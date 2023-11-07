«Реал» в январе не планирует приобретать новых игроков .

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.
Мы никого не планируем приобретать в январе. Думаю, что зимнее трансферное окно для нас закрыто.
Милитао и Куртуа вернутся до конца сезона. В январе вряд ли что-то будет. Возможно, летом...
Реально было тяжело смотреть в выходные, как ему давали мяч, чтобы обыграться просто, а он путался в своих ногах и его терял или как он перехватил отличный пас на Биллингема.
Ещё уйдут точно Модрич и Начо в конце сезона, а Кроос и Алаба сильно сдали. А это ещё нет нормального левофлангового латераля. Такой кадровый голод одним летом не закроешь. Да, полузащита в комплекте, но это всё.
Хотя бы более-менее приличного форварда взять бы.
Реально было тяжело смотреть в выходные, как ему давали мяч, чтобы обыграться просто, а он путался в своих ногах и его терял или как он перехватил отличный пас на Биллингема.
Ещё уйдут точно Модрич и Начо в конце сезона, а Кроос и Алаба сильно сдали. А это ещё нет нормального левофлангового латераля. Такой кадровый голод одним летом не закроешь. Да, полузащита в комплекте, но это всё.
Хотя бы более-менее приличного форварда взять бы.
Если честно, то вообще не верю в то что сейчас говорит главный тренер Реала.
Кто знает Карло Анчелотти, то может сделать свои выводы и конечно же приготовиться к какому нибудь сюрпризу со стороны руководства Реала . Не даром Карло Анчелотти есть прозвище Седой лис . Да проблемные зоны в защите нужно в любом случае решать, тем более что никто не отменял задачи и цели команды на чемпионство во внутреннем чемпионате и конечно же в Лиге Чемпионов . А без зимних усилений , можно летом уже остаться как бабка у разбитого корыта . Да и Перес на все сто процентов всю эту ситуацию прекрасно знает и мониторит . Так что ждать осталось не так много, и посмотрим что нам приготовил Анчелотти с Пересом !)
Если честно, то вообще не верю в то что сейчас говорит главный тренер Реала.
Кто знает Карло Анчелотти, то может сделать свои выводы и конечно же приготовиться к какому нибудь сюрпризу со стороны руководства Реала . Не даром Карло Анчелотти есть прозвище Седой лис . Да проблемные зоны в защите нужно в любом случае решать, тем более что никто не отменял задачи и цели команды на чемпионство во внутреннем чемпионате и конечно же в Лиге Чемпионов . А без зимних усилений , можно летом уже остаться как бабка у разбитого корыта . Да и Перес на все сто процентов всю эту ситуацию прекрасно знает и мониторит . Так что ждать осталось не так много, и посмотрим что нам приготовил Анчелотти с Пересом !)