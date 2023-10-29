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В Колумбии похитили отца и мать Луиса Диаса

вчера, 08:34

Мать и отец полузащитника «Ливерпуля» Луиса Диаса были похищены вчера в Колумбии.

Сегодня Силенис Маруланда, мать футболиста, была спасена полицией. На данный момент продолжается операция по освобождению отца Диаса.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 16:58
Дай Бог чтобы всё закончилось благополучно!
Igo0rek
Igo0rek ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 12:50
В странах латинской Америки это в порядке вещей. А в отдаленных районах и за 100 баксов могут придать земле.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 12:48
Надеюсь, что его отца скоро освободят, а всех виновных строго накажут за содеянное.
kazakoff
kazakoff
вчера в 12:40
Да уж, ничего не скажешь
Когда ты богат и популярен всегда будут охотиться за твоими деньгами
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:36
Тем временем где-то один Винисиус переживает из-за того, что его енгром назвали
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:34
Очень смешно) но попустись, нельзя так
sihafazatron
sihafazatron ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 09:37
Мать все мозги похитителям прое..., они ее отпустили. С отцом спокойно сидят общаются, думают че дальше делать
adekvat
adekvat
вчера в 09:28
Мать спасли отца еще нет, похитители из разных банд были?
lotsman
lotsman
вчера в 09:10
Это Колумбия. Колумбийская мафия процветает.
shur
shur ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 09:08
...хотите проблем, покупайте колумбийцев в команду...! Убийства, кражи,выкуп,вымогательство, угрозы это всё о них...!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:57
Наверное чисто денежные отношения и ничего личного....
wrc9w25g7qm4
wrc9w25g7qm4
вчера в 08:56
Просто жесть,опять Колумбия отличилась
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 08:41
Бизнес, ничего личного.
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