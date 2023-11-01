«Сочи» одержал победу над «Факелом» в Кубке России

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вчера, 20:29

«Сочи» обыграл «Факел» (2:0) в матче группового этапа Кубка России.

На 28-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Сочи» Никита Бурмистров. На 42-й минуте защитник Тимофей Маргасов удвоил преимущество хозяев поля.

«Сочи» занял 3-е место в группе А (8 очков) и сыграет в плей-офф нижней сетки. «Факел» остался на 4-м месте (6 очков) и покинул турнир.