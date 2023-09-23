Джеррард отметил Национальный день Саудовской Аравии

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вчера, 21:59

Главный тренер клуба «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии старается понять культуру данной страны.

Специалист вместе с футболистами своей команды принял участие в праздновании Национального дна Саудовской Аравии. В 1932 году народы Неджд и Хиджаз объединились и стали Королевством Саудовская Аравия.

Рулевой облачился по этому поводу в местную национальную одежду.