, но похоронили тело Левана в безымянной могиле. Лишь спустя время одному из следователей хватило совести провести экспертизу ДНК в лаборатории ФБР , Каладзе похоронил останки брата.

Пойманных в России, Швейцарии и Франции участников похищения посадили на 25 лет каждого, а четвертого выпустили через пять лет, ведь сдал подельников. В 2009-м у Каладзе родился первенец, которого назвали Леваном. Каха сейчас является мэром Тбилиси, а его коллега по политике – Ромарио, в 1994-м форвард освободил отца через шантаж похитителей.