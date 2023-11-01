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«Сочи» одержал победу над «Факелом» в Кубке России

вчера, 20:29
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Сочи» обыграл «Факел» (2:0) в матче группового этапа Кубка России.

На 28-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Сочи» Никита Бурмистров. На 42-й минуте защитник Тимофей Маргасов удвоил преимущество хозяев поля.

«Сочи» занял 3-е место в группе А (8 очков) и сыграет в плей-офф нижней сетки. «Факел» остался на 4-м месте (6 очков) и покинул турнир.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:09
На ровном и сухом поле Факел летит даже от Сочи, это не в воронежском болоте мяч возить
nubom
nubom ответ nubom (раскрыть)
вчера в 22:13
С уважением отношусь к Вашей логике. На эту тему есть веселый фильм "Афоня". Но меня смущает: за чей счет банкет?
AlanW 1
AlanW 1 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 21:54, ред.
Давно так не смеялся, и в чем тут "жульничество"? В том что главный тренер дал отдохнуть нескольким игрокам основы и больше игрового времени игрокам скамейки? Можно подумать, что именно в Воронеже первыми придумали давать отдыхать игрокам основы перед важным матчем. Уже в субботу 4 числа выездной матч с Ахматом и да он сосед по турнирной таблице и для Факела этот матч будет поважнее кубка.
Да и скамейка не настолько длинная что-бы биться на двух фронтах как говориться, вот и приходиться выбирать что-то одно.

Да если трезво порассуждать всё-равно Факел далеко не прошёл бы в кубке. И главное в этом сезоне не оказаться в "лучшей лиге мира" - это куда более актуально для всего Воронежа.
nubom
nubom ответ AlanW 1 (раскрыть)
вчера в 21:21
В приоритете должна быть честная работа, за которую им хорошо платят. А это - обыкновенное жульничество. Причем наказуемое (не в России). Именно это и в приоритете...
AlanW 1
AlanW 1 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 20:59
А что тут не понятного то? Чемпионат в приоритете для Факела, вот и все.
Burtaze
Burtaze
вчера в 20:44
На фиг нужен этот кубок, вторые составы..откровенные сливы и судьи ...типа..опейкина вера...
nubom
nubom
вчера в 20:31
Интересно, как Ташуев будет смотреть в глаза своим болельщикам? Команда в борьбе за третье место в первом тайме летит 0:2, а основные игроки сидят в запасе. Уму непостижимо, что так откровенно можно сдавать матч в официальном соревновании.
Гость
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