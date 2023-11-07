Месси попросил руководство клуба «Интер Майами» подписать Ракитича

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вчера, 11:16

Нападающий клуба «Интер Майами» хочет видеть в своей команде полузащитника «Севильи» .

Ранее футболисты вместе выступали за «Барселону». Хорвату придется пойти на существенное понижение зарплаты, чтобы остаться в своем нынешнем коллективе. Предложение из МЛС может заинтересовать его. Аргентинец высказал свои пожелания руководству клуба из Майами.

Ранее сообщалось, что другой экс-футболист «сине-гранатовых» имеет шансы присоединиться к команде Месси.