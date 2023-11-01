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В РФС надеются, что весной будет рассмотрен вопрос о пиве на стадионах

вчера, 11:47

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался на тему возможного возвращения пива на стадионы.

Что касается пива на стадионах, то РФС провёл работу, по результатам которой все субъекты принятия решений, кроме одного, поддержали эту идею. Была позиция МВД России, что они готовы рассмотреть возможность использования слабоалкогольных напитков только на тех спортивных мероприятиях, где действует карта болельщика. На круглом столе в Государственной думе РФ МВД подтвердило свою позицию, соответственно в министерстве не возражают против того, чтобы пиво было на матчах чемпионата России и на финале Кубка России.

Дальше вопрос принятия закона. Есть позиция Минздрава РФ, который выступает против. Хотя понятно, что алкогольные напитки употребляются не только на стадионах. Из самих отчётов Минздрава РФ следует, что главной проблемой является не пиво, а крепкий алкоголь. Пока в расписании ближайших сессий Госдумы РФ этого вопроса нет. Надеемся, что весной они могут вернуться к нему.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
сегодня в 03:57
Ну да,как только пиво разрешат все повально побегут фануйди оформлять🤦
Кто их в этот РФС только набирает
lotsman
lotsman ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 22:19
Пиво я не пью, не люблю. Пока бродил по шарику российского футбола видел мало. Но я болел, болею и буду болеть за Зенит. Это команда моего города, моя команда.
lobsterdam
lobsterdam ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:15
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 19:00
    Стадион сдаёт свои площади торговцам пива. Последние предварительно заключают договоры с администрацией, по которым часть прибыли от продажи идёт в чьи-то карманы. Условия сделок заранее обговариваются в кулуарах ресторанов и в подсобках магазинов. Как же без этого ? Ничего, кроме бизнеса. Грязного, но родного, российского.
    lotsman
    lotsman ответ lobsterdam (раскрыть)
    вчера в 13:52
    Тому, кому на это смотреть нет сил, не надо ходить на стадион. Силком его туда никто не тянет. И заливать глаза по такому мучительному случаю не стоит, на пользу не пойдёт. Лучше на те деньги, что затратит на входной билет, набрать ещё больше бормотухи и нажраться от души в более приятном для него месте. А случай можно придумать, более приятный.
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 13:39
    А мужики-то не знали! @@я, пойду вылью в унитаз поскорее эту гадость…пока не поздно!
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 13:35
    Да ведь стало ясно, что без пивчаги на это смотреть нет сил! Может, ходить больше будут на стадионы, чтобы глаза залить не просто так, а по случаю! Вот чем озабочены законодатели, это главнейший вопрос и деятели РФС потирают руки, подсчитывая ожидаемые барыши! Гешефт, однако!
    5zmktnhas99w
    5zmktnhas99w
    вчера в 12:59
    Сначала отталкивают народ, теперь заманивают
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 12:46
    Отмените FAN ID !!! Верните людей на трибуны , а без вашей " мочи " как-нибудь обойдёмся .
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 12:31
    На самом деле я не думаю, что с появлением пива на трибунах будут больше пить. Я работал на Спортивной в Питере и как раз видел, как на Петрович люди идут, так там по две стороны от дороги траншеи баклажек были. Поэтому те, кто хотели выпить, и так выпивали.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 12:30
    Еще бы и Fan_Id отменили.... да с пивом.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 12:15
    Ждут когда на заседаниях в РФС разрешат пиво) Сначала на себе хотят все испробовать, а потом уже в массы
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 12:14
    Пиво рекой и моча значит рекой.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 12:10
    "Пиво содержит фитоэстрогены – аналог женского полового гормона. У пьющих пиво мужчин начинает откладываться жир по женскому типу – на бедрах и боках, разрастаются грудные железы (гинекомастия), становится шире таз"...
    Мужики, оно вам надо?)...
    galem72
    galem72
    вчера в 12:05
    Тут ведь как! С этим вопросом торопиться не нужно. Вдруг чьи-нибудь чувства будут затронуты. Думаю, сначала нужно провести референдум. Народ должен сам решать, что ему пить на стадионах.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 11:57
    Я точно могу сказать, что будет весной. Будут отмечать юбилей предложения вернуть пиво на стадионы, лет десять, наверное, и перенесут решение на следующий год.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 11:55
    Гость
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