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Бывшего защитника сборной России Бугаева обвиняют в торговле наркотиками

вчера, 09:10

Бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева задержали в Краснодаре с 0,5 кг мефедрона. В отношении игрока возбуждено уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере.

По информации источника, это произошло в ночь на 29 октября. 42-летнего экс-футболиста остановили сотрудники полиции для личного досмотра и в кармане толстовки нашли пакет с неизвестным порошком, позже выяснилось, что это наркотики. Спортсмена арестовали на 7 суток, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Бугаев выступал за «Торпедо», «Томь», «Локомотив», «Химки» и «Краснодар». Завершил профессиональную карьеру в 2010 году в 29 лет.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Женёк Н. (раскрыть)
вчера в 16:02
Я не обратил с начала внимания на вес...по видио посмотрел...увесистый пакетик...)
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:01
Да вы наверное правы...
Ведь сотрудникам полиции Краснодарского края теперь вместо табельного оружия выдают на службу по пол кило наркоты для выполнения своих обязанностей.
Скоро рейд по выявлению незарегистрированного оружия будет, уже говорят вагоны с оружием на вокзал привезли. Кстати приглашают на разгрузку всех желающих.
Какие там ещё варианты?
Женёк Н.
Женёк Н. ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 13:07
Пол-кило в карман подбросить? Ну-ну.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:08, ред.
Менты могли и подбросить , что бы выполнить план по борьбе с наркотиками.
Хотя вариантов много..
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:40
Папа сказал, что он попал под раздачу.
Полкилограмма слишком много для срока.
Если подбросили, то можно было и меньше.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:23
Мутная история..., не исключены разные варианты..., однако все знают, как в конце года нужна положительная отчётность о раскрываемости подобных дел. Запросто могли подставить.
ДСА
ДСА
вчера в 10:06
Народ совсем сбрендил носить с собой по пол килограмма наркотиков.
memphis
memphis ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 09:43
Это другое...
adekvat
adekvat
вчера в 09:27
Бугаеву 20 лет, а Промеса скрываем от правосудия за то же самое.
Вещий
Вещий
вчера в 09:17
Всем Добра!

Благодарю всех кто поддержал группу "Без призов". Желаю всем удачи и фарта!
Гость
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