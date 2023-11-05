«Динамо» не планирует масштабную трансферную кампанию зимой

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался на тему предстоящей зимней трансферной кампании клуба.

Есть ли уже планы на зимнее трансферное окно? У нас всегда есть идеи. По поводу их реализации будем более конкретно разговаривать к декабрю. Абсолютно точно не стоит ожидать трансферной кампании такого масштаба, которая была произведена летом. Мы считаем, что у нас сейчас сбалансированный состав. Возможны какие-то точечные усиления, но много их не будет.