Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПразднованияСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Джеррард отметил Национальный день Саудовской Аравии

вчера, 21:59

Главный тренер клуба «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии Стивен Джеррард старается понять культуру данной страны.

Специалист вместе с футболистами своей команды принял участие в праздновании Национального дна Саудовской Аравии. В 1932 году народы Неджд и Хиджаз объединились и стали Королевством Саудовская Аравия.

Рулевой облачился по этому поводу в местную национальную одежду.

Джеррард отметил Национальный день Саудовской Аравии

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Фернандес ускорился до 33,84 км/ч, празднуя гол «Зенита» в ворота ЦСКА
05 сентября
Марио Фернандес отпраздновал гол «Зенита» в ворота ЦСКА
03 сентября
Роналду начал отмечать голы саудовским народным танцем
30 августа Фото
Дзюба опубликовал видео со своего дня рождения
23 августа Видео
Клубу «Сочи» исполнилось 5 лет
04 июля
Сын Марсело отпраздновал получение диплома в стиле Роналду
25 июня Фото
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:13
Аль-Джеррарди
А он сам - медийная узнаваемая личность в мире. Конечно, его просят содействовать таким вот вещам. Что такого? Одел национальную одежду и что? Тем более в национальный праздник!!!
e5ns7jmj8jza
e5ns7jmj8jza
вчера в 22:49
Приобщается к местной культуре
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 