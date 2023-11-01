В РФС надеются, что весной будет рассмотрен вопрос о пиве на стадионах

Генеральный секретарь РФС высказался на тему возможного возвращения пива на стадионы.

Что касается пива на стадионах, то РФС провёл работу, по результатам которой все субъекты принятия решений, кроме одного, поддержали эту идею. Была позиция МВД России, что они готовы рассмотреть возможность использования слабоалкогольных напитков только на тех спортивных мероприятиях, где действует карта болельщика. На круглом столе в Государственной думе РФ МВД подтвердило свою позицию, соответственно в министерстве не возражают против того, чтобы пиво было на матчах чемпионата России и на финале Кубка России.