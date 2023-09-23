Джеррард отметил Национальный день Саудовской Аравии

Главный тренер клуба «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии Стивен Джеррард старается понять культуру данной страны.
Специалист вместе с футболистами своей команды принял участие в праздновании Национального дна Саудовской Аравии. В 1932 году народы Неджд и Хиджаз объединились и стали Королевством Саудовская Аравия.
Рулевой облачился по этому поводу в местную национальную одежду.
А он сам - медийная узнаваемая личность в мире. Конечно, его просят содействовать таким вот вещам. Что такого? Одел национальную одежду и что? Тем более в национальный праздник!!!
А он сам - медийная узнаваемая личность в мире. Конечно, его просят содействовать таким вот вещам. Что такого? Одел национальную одежду и что? Тем более в национальный праздник!!!