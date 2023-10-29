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Игроки «Пари НН» отпраздновали гол с картонной фигурой Кирилла Гоцука

вчера, 15:12
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Пари НН» принимает «Сочи» в матче 13-го тура РПЛ.

На 38-й минуте голом в ворота «Сочи» отметился полузащитник нижегородского клуба Николай Калинский. После этого футболисты «Пари НН» отпраздновали гол, «сфотографировавшись» с картонной фигурой защитника нижегородцев Кирилла Гоцука, который пропускает этот матч из-за дисквалификации.

Игроки «Пари НН» отпраздновали гол с картонной фигурой Кирилла Гоцука

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 19:08
Установить вертикально деревянную шпалу с подписью - Дзюба.
pomor45
pomor45
вчера в 19:05
Если бы к картонному Гоцуку добавили соломенного Юрана, учинили бы Сочи разгром.
nubom
nubom
вчера в 18:58
Локомотиву стоит задуматься над нижегородским почином...
pomor45
pomor45
вчера в 17:17
Заслуга картонного Гоцука в том и состоит, что отсутствие живого позволило НН одержать победу, посредством помутнения мозгов впечатлительных курортников при виде картонного, сказавшемся на пробитии пенальти.
izrafel
izrafel
вчера в 16:21
Ну что, просто оригинально... а гол получился хороший.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:02, ред.
Ооо, тут будет уместна шутка про Дзюбу.

Артём Дзюба отпраздновал день рождения с картонной фигурой Марии Орзул, новые заводные видео скоро во всех телеграмах страны).
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:15
перепутали просто, бывает)))
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