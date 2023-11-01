Бывшего защитника сборной России Бугаева обвиняют в торговле наркотиками

Бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева задержали в Краснодаре с 0,5 кг мефедрона. В отношении игрока возбуждено уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере.
По информации источника, это произошло в ночь на 29 октября. 42-летнего экс-футболиста остановили сотрудники полиции для личного досмотра и в кармане толстовки нашли пакет с неизвестным порошком, позже выяснилось, что это наркотики. Спортсмена арестовали на 7 суток, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Бугаев выступал за «Торпедо», «Томь», «Локомотив», «Химки» и «Краснодар». Завершил профессиональную карьеру в 2010 году в 29 лет.
Ведь сотрудникам полиции Краснодарского края теперь вместо табельного оружия выдают на службу по пол кило наркоты для выполнения своих обязанностей.
Скоро рейд по выявлению незарегистрированного оружия будет, уже говорят вагоны с оружием на вокзал привезли. Кстати приглашают на разгрузку всех желающих.
Какие там ещё варианты?
Ведь сотрудникам полиции Краснодарского края теперь вместо табельного оружия выдают на службу по пол кило наркоты для выполнения своих обязанностей.
Скоро рейд по выявлению незарегистрированного оружия будет, уже говорят вагоны с оружием на вокзал привезли. Кстати приглашают на разгрузку всех желающих.
Какие там ещё варианты?
Хотя вариантов много..
Хотя вариантов много..
Полкилограмма слишком много для срока.
Если подбросили, то можно было и меньше.
Полкилограмма слишком много для срока.
Если подбросили, то можно было и меньше.
Благодарю всех кто поддержал группу "Без призов". Желаю всем удачи и фарта!
Благодарю всех кто поддержал группу "Без призов". Желаю всем удачи и фарта!