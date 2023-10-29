Игроки «Пари НН» отпраздновали гол с картонной фигурой Кирилла Гоцука

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вчера, 15:12

«Пари НН» принимает «Сочи» в матче 13-го тура РПЛ .

На 38-й минуте голом в ворота «Сочи» отметился полузащитник нижегородского клуба . После этого футболисты «Пари НН» отпраздновали гол, «сфотографировавшись» с картонной фигурой защитника нижегородцев , который пропускает этот матч из-за дисквалификации.