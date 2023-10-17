Мбаппе бурно отпраздновал гол на тренировке сборной Франции

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе готовится к товарищескому матчу с Шотландией.
Форвард на тренировке национальной команды забил гол через себя, после чего не смог скрыть своего восторга и, сорвав майку, побежал к туннелю.
Встреча пройдёт во вторник на стадионе «Пьер Моруа».
А то "обкурился", "чердак поехал", "дурной не в меру". Налетели блин чайки-душнилы.
А то "обкурился", "чердак поехал", "дурной не в меру". Налетели блин чайки-душнилы.
Мне, например, сам удар понравился..., однако всем неграм, которые сердоболят по поводу их сравнения с обезьянами, должно быть теперь понятно ПОЧЕМУ и ОТЧЕГО......
P.S. Что до самого Мбаппе... Талантлив, чёрт..., но и дурной не в меру.
Мне, например, сам удар понравился..., однако всем неграм, которые сердоболят по поводу их сравнения с обезьянами, должно быть теперь понятно ПОЧЕМУ и ОТЧЕГО......
P.S. Что до самого Мбаппе... Талантлив, чёрт..., но и дурной не в меру.