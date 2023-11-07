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Месси попросил руководство клуба «Интер Майами» подписать Ракитича

вчера, 11:16

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси хочет видеть в своей команде полузащитника «Севильи» Ивана Ракитича.

Ранее футболисты вместе выступали за «Барселону». Хорвату придется пойти на существенное понижение зарплаты, чтобы остаться в своем нынешнем коллективе. Предложение из МЛС может заинтересовать его. Аргентинец высказал свои пожелания руководству клуба из Майами.

Ранее сообщалось, что другой экс-футболист «сине-гранатовых» имеет шансы присоединиться к команде Месси.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 15:20, ред.
Тянет всех за счет кого получал липовые ЗМ
Интерес
Интерес
вчера в 15:06
Что Роналду,что Месси...Как вознесутся,так избежать соблазну что-то продиктовать руководству,выторговать для своего комфорта,не могут.Видимо,от многократного повторения этого явления в Древней Руси и родилась поговорка " Взят из грязи,да посажен в князи".
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:10
Эти люди будут работать на его статистику.
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:08
И тут лезет в кадры.
Agamaga...............
Agamaga...............
вчера в 13:49
По просьбе Ракитича
112910415
112910415
вчера в 13:35
и друзья встретятся вновь
Futurista
Futurista
вчера в 12:36
А если не купят Ракитича, то что будет?)...
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 12:24
Может выйти и на Пике.. Хе..
112910415
112910415
вчера в 12:16
ну, не откажут же хорошему человеку !
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:52
Примерно так сейчас выглядит Бекхэм
fcjk3bmyu6vs
fcjk3bmyu6vs
вчера в 11:42
Месси попросил руководство клуба «Интер Майами» подписать Ракитича и повысить зарплату чтобы купить ещё один ЧМ!
Мaлик
Мaлик
вчера в 11:39
Думаю что руководство клуба прислушается к совету.
shur
shur
вчера в 11:38
... разширения блока "Барса" за океаном ,дочерней фирмы "Интер Майами"...!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:32
- Купите Ракитича в команду
- Сам купи, у тебя денег больше
Гость
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