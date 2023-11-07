Статуя Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро «облачилась» в футболку «Флуминенсе»

1699346951

вчера, 11:49

«Флуминенсе» завоевал Кубок Либертадорес 2023.

В честь этого события статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро украсили проекцией игровой футболки команды.

Что примечательно, в 2019 году подобным образом отпраздновал «Фламенго», но та акция была согласована со спонсорами клуба.

«Флу» поместили на проекцию только клубный логотип.