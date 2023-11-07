Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПразднованияКубок Либертадорес 2023

Статуя Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро «облачилась» в футболку «Флуминенсе»

вчера, 11:49

«Флуминенсе» завоевал Кубок Либертадорес 2023.

В честь этого события статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро украсили проекцией игровой футболки команды.

Что примечательно, в 2019 году подобным образом отпраздновал «Фламенго», но та акция была согласована со спонсорами клуба.

«Флу» поместили на проекцию только клубный логотип.

Статуя Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро «облачилась» в футболку «Флуминенсе»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Битело — о праздновании гола «Уралу»: «Беру пример со Стефана Карри»
30 октября
Игроки «Пари НН» отпраздновали гол с картонной фигурой Кирилла Гоцука
29 октября Фото
Мбаппе бурно отпраздновал гол на тренировке сборной Франции
17 октября Видео
Президент камерунской диаспоры: «После матча с Россией будет афтерпати!»
12 октября
Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо бурно отреагировали на 1-й гол Мудрика
02 октября Фото
Джеррард отметил Национальный день Саудовской Аравии
23 сентября Фото
Сортировать
Все комментарии
shur
shur
вчера в 17:27
...Хала Марсело!!!
Baggio R.
Baggio R. ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 15:31
Футболка основной расцветки, явно не вратарская.
112910415
112910415
вчера в 13:23
неповторимый местный колорит
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:15, ред.
Это Христос в образе голкипера у них, что-ли?
Ну, теперь все кубки их будут.
Попробуй их теперь "отоварь",
если у них сам Христос - вратарь.))
e3msht62m7ft
e3msht62m7ft
вчера в 12:45
Потому что футбол у бразилов это реально религия
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 