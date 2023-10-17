Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПразднованияТоварищеские матчи. Сборные 2023

Мбаппе бурно отпраздновал гол на тренировке сборной Франции

сегодня, 00:41
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция-:-Логотип футбольный клуб ШотландияШотландия22:00 Не начался

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе готовится к товарищескому матчу с Шотландией.

Форвард на тренировке национальной команды забил гол через себя, после чего не смог скрыть своего восторга и, сорвав майку, побежал к туннелю.

Встреча пройдёт во вторник на стадионе «Пьер Моруа».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ПСЖ  Мбаппе Килиан
Перевод с Твиттер сборной Франции (французский) Фото: Твиттер сборной Франции
Президент камерунской диаспоры: «После матча с Россией будет афтерпати!»
12 октября
Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо бурно отреагировали на 1-й гол Мудрика
02 октября Фото
Джеррард отметил Национальный день Саудовской Аравии
23 сентября Фото
Фернандес ускорился до 33,84 км/ч, празднуя гол «Зенита» в ворота ЦСКА
05 сентября
Марио Фернандес отпраздновал гол «Зенита» в ворота ЦСКА
03 сентября
Роналду начал отмечать голы саудовским народным танцем
30 августа Фото
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 09:39
...чего не сделаешь ради Ютюба.....! Сколько просмотров...?!
ОПС
ОПС
сегодня в 07:35
Чего такого? Сразу же видно, что прикололся парень.
artr-90
artr-90
сегодня в 06:27
Да поди тренировка закончена, побежал в душ. Ну и раздевается по пути.
А то "обкурился", "чердак поехал", "дурной не в меру". Налетели блин чайки-душнилы.
b9m4ynedjjhq
b9m4ynedjjhq
сегодня в 05:42
Надо шейхам срочно ему зарплату ещё накинуть за такой шедевр
kazakoff
kazakoff
сегодня в 05:08
Чем бы дитя не тешилось...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:46
Да не - его наверное шмель укусил...)))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 04:20
Хорошо забил, хорошо отпраздновал.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 04:16
Сам себе понравился, прямо как Роналду.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 03:21, ред.
Не знаю... Каждый видит то, что хочет видеть.
Мне, например, сам удар понравился..., однако всем неграм, которые сердоболят по поводу их сравнения с обезьянами, должно быть теперь понятно ПОЧЕМУ и ОТЧЕГО......

P.S. Что до самого Мбаппе... Талантлив, чёрт..., но и дурной не в меру.
awqaxrgs8xx9
awqaxrgs8xx9
сегодня в 03:07
Совсем у черепана чердак поехал
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:48
Вот второй ЧМ выиграет - тогда годно так праздновать. Выиграть ЛЧ с ПСЖ видимо не судьба. А так, пока цирк просто
протон
протон
сегодня в 00:43
Обкурился что ли ?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 