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«Динамо» не планирует масштабную трансферную кампанию зимой

вчера, 12:33

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался на тему предстоящей зимней трансферной кампании клуба.

Есть ли уже планы на зимнее трансферное окно? У нас всегда есть идеи. По поводу их реализации будем более конкретно разговаривать к декабрю. Абсолютно точно не стоит ожидать трансферной кампании такого масштаба, которая была произведена летом. Мы считаем, что у нас сейчас сбалансированный состав. Возможны какие-то точечные усиления, но много их не будет.

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Источник: championat.com
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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:34
Доброго Здоровья Анатолий!
Конечно же трансферная, это китайский телефон т-9 сам исправил трансферную на транспортную.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:21
Ваня, ты видимо имел в виду трансферную кампанию, а не транспортную?
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:25, ред.
Когда речь заходит про транспортную компанию, то почему-то у всех сразу появляются мысли о покупках новых игроков, но трансферы в футболе подразумевают под собой переходы футболистов из клуба в клуб, как "на вход", так и "на выход".

Если с покупками в Динамо после заявления Гафина всё боле менее понятно, их скорее всего будет минимальное количество, то хотелось бы знать, какие планы по продажам или с арендой тех, кто пока не получает постоянной игровой практики. Просто так сидеть на лавке и получать зарплату в наше непростое с точки зрения финансового состояния команд время, наверное не совсем правильно, даже для такого клуба, как Динамо и таких пара-тройка игроков в составе бело-синих тоже найдётся. Болейте за своих, а не против чужих!
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:14
На все трансферы надо деньги. Видимо надо сделать паузу..
ДСА
ДСА
вчера в 12:47
Даже в Динамо решили сэкономить.
Capral
Capral
вчера в 12:43
Ну хорошо уже, что нет омерзительных разговоров про два состава. Когда гафина вижу- сразу нехорошо делается. До чего же все-таки неискренний тип...
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