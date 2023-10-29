В Колумбии похитили отца и мать Луиса Диаса

1698557654

вчера, 08:34

Мать и отец полузащитника «Ливерпуля» были похищены вчера в Колумбии.

Сегодня Силенис Маруланда, мать футболиста, была спасена полицией. На данный момент продолжается операция по освобождению отца Диаса.