В Колумбии похитили отца и мать Луиса Диаса

Мать и отец полузащитника «Ливерпуля» Луиса Диаса были похищены вчера в Колумбии.
Сегодня Силенис Маруланда, мать футболиста, была спасена полицией. На данный момент продолжается операция по освобождению отца Диаса.
Мать и отец полузащитника «Ливерпуля» Луиса Диаса были похищены вчера в Колумбии.
Сегодня Силенис Маруланда, мать футболиста, была спасена полицией. На данный момент продолжается операция по освобождению отца Диаса.
Когда ты богат и популярен всегда будут охотиться за твоими деньгами
Когда ты богат и популярен всегда будут охотиться за твоими деньгами