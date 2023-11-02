Лишь 5 футболистов «Баварии» подошли к фанатам после игры с «Саарбрюккеном»

«Бавария» уступила «Саарбрюккену» в гостевом матче Кубка Германии (1:2).

После финального свистка поблагодарить фанатов подошли лишь 5 футболистов мюнхенцев: , Йозуа Киммих, Лерой Сане, Матис Тель и Буна Сарр. Остальные исполнители сразу ушли в раздевалку. Мюллера это огорчило:

Для фанатов, как это часто бывает, важен не результат, а сама игра. В футболе возможны поражения. Я согласен с болельщиками. Неправильно, что всего три или четыре игрока сами понимают, что они должны быть благодарны за поддержку.

Ребята посреди недели сюда прибыли, преодолели несколько сотен километров и поддерживали нас. Это самое малое, что можно сделать, чтобы отдать что-то взамен. И дело не в том, чтобы аплодировать 100 раз и что-то спеть, а в том, чтобы показать свое уважение.

Мы уже как-то это обсуждали в раздевалке. В будущем мы проявим себя иначе. Разумеется, так не должно быть.