«Реал» в январе не планирует приобретать новых игроков .

Главный тренер «Реала» рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

Мы никого не планируем приобретать в январе. Думаю, что зимнее трансферное окно для нас закрыто.

Милитао и Куртуа вернутся до конца сезона. В январе вряд ли что-то будет. Возможно, летом...