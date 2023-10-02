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Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо бурно отреагировали на 1-й гол Мудрика

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antimor888
antimor888
сегодня в 11:27
Молодец Мудрик , так держать ! Жалко что такой талант играет в этой тупой по игре команде , трудно будет в этой команде ему прогрессировать
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 08:14
Да это была скорее реакция на сам факт того, что команда забила гол и вышли вперед в игре. Голы даются тяжко, за весь сентябрь был забит лишь 1 гол.
Capral
Capral
сегодня в 03:41
Молодец,!!!!!!!! Продолжай в том же духе!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:30
После матча вообще следует "закатить" банкет...)))
Гость
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