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Лишь 5 футболистов «Баварии» подошли к фанатам после игры с «Саарбрюккеном»

вчера, 13:45
СаарбрюккенЛоготип футбольный клуб Саарбрюккен2 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» уступила «Саарбрюккену» в гостевом матче Кубка Германии (1:2).

После финального свистка поблагодарить фанатов подошли лишь 5 футболистов мюнхенцев: Томас Мюллер, Йозуа Киммих, Лерой Сане, Матис Тель и Буна Сарр. Остальные исполнители сразу ушли в раздевалку. Мюллера это огорчило:

Для фанатов, как это часто бывает, важен не результат, а сама игра. В футболе возможны поражения. Я согласен с болельщиками. Неправильно, что всего три или четыре игрока сами понимают, что они должны быть благодарны за поддержку.

Ребята посреди недели сюда прибыли, преодолели несколько сотен километров и поддерживали нас. Это самое малое, что можно сделать, чтобы отдать что-то взамен. И дело не в том, чтобы аплодировать 100 раз и что-то спеть, а в том, чтобы показать свое уважение.

Мы уже как-то это обсуждали в раздевалке. В будущем мы проявим себя иначе. Разумеется, так не должно быть.

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Все комментарии
qt75tusx5qbd
qt75tusx5qbd
вчера в 17:47
От свиста сбежали в свой адрес
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 15:53
Без Баварии кубок Германии будет куда интереснее!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:05, ред.
Сане зачем вышел, непонятно, он был привычно самым деструктивным элементом в команде, даже тогда, когда можно было отдать отличный пас, сам до последнего обыгрывал. Лучше бы вышел Мане, дал Сане леща по привычке и ушел, куда полезнее бы было.

Конечно, абсолютно худшим на поле был кореец, тупо оба гола привёз, это вообще шок, как от одного из лучших защитников прошлого сезона в такое превратиться.

Это опять к вручению титулов, кореец получает лучшего игрока Азии, которым он был полгода назад, когда он уже давно не торт)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:57
Такого позора не ожидал никто.
adekvat
adekvat
вчера в 14:44
Слили кубок и все, что тут объясняться.
Гость
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