Мбаппе бурно отпраздновал гол на тренировке сборной Франции

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сегодня, 00:41

Нападающий ПСЖ и сборной Франции готовится к товарищескому матчу с Шотландией.

Форвард на тренировке национальной команды забил гол через себя, после чего не смог скрыть своего восторга и, сорвав майку, побежал к туннелю.

Встреча пройдёт во вторник на стадионе «Пьер Моруа».