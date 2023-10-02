Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо бурно отреагировали на 1-й гол Мудрика

Полузащитник Михаил Мудрик забил свой первый гол в официальном матче за «Челси» в игре 7-го тура АПЛ против «Фулхэма».
Хавбеки лондонского клуба Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо бурно отреагировали на первый забитый мяч украинца.
Полузащитник Михаил Мудрик забил свой первый гол в официальном матче за «Челси» в игре 7-го тура АПЛ против «Фулхэма».
Хавбеки лондонского клуба Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо бурно отреагировали на первый забитый мяч украинца.
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝