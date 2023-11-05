«Динамо» не планирует масштабную трансферную кампанию зимой

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался на тему предстоящей зимней трансферной кампании клуба.
Есть ли уже планы на зимнее трансферное окно? У нас всегда есть идеи. По поводу их реализации будем более конкретно разговаривать к декабрю. Абсолютно точно не стоит ожидать трансферной кампании такого масштаба, которая была произведена летом. Мы считаем, что у нас сейчас сбалансированный состав. Возможны какие-то точечные усиления, но много их не будет.
Если с покупками в Динамо после заявления Гафина всё боле менее понятно, их скорее всего будет минимальное количество, то хотелось бы знать, какие планы по продажам или с арендой тех, кто пока не получает постоянной игровой практики. Просто так сидеть на лавке и получать зарплату в наше непростое с точки зрения финансового состояния команд время, наверное не совсем правильно, даже для такого клуба, как Динамо и таких пара-тройка игроков в составе бело-синих тоже найдётся. Болейте за своих, а не против чужих!
Если с покупками в Динамо после заявления Гафина всё боле менее понятно, их скорее всего будет минимальное количество, то хотелось бы знать, какие планы по продажам или с арендой тех, кто пока не получает постоянной игровой практики. Просто так сидеть на лавке и получать зарплату в наше непростое с точки зрения финансового состояния команд время, наверное не совсем правильно, даже для такого клуба, как Динамо и таких пара-тройка игроков в составе бело-синих тоже найдётся. Болейте за своих, а не против чужих!