Игроки «Пари НН» отпраздновали гол с картонной фигурой Кирилла Гоцука

«Пари НН» принимает «Сочи» в матче 13-го тура РПЛ.
На 38-й минуте голом в ворота «Сочи» отметился полузащитник нижегородского клуба Николай Калинский. После этого футболисты «Пари НН» отпраздновали гол, «сфотографировавшись» с картонной фигурой защитника нижегородцев Кирилла Гоцука, который пропускает этот матч из-за дисквалификации.
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