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«Реал» в январе не планирует приобретать новых игроков

вчера, 15:55

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

Мы никого не планируем приобретать в январе. Думаю, что зимнее трансферное окно для нас закрыто.

Милитао и Куртуа вернутся до конца сезона. В январе вряд ли что-то будет. Возможно, летом...

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:07
а ведь усилиться необходимо ...
ДСА
ДСА
вчера в 18:26
Денег и на тех кто есть не хватает.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:52, ред.
Очень сомневаюсь, что при таком кадровом дефиците "Реал" никак не захочет усилить позиции, тем более после того, как план "Хоселу" провалился и тот оказался действительно игроком, который и стоит 500 тыс.

Реально было тяжело смотреть в выходные, как ему давали мяч, чтобы обыграться просто, а он путался в своих ногах и его терял или как он перехватил отличный пас на Биллингема.

Ещё уйдут точно Модрич и Начо в конце сезона, а Кроос и Алаба сильно сдали. А это ещё нет нормального левофлангового латераля. Такой кадровый голод одним летом не закроешь. Да, полузащита в комплекте, но это всё.

Хотя бы более-менее приличного форварда взять бы.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:15
«Реал» в январе не планирует приобретать новых игроков .
Если честно, то вообще не верю в то что сейчас говорит главный тренер Реала.
Кто знает Карло Анчелотти, то может сделать свои выводы и конечно же приготовиться к какому нибудь сюрпризу со стороны руководства Реала . Не даром Карло Анчелотти есть прозвище Седой лис . Да проблемные зоны в защите нужно в любом случае решать, тем более что никто не отменял задачи и цели команды на чемпионство во внутреннем чемпионате и конечно же в Лиге Чемпионов . А без зимних усилений , можно летом уже остаться как бабка у разбитого корыта . Да и Перес на все сто процентов всю эту ситуацию прекрасно знает и мониторит . Так что ждать осталось не так много, и посмотрим что нам приготовил Анчелотти с Пересом !)
shur
shur
вчера в 17:14
...Куртуа - наш гуттаперчивый великан, давай ,ждём...!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:18
Ну , что ж у Карло большой тренерский опыт - посмотрим потом оправданно будет это решение или нет.
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