Президент камерунской диаспоры: «После матча с Россией будет афтерпати!»

Президент камерунской диаспоры в России Луис Гоуенд рассказал, что вне зависимости от результата товарищеского матча со сборной России пройдёт афтерпати.

Поедем ли на Никольскую в случае победы? Масштаб не такой, это четверг, плюс матч довольно поздно закончится. Многим же на работу завтра. Одно могу сказать: будет афтерпати! Ведь для нас это праздник, он будет продолжаться. Если проиграем — выпьем от горя, выиграем — от счастья. В случае ничьей выпьем за дружбу.