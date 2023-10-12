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Президент камерунской диаспоры: «После матча с Россией будет афтерпати!»

вчера, 16:38
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб КамерунКамерунМатч завершен

Президент камерунской диаспоры в России Луис Гоуенд рассказал, что вне зависимости от результата товарищеского матча со сборной России пройдёт афтерпати.

Поедем ли на Никольскую в случае победы? Масштаб не такой, это четверг, плюс матч довольно поздно закончится. Многим же на работу завтра. Одно могу сказать: будет афтерпати! Ведь для нас это праздник, он будет продолжаться. Если проиграем — выпьем от горя, выиграем — от счастья. В случае ничьей выпьем за дружбу.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:43
Молодцы, наши пацаны! )))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 20:06
Афтерпати, на котором нет Кокорина, можно было даже не организовывать
azzq8reswt53
azzq8reswt53
вчера в 20:00
А президент диаспоры похоже совсем обрусевший, мыслит по нашему
a-league
a-league
вчера в 17:44
Не на Никольскую, а на Нильскую
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:16

Ну мы то знаем кто должен победить...)))
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:05
Молодцы,наши африканские братья! У нас в "джунглях"-полное согласие во взглядах и действиях ,во всех пограничных случаях - всё равно выпьем!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:43
Короче результат будет такой, все напьются ! 🤣🤣🤣
Гость
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