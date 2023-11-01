Бывшего защитника сборной России Бугаева обвиняют в торговле наркотиками

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вчера, 09:10

Бывшего защитника сборной России задержали в Краснодаре с 0,5 кг мефедрона. В отношении игрока возбуждено уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере.

По информации источника, это произошло в ночь на 29 октября. 42-летнего экс-футболиста остановили сотрудники полиции для личного досмотра и в кармане толстовки нашли пакет с неизвестным порошком, позже выяснилось, что это наркотики. Спортсмена арестовали на 7 суток, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Бугаев выступал за «Торпедо», «Томь», «Локомотив», «Химки» и «Краснодар». Завершил профессиональную карьеру в 2010 году в 29 лет.