Лишь 5 футболистов «Баварии» подошли к фанатам после игры с «Саарбрюккеном»

«Бавария» уступила «Саарбрюккену» в гостевом матче Кубка Германии (1:2).
После финального свистка поблагодарить фанатов подошли лишь 5 футболистов мюнхенцев: Томас Мюллер, Йозуа Киммих, Лерой Сане, Матис Тель и Буна Сарр. Остальные исполнители сразу ушли в раздевалку. Мюллера это огорчило:
Для фанатов, как это часто бывает, важен не результат, а сама игра. В футболе возможны поражения. Я согласен с болельщиками. Неправильно, что всего три или четыре игрока сами понимают, что они должны быть благодарны за поддержку.
Ребята посреди недели сюда прибыли, преодолели несколько сотен километров и поддерживали нас. Это самое малое, что можно сделать, чтобы отдать что-то взамен. И дело не в том, чтобы аплодировать 100 раз и что-то спеть, а в том, чтобы показать свое уважение.
Мы уже как-то это обсуждали в раздевалке. В будущем мы проявим себя иначе. Разумеется, так не должно быть.
Конечно, абсолютно худшим на поле был кореец, тупо оба гола привёз, это вообще шок, как от одного из лучших защитников прошлого сезона в такое превратиться.
Это опять к вручению титулов, кореец получает лучшего игрока Азии, которым он был полгода назад, когда он уже давно не торт)
Конечно, абсолютно худшим на поле был кореец, тупо оба гола привёз, это вообще шок, как от одного из лучших защитников прошлого сезона в такое превратиться.
Это опять к вручению титулов, кореец получает лучшего игрока Азии, которым он был полгода назад, когда он уже давно не торт)