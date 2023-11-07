Статуя Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро «облачилась» в футболку «Флуминенсе»

«Флуминенсе» завоевал Кубок Либертадорес 2023.
В честь этого события статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро украсили проекцией игровой футболки команды.
Что примечательно, в 2019 году подобным образом отпраздновал «Фламенго», но та акция была согласована со спонсорами клуба.
«Флу» поместили на проекцию только клубный логотип.
Ну, теперь все кубки их будут.
Попробуй их теперь "отоварь",
если у них сам Христос - вратарь.))
Ну, теперь все кубки их будут.
Попробуй их теперь "отоварь",
если у них сам Христос - вратарь.))