«Сочи» одержал победу над «Факелом» в Кубке России

«Сочи» обыграл «Факел» (2:0) в матче группового этапа Кубка России.
На 28-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Сочи» Никита Бурмистров. На 42-й минуте защитник Тимофей Маргасов удвоил преимущество хозяев поля.
«Сочи» занял 3-е место в группе А (8 очков) и сыграет в плей-офф нижней сетки. «Факел» остался на 4-м месте (6 очков) и покинул турнир.
Да и скамейка не настолько длинная что-бы биться на двух фронтах как говориться, вот и приходиться выбирать что-то одно.
Да если трезво порассуждать всё-равно Факел далеко не прошёл бы в кубке. И главное в этом сезоне не оказаться в "лучшей лиге мира" - это куда более актуально для всего Воронежа.
Да и скамейка не настолько длинная что-бы биться на двух фронтах как говориться, вот и приходиться выбирать что-то одно.
Да если трезво порассуждать всё-равно Факел далеко не прошёл бы в кубке. И главное в этом сезоне не оказаться в "лучшей лиге мира" - это куда более актуально для всего Воронежа.